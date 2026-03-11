Meta acaba de comprar la red social para bots de IA de la que todo el mundo habla

Por Hadas Gold, CNN

Meta, la empresa detrás de algunas de las plataformas de redes sociales más populares del mundo, acaba de crear un nuevo sitio… para bots.

Meta adquirió Moltbook, la red social donde los agentes de IA interactúan entre sí de forma autónoma, dijo la compañía en un comunicado el martes.

Meta compite con rivales como OpenAI por el talento y la atención de los usuarios. Y a medida que la IA se expande a más aspectos de la vida de los estadounidenses, las empresas tecnológicas intentan encontrar la mejor manera de posicionarse para ganar lo que se está convirtiendo en una especie de carrera armamentística tecnológica.

Moltbook se convirtió en el centro de atención de Silicon Valley el mes pasado, acumulando millones de bots registrados a los pocos días de su lanzamiento. Algunos en la industria lo consideraron un gran avance, ya que demostró lo que puede suceder cuando los agentes de IA interactúan entre sí como humanos. Otros afirmaron que el sitio está lleno de agentes falsos, IA deficiente y riesgos de seguridad, por lo que debería considerarse con escepticismo.

La adquisición de Meta se produce semanas después de que OpenAI contratara al fundador de la tecnología detrás de Moltbook, un sistema de agentes de IA llamado OpenClaw. El equipo de Moltbook se unirá a los laboratorios de superinteligencia de Meta. Un portavoz de Meta afirmó que el enfoque de Moltbook “abre nuevas vías para que los agentes de IA trabajen para personas y empresas”.

El CEO de OpenAI, Sam Altman, restó importancia al entusiasmo generado por Moltbook el mes pasado, sugiriendo que OpenClaw, el agente autónomo de IA de código abierto que impulsa los bots del sitio, fue el verdadero avance. Altman escribió que espera que la tecnología se convierta en un elemento central de los productos de OpenAI.

Meta adquirió Manus, la startup de agentes de IA, en auge en diciembre, tras una serie de contrataciones de alto perfil destinadas a fortalecer su equipo de superinteligencia . La compañía también invirtió US$ 14.300 en Scale AI el año pasado y contrató a su director ejecutivo.

Pero Meta, al igual que algunas de sus grandes tecnológicas, se enfrenta a la presión de demostrar que sus inversiones en IA serán rentables, especialmente a medida que rivales como OpenAI, Anthropic y Google desarrollan modelos nuevos y mejorados para sus chatbots. El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, anunció en una conferencia telefónica sobre resultados en enero que la compañía lanzará sus nuevos modelos de IA “en los próximos meses”.

