Un muerto y dos hospitalizados en tiroteo en la Universidad Old Dominion de Virginia, informa la institución

Una víctima murió y otras dos se encuentran hospitalizadas como resultado del tiroteo ocurrido este jueves por la mañana en la Universidad Old Dominion, informó el jefe de Policía de la universidad, Garrett Shelton, en una conferencia de prensa. El atacante también falleció, añadió el funcionario.

El atacante fue neutralizado después de que abriera fuego poco antes de las 10:50 a.m., hora de Miami, en el Constant Hall de la escuela, ubicado en el campus de Norfolk, sumó la universidad en alertas en línea.

Desde entonces, se ha dado el visto bueno: “Ya no existe una amenaza activa para la comunidad del campus”, declaró la universidad.

La Policía universitaria, la Policía de Norfolk y el personal de emergencias respondieron de inmediato al incidente, informó la universidad.

La universidad canceló las clases y las operaciones en su campus principal por el resto del día. El tiroteo en Constant Hall, el edificio principal de la Facultad de Negocios, ocurrió pocos días antes del inicio de las vacaciones escolares de una semana, programadas para el lunes.

Zachary Mulder, estudiante de Old Dominion, acababa de salir de clase en Constant Hall y estaba leyendo un libro en un edificio de enfrente cuando un grupo grande entró corriendo, gritando “¡tirador!” y “¡un arma!”, relató.

“Se me cayó el alma a los pies. No sabía qué estaba pasando. Solo sabía que tenía que irme de inmediato”, declaró Mulder a WTKR, afiliada de CNN. “En ese momento me asusté bastante, porque no sabía qué estaba pasando ni qué tan cerca estaba la amenaza”.

Estudiantes, profesores y personal recibieron almuerzo y apoyo psicológico tras el tiroteo, según un mensaje del rector de la universidad, Brian Hemphill. “Extiendo mis condolencias a las personas afectadas por el incidente, así como a todo el campus y a la comunidad en general”, se lee en parte del mensaje.

El personal del FBI está “brindando asistencia y trabajando con las autoridades locales para responder al tiroteo”, declaró el director del FBI, Kash Patel, en una publicación en X. Agentes especiales de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) también acudieron, según dijo el organismo federal a CNN este jueves por la mañana.

El apoyo estatal también se está “movilizando” para asistir a la universidad y a la Policía de Norfolk, declaró la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, en una publicación en X. “He hablado con la dirección de la universidad. Mi administración se mantiene en estrecho contacto con los servicios de emergencia locales”.

Inicialmente, la universidad había reportado una “amenaza activa” en Constant Hall en su sitio web. “Siga los protocolos de huida-escondite-lucha. Personal de emergencias en acción. Evite la zona”, decía una alerta de emergencia de la universidad.

La Universidad Old Dominion es una institución pública con alrededor de 24,000 estudiantes, según la universidad. Se encuentra en Norfolk, a unos 145 kilómetros al sureste de Richmond y a 320 kilómetros al sureste de la ciudad de Washington.

