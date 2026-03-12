“Boom Boom”: así funciona la propaganda estadounidense frente a la realidad de la guerra con Irán

Análisis de Zachary B. Wolf, CNN

El Gobierno de Estados Unidos no solo quiere que los estadounidenses apoyen la guerra que lanzó junto con Israel contra Irán; quiere que la gente se entusiasme con la guerra.

A esta altura, resulta familiar la distorsión de la realidad con videos de propaganda para defender las medidas más controvertidas de la administración Trump.

Haciéndose eco de la sensibilidad con la que el Departamento de Seguridad Nacional convirtió las deportaciones masivas en viñetas de acción al estilo de Hollywood, el Pentágono, la Casa Blanca y el Comando Central de los Estados Unidos están haciendo de la guerra un meme.

Pero la forma en que estos videos contradicen los informes sobre el terreno también debería resultar familiar. La deportación masiva ha dividido familias y ha atrapado a adolescentes talentosos que tocan mariachis, entre otros inmigrantes no violentos, además de los criminales que el Gobierno prometió expulsar.

En Estados Unidos, las personas asesinadas por agentes federales no resultaron estar involucradas en terrorismo interno, como afirmó inicialmente el Gobierno.

En tiempos de guerra, al Gobierno le resulta cada vez más difícil negar que un misil Tomahawk estadounidense impactó una escuela de niñas, como sugiere un análisis de CNN. Las fuerzas estadounidenses afirman que la investigación sobre dicho ataque continúa, pero CNN informó el miércoles que el ataque podría haber sido ordenado basándose en información de inteligencia obsoleta sobre una base naval cercana.

Verificar la veracidad de los videos es cada vez más difícil en un momento en que las redes sociales también están saturadas de contenido falso generado por IA. De hecho, Irán ha estado promocionando algunos videos obviamente falsos que supuestamente muestran soldados estadounidenses capturados y bombas que impactan en Tel Aviv, lo cual no es cierto.

En la versión de la Casa Blanca de la guerra contra Irán, los sistemas de armas (bombarderos B2, sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad (HIMARS), cazas F-18 y todo tipo de cosas que explotan, tienen papeles protagónicos junto a los miembros del Gobierno.

Un video que incluye un audio del presidente Donald Trump, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el secretario de Estado Marco Rubio parecido a un tráiler de película y está ambientado en una versión actualizada de la canción de John Lee Hooker “Boom Boom”.

En estos videos, todos los misiles impactan en sus objetivos y no hay imágenes de víctimas, ni estadounidenses ni iraníes. Trump sugiere en el video que los disidentes iraníes deberían aprovechar esta oportunidad para una nueva revolución. En público, ha declarado que no le importa si la democracia se consolida en el país.

La guerra terminará, ha repetido Hegseth, cuando Estados Unidos decida ponerle fin. Esta idea contradice el hecho de que Irán eligió a Mojtaba Jamenei, hijo del asesinado ayatola Alí Jamenei, para suceder a su padre como líder supremo. Trump ha declarado que el ascenso del joven Jamenei es inaceptable, pero se ha negado a decir si el nuevo líder iraní tiene una diana en la espalda.

En declaraciones a los republicanos de la Cámara de Representantes en Miami el lunes, Trump pareció bromear al decir que los militares se divierten más hundiendo barcos iraníes que capturándolos. “Prefieren hundirlos. Dicen que es más seguro hundirlos. Supongo que probablemente sea cierto”, dijo Trump. Este conflicto ha sido testigo del primer hundimiento de un buque con torpedo por parte de la Armada estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas armadas de EE.UU. publicaron un video al respecto.

En otro video publicado por el Comando Central de EE.UU., las explosiones se ralentizan de forma estilizada y la publicación termina con el logo de la “Operación Furia Épica”. Sí, esta guerra parece tener un slogan.

Agrega este video a la larga lista de videos centrados en la guerra con Irán que ya han sido analizados por glorificar el conflicto al intercalar videos de ataques con misiles con videojuegos como Call of Duty o Grand Theft Auto, donde, a diferencia del mundo real, las vidas son ilimitadas.

En respuesta a un segmento que Jake Tapper de CNN transmitió sobre el video de Grand Theft Auto, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, agradeció a la cadena “por cubrir todos nuestros videos exitosos”.

