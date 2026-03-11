¿Qué está pasando en el estrecho de Ormuz? Claves tras los ataques en la vía marítima fundamental para el petróleo

Por CNN

Varios barcos fueron blanco de ataques este miércoles en el estrecho de Ormuz, la principal ruta para el envío de crudo desde países ricos en petróleo como Arabia Saudita y Kuwait al resto del mundo.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) informó que había atacado dos buques, uno con bandera de Tailandia y otro con bandera de Liberia, según el reporte de la agencia de noticias semioficial iraní Fars.

El granelero de bandera tailandesa “Mayuree Naree” fue atacado tras “ignorar las advertencias e intentar con insistencia cruzar ilegalmente el estrecho de Ormuz”, informó el CGRI, según Fars. Otro buque de bandera liberiana, llamado “Express Rome”, también fue alcanzado por proyectiles iraníes en la mañana del miércoles tras ignorar las advertencias de la Armada del CGRI, agregó la agencia.

Más temprano, la Oficina de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido había reportado tres ataques contra barcos cerca del estrecho.

Un portavoz del cuartel general del comando militar Khatam al-Anbiya de Teherán declaró el miércoles que Irán “nunca permitirá que ni un solo litro de petróleo pase por el estrecho de Ormuz en beneficio de Estados Unidos, los sionistas o sus socios”.

“Cualquier buque o cargamento de petróleo perteneciente a Estados Unidos, al régimen israelí o a sus socios hostiles será considerado un objetivo legítimo”, afirmaba el comunicado. “Seguiremos una política de ataque tras ataque hasta que sean completamente castigados y se arrepientan de sus acciones”.

El martes, las fuerzas de EE.UU. afirmaron haber destruido varios buques de guerra iraníes, incluidos 16 minadores, cerca del estrecho de Ormuz, en medio de reportes de que Irán había comenzado a poner minas en el estrecho, según dos personas familiarizadas con los informes de inteligencia estadounidenses sobre el tema.

El presidente Donald Trump declaró el martes en Truth Social: “Si Irán ha colocado minas en el estrecho de Ormuz y no tenemos informes de que lo estén haciendo, queremos que las retiren INMEDIATAMENTE!.

El Ministerio de Transporte de Tailandia informó más temprano que 20 tripulantes habían sido rescatados después de que un proyectil alcanzara el buque “Mayuree Naree”, pero tres siguen desaparecidos.

El granelero de bandera tailandesa “Mayuree Naree” partió de los Emiratos Árabes Unidos con 23 tripulantes a bordo, según el viceprimer ministro y ministro de Transporte, Pipat Ratchakitprakarn.

Al atravesar el estrecho, se produjo una explosión en la popa que provocó un incendio en la sala de máquinas, donde se cree que estaban de servicio los tres marineros desaparecidos.

Por orden del capitán, la tripulación abandonó el barco y se evacuó a botes salvavidas. Posteriormente fueron rescatados por la Armada de Omán y trasladados a la ciudad de Khasab, según el Ministerio de Transporte.

La Armada Real Tailandesa está monitoreando de cerca la situación y coordinando las labores de rescate con las agencias pertinentes para garantizar la seguridad de los ciudadanos tailandeses en la región, declaró el ministro.

Según la Oficina de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido (UKMTO), se han producido al menos 13 ataques contra buques en el golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán desde que comenzaron los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, y los ataques de represalia de Teherán el 28 de febrero.

Irán controla la orilla norte del estrecho. Alrededor de 20 millones de barriles de petróleo, o aproximadamente una quinta parte de la producción mundial diaria, fluyen por el estrecho cada día, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), que lo califica como un “cuello de botella petrolero crítico”. Según la EIA, “existen muy pocas alternativas para sacar el petróleo del estrecho si este se cierra”.

El estrecho también transporta aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de gas natural licuado.

Además de los ataques, Irán comenzó a colocar minas en el estrecho de Ormuz, según dos personas familiarizadas con los informes de inteligencia de Estados Unidos sobre el tema.

La colocación de minas aún no es extensa: se han instalado unas pocas decenas en los últimos días, dijeron las fuentes. Pero Irán todavía retiene entre el 80 % y el 90 % de sus pequeñas embarcaciones y barcos colocadores de minas, dijo una de las fuentes, por lo que sus fuerzas podrían, en teoría, colocar cientos de minas en el canal.

El CGRI, que ahora controla de facto el estrecho junto con la marina tradicional de Irán, tiene la capacidad de desplegar una “barrera” de embarcaciones dispersas para colocar minas, botes cargados de explosivos y baterías de misiles en la costa, según informó CNN.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Catherine Nicholls, Kocha Olarn, Magdalena Sofia Vitores Moreno y Lauren Said-Moorhouse, de CNN.