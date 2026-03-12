Cuba anuncia la excarcelación de 51 presos tras un acuerdo con el Vaticano

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

El Gobierno de Cuba anunció este jueves que excarcelará en los próximos días a 51 personas privadas de la libertad, en el marco de un acuerdo con el Vaticano.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba informó que las personas beneficiadas han cumplido “una parte significativa” de sus condenas y “han mantenido buena conducta en prisión”.

Las autoridades cubanas explicaron que se trata de una “decisión soberana” y que la medida se tomó “en el espíritu de buena voluntad”. Añadieron que las liberaciones ocurren en el contexto de las relaciones entre el Estado cubano y la Santa Sede, con la que La Habana mantiene comunicación sobre procesos de revisión y excarcelación de reclusos.

Según el comunicado, desde 2010 el Gobierno cubano ha concedido indultos a 9.905 reclusos. Además, en los últimos tres años unas 10.000 personas han sido excarceladas mediante distintos beneficios previstos en la legislación.

CNN no ha podido verificar en forma independiente estas cifras.

Las autoridades señalaron que esta medida se da cerca de las celebraciones religiosas de la Semana Santa y forma parte de una práctica habitual dentro del sistema de justicia penal del país.

En años recientes, Cuba ha realizado excarcelaciones similares tras conversaciones con la Santa Sede. A comienzos de 2025, luego de un diálogo entre el presidente Miguel Díaz-Canel y el papa Francisco, se anunció la liberación gradual de 553 personas.

Ese anuncio coincidió con la decisión del gobierno de Joe Biden en Estados Unidos de retirar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Sin embargo, tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca para su segundo mandato, Washington volvió a incluir a La Habana en esa lista horas después de su toma de posesión.

El anuncio de este jueves se produce en medio de la creciente presión que Washington ejerce sobre La Habana desde principios de año, luego del operativo militar en el que capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, viejo aliado de la isla.

Tras el derrocamiento y arresto de Maduro —acusado en Estados Unidos de narcoterrorismo, narcotráfico y manejo de armas, cargos que él rechaza—, Trump ha intensificado sus críticas a Cuba y ha insistido en que pronto habrá cambios en el país.

El Vaticano ha abogado en diversas ocasiones por la liberación de presos políticos en la isla, incluidos detenidos tras las protestas del Protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba.