“L1, R1, CUADRADO, R1, IZQUIERDA, R2, R1, IZQUIERDA, CUADRADO, ABAJO, L1, L1”, dijo Cheung en otra publicación.

(Para aquellos que no juegan, esa es una secuencia de control de videojuego para lograr munición ilimitada, que cualquiera que haya seguido la cobertura de la guerra sabrá que no es un código de truco disponible para las fuerzas armadas de los EE.UU.)

“Les estamos atacando mientras están en el suelo”, dice el secretario de Defensa y Guerra, Pete Hegseth, mientras un video muestra una explosión en una especie de hangar. “Y es exactamente como debe ser”.

“Esta NO es una lucha justa”, decía el pie de foto en otra publicación de la cuenta de Instagram “deptofwar”. “Nuestras capacidades son abrumadoras y no nos detendremos hasta que Irán se rinda incondicionalmente”.

Eso no significa que Estados Unidos no quiera ver la guerra como un juego con reglas. También hay una mezcla de golpes militares, algunos de los cuales presumiblemente causaron la muerte de personas, con imágenes de placajes duros en el fútbol americano.

Los crujidos de los bates de las Grandes Ligas de Béisbol están sincronizados con las explosiones.

Entre los videos que emocionan, se intercalan otros que llegan al corazón. Trump no solo asistió al traslado de los restos de seis militares estadounidenses caídos en los primeros días de la guerra, sino que también llevó a un equipo de filmación. La Casa Blanca publicó un video del servicio, junto a una versión de “Amazing Grace”, con el lema “La libertad nunca es gratis”.

Si la administración Trump pretende exhibir el poderío militar estadounidense, el presidente no quiere reconocer el posible papel de Estados Unidos en las bajas iraníes. El número de muertos por el atentado contra la escuela asciende a 168 niñas y 14 profesores, según los medios estatales iraníes.

Análisis de CNN y otros medios de comunicación sugieren que la escuela, ubicada cerca de una base militar, fue alcanzada por un misil Tomahawk. Si bien otros países poseen misiles Tomahawk, estos no están involucrados actualmente en este conflicto.

Trump intentó desviar la atención durante una conferencia de prensa el lunes cuando dijo que el misil podría tener su origen en Irán.

“El hecho de que sea un Tomahawk…. un Tomahawk es muy genérico. Se vende a otros países”, dijo Trump, desviando la culpa por ahora. Aseguró que, en última instancia, “asumiría” el resultado de la investigación militar en curso. Anteriormente, había dicho que creía que el ataque fue “efectuado por Irán”.

En cuanto a la situación en Irán, CNN es una de las pocas organizaciones que informa desde el interior del país. El reportero Fred Pleitgen se encuentra allí con la fotoperiodista Claudia Otto. CNN opera en Irán con la autorización del gobierno iraní, según lo exigen las regulaciones locales, pero mantiene pleno control editorial sobre lo que informa. El martes, el equipo fue testigo de oleadas de intensos ataques aéreos.

La propaganda no es nada nuevo en la guerra, como lo sabrá cualquiera que esté familiarizado con Rosie the Riveter o las películas de la Segunda Guerra Mundial de Ronald Reagan con las fuerzas estadounidenses.

Sea lo que sea que la administración Trump esté haciendo para vender la guerra, hay evidencia de que hasta ahora no está funcionando con la opinión pública estadounidense. Las encuestas sugieren que la mayor parte del país desaprueba la guerra, aunque Trump cuenta con el apoyo de la mayoría de los republicanos.

También hay evidencia de que Trump no siempre está al tanto de la propaganda que se realiza en su nombre. Su secretaria de Seguridad Nacional saliente, Kristi Noem, declaró bajo juramento en el Capitolio que Trump había aprobado una controvertida campaña publicitaria de US$ 220 millones en la que Noem aparecía de forma destacada. La campaña también resultó en un lucrativo subcontrato para el esposo de una exvocera del Departamento de Seguridad Nacional, según un informe de ProPublica.

Pero Trump dijo que no recuerda en qué consistió la campaña publicitaria centrada en Noem.

“Nunca supe nada sobre eso”, dijo a Reuters el jueves, poco antes de que se anunciara la destitución de Noem.

Ha habido algunos indicios de que Trump está nervioso por el efecto de la guerra con Irán sobre los precios del gas, y ha dicho que la guerra terminará pronto, antes de contradecirse y decir que Estados Unidos tenía más que hacer.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.