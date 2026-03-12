El chileno Smiljan Radić gana el premio Pritzker, considerado el “Nobel” de la arquitectura

Por Oscar Holland, CNN

El arquitecto chileno Smiljan Radić, cuyos diseños a menudo experimentales incluyen un pabellón con forma de dona en Londres y un restaurante sostenido por rocas en Santiago, fue nombrado este jueves el ganador del premio Pritzker de este año; un galardón al que a menudo se le llama el equivalente en el campo de un premio Nobel.

Aunque los diseños del arquitecto de 60 años pueden, a primera vista, parecer precariamente concebidos o incluso inacabados, el jurado del premio dijo que elevaban a quienes entran, calificando su obra de “optimista y discretamente alegre”.

Radić se convierte en el quinto arquitecto latinoamericano en ganar el prestigioso premio en sus 47 años de historia. Presentado por primera vez al pionero modernista Philip Johnson en 1979, el premio anual ha honrado desde entonces a muchas de las figuras más influyentes de la profesión, incluida la fallecida Zaha Hadid, Norman Foster y Rem Koolhaas. Pero en los últimos años los jurados han reconocido a arquitectos menos conocidos y a figuras comprometidas con diseños de menor escala o con enfoque social.

Fundada en 1995, la firma homónima de Radić ha completado más de 60 proyectos que abarcan viviendas, espacios para las artes, una bodega galardonada e incluso un refugio de parada de autobús en Austria. Pero, aunque ha trabajado por toda América y Europa, la mayoría de los edificios del arquitecto se completaron en su Chile natal.

Entre los más destacados se encuentra el Teatro del Biobío, un espacio para las artes escénicas en la ciudad de Concepción que, por la noche, irradia una luz cálida a través de una fachada semitranslúcida como una linterna de papel. También supervisó una ampliación impecable —aunque no menos contemporánea— del Museo Chileno de Arte Precolombino del siglo XVIII en la capital, Santiago.

Radić yuxtapone materiales artificiales y naturales de maneras cuidadosas, con estructuras a veces incrustadas en terreno rocoso o que parecen emerger del suelo. La cubierta de su celebrado restaurante Mestizo, también en la capital, está sostenida por enormes piedras portantes de una cantera local; su Casa Pite, una residencia en el cercano Papudo, se encuentra acurrucada en un acantilado que la resguarda de los vientos predominantes.

Hablando con CNN por correo electrónico antes del anuncio, Radić dijo que su enfoque de los materiales siempre depende del contexto del sitio en el que está diseñando. “Naturalmente, el mismo material se entiende de manera muy diferente según su uso y su posición histórica en un lugar determinado”, escribió. “Comprender esa tensión en los distintos lugares donde construyo es lo que importa en mi trabajo”.

El perfil internacional de Radić creció significativamente en 2014, cuando se convirtió en uno de los arquitectos más jóvenes jamás invitados a diseñar el Pabellón Serpentine. El encargo anual, en las Serpentine Galleries de los Kensington Gardens de Londres, se considera uno de los honores más codiciados de la profesión (Frank Gehry, Oscar Niemeyer y Hadid estaban entre los nombres estrella que precedieron a Radić), y muchos consideraron que Radić era una elección sorpresiva; él mismo incluido.

“En ese momento, fue una gran sorpresa para mí que me eligieran para construir ese pabellón”, dijo, y añadió: “Del mismo modo, recibir este premio ahora es una sorpresa”.

Su diseño también trastocó las expectativas: en uno de los pabellones más surrealistas de la iniciativa hasta la fecha, invitó a los visitantes a entrar en un anillo de fibra de vidrio similar a un capullo, colocado sobre grandes rocas que parecían haber sido esparcidas despreocupadamente por el césped de las galerías. Los elogios resultantes tuvieron un impacto significativo en la carrera de Radić, dijo.

En los años transcurridos desde entonces, completó trabajos en Croacia, Italia y Estados Unidos, donde diseñó una tienda insignia para la marca de moda Alexander McQueen en Miami, Florida. En otros lugares, produjo un innovador pabellón inflable para la Bienal de Arquitectura de Chile en 2023, y actualmente tiene proyectos en curso en el Reino Unido, España, Suiza y Albania, incluido un complejo de torres residenciales.

La variedad de estos diseños muestra a Radić como un arquitecto que desafía la categorización, y que intencionalmente rehúye un estilo característico. “El estilo a veces significa tener una línea continua de soluciones a lo largo de una amplia gama de proyectos realmente diferentes: un filtro que produce una cierta firma formal”, explicó.

“Personalmente, me parece aburrido; al menos es algo que siempre trato de evitar. Prefiero resolver los proyectos caso por caso, creando lugares que puedan llevar a la gente a pensar sobre su realidad material y su memoria de una manera diferente, desde otro punto de vista”.

Este año se cumplen 10 años desde que su compatriota Alejandro Aravena se convirtió en el primer chileno en ganar el Premio Pritzker. Fue un logro que, según Radić, tuvo un “efecto importante” en los arquitectos del país. “Creo que creó una especie de idea compartida en torno a la cual muchos de ellos se sintieron incluidos en la misma conversación desde otras latitudes”, dijo sobre la victoria de Aravena en 2016. “Ahora podría volver a pasar lo mismo, eso espero”.

Aravena, que actualmente preside el jurado del premio Pritzker, le devolvió el cumplido, elogiando a Radić por trabajar en “circunstancias implacables, desde el borde del mundo, con una práctica de apenas unos pocos colaboradores”. La declaración del anterior laureado también elogió la “originalidad radical” de Radić y el hecho de “hacer obvio lo no evidente”.

El premio anual, que fue fundado por miembros de la familia detrás de Hyatt Hotels, está patrocinado por la Fundación Hyatt y modelado según el premio Nobel. Los organizadores retrasaron brevemente el anuncio de este año después de que archivos publicados por el Departamento de Justicia de EE.UU. revelaran la asociación del entonces presidente ejecutivo Tom Pritzker con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell.

Aunque no fue acusado de irregularidades, Pritzker renunció a su cargo en la cadena hotelera el mes pasado, diciendo que “ejerció un terrible juicio al mantener el contacto” con Epstein y Maxwell. Los organizadores del premio dijeron que ahora también “se apartaría de los asuntos relacionados con el premio”, para garantizar que “siga centrado en la excelencia arquitectónica”.

Preguntado sobre si tuvo en cuenta el asunto al aceptar su premio, Radić dijo que la composición del jurado —que además de Aravena incluía a las antiguas laureadas Anne Lacaton y Kazuyo Sejima, así como al juez de la Corte Suprema de EE.UU. Stephen Breyer y a la decana de la Escuela de Arquitectura de Yale, Deborah Berke, entre otros— garantizaba la integridad del premio.

“Durante más de 30 años, mi obsesión ha sido la arquitectura”, añadió. “Sigo creyendo que la arquitectura es un acto positivo, y sigo creyendo que el premio Pritzker sigue siendo parte de ese acto positivo, a pesar de las circunstancias”.

Radić recibirá una subvención de US$ 100.000 y obtendrá una medalla de bronce en una ceremonia a finales de este año.

