Encuestas sobre Irán revelan que los estadounidenses no ven el sentido de esta guerra

Análisis de Aaron Blake

La guerra con Irán ya tiene aproximadamente dos semanas. Y estamos recibiendo muchos datos de encuestas sobre cómo se sienten los estadounidenses respecto al conflicto militar estadounidense más significativo en dos décadas.

Sin embargo, sigue siendo un panorama confuso, y uno que podría inclinarse a favor o en contra el Gobierno de Trump.

Pero al menos por ahora, el pesimismo y la incertidumbre sobre los beneficios de esta guerra aún parecen ser la conclusión predominante.

Quizás lo más llamativo es que los estadounidenses parecen pensar que esta guerra nos hace menos seguros.

Repasemos.

Una nueva encuesta de The Washington Post publicada el jueves debería proporcionar al Gobierno de Trump al menos un poco de motivo para el optimismo.

Mientras que la encuesta del Post de la semana pasada mostró que los estadounidenses se oponían a los ataques de Trump contra Irán por 52 % – 39 %, esta de repente mostró un reparto casi parejo sobre la “campaña militar de Estados Unidos contra Irán” — 42 % a favor, 40 % en contra.

Ahora es la segunda encuesta que sugiere que esta guerra no es tan impopular, junto con un sondeo de Fox News que muestra un reparto 50 % – 50 % entre los votantes registrados.

Pero es demasiado pronto para decir que la encuesta del Post significa que la guerra se está volviendo más popular.

Primero, formuló preguntas diferentes entre la semana pasada y esta. La primera trataba sobre los ataques iniciales de Trump a finales de febrero, mientras que la segunda trataba sobre la “campaña militar de Estados Unidos” más amplia y no mencionaba a Trump. (En las encuestas, las cosas pueden obtener peores resultados cuando las vinculas con una persona impopular, como lo es el presidente.)

Segundo, 5 de 7 encuestadoras de alta calidad muestran que los estadounidenses se oponen a la guerra por dobles dígitos, incluida una encuesta de CNN de la semana pasada.

Y eso incluye dos encuestas realizadas en el mismo período que la nueva encuesta del Post — un sondeo de la Universidad Quinnipiac (53 % de los votantes registrados en contra, 40 % a favor) y una encuesta de Reuters-Ipsos (43 % de los estadounidenses desaprueban, 29 % aprueban).

Tercero, esa encuesta de Reuters formuló la misma pregunta justo después de los primeros ataques y durante el último fin de semana. No mostró prácticamente ningún cambio.

Y en la medida en que los estadounidenses sigan siendo escépticos sobre la guerra, eso no es demasiado sorprendente.

Eso se debe a que, cuando se profundiza más allá de las cifras generales, los estadounidenses no parecen ver el sentido. De hecho, parecen pensar que será un saldo negativo neto para la seguridad nacional.

La encuesta de Fox es un ejemplo. Muestra a los votantes divididos 50-50 en general sobre la guerra.

Pero la encuesta también preguntó si la “gestión de las relaciones con Irán” por parte de Trump ha hecho que Estados Unidos esté más o menos seguro. Por un margen de 51 % – 29 %, los votantes registrados dijeron que ha hecho que Estados Unidos esté menos seguro. (Otro 19% dijo que no hizo diferencia.)

Este es un hilo que atraviesa múltiples encuestas.

La encuesta de Reuters mostró que los estadounidenses pensaban que la guerra perjudicaría la seguridad nacional de Estados Unidos a largo plazo, 42 % – 29%. La encuesta de Quinnipiac mostró que los votantes registrados dijeron que haría que Estados Unidos estuviera “menos seguro”, 47 %-34 %. Y la encuesta de CNN mostró que los estadounidenses dijeron que haría que Irán fuera una amenaza mayor para Estados Unidos, 54 %-28 %.

Incluso la nueva encuesta de The Washington Post, que fue algo mejor para el Gobierno de Trump, mostró que los estadounidenses dijeron por 53% – 46% que la guerra “no contribuirá a la seguridad a largo plazo de Estados Unidos”.

Una cosa es que una guerra sea más costosa de lo que a la gente le gustaría — tanto en vidas estadounidenses como en recursos; otra muy distinta es que la gente piense que será contraproducente. Pero ahí es donde estamos.

Y ni siquiera los republicanos parecen estar universalmente convencidos de que la guerra terminará mejorando la seguridad nacional de Estados Unidos. En las cinco encuestas que plantearon una versión de esta pregunta, un promedio del 19 % de los republicanos dijo que la guerra haría que Estados Unidos estuviera menos seguro, en comparación con el 66 % que dijo más seguro.

Sigue siendo una división en gran medida positiva dentro de los simpatizantrd de Trump, pero no es una división abrumadora. Y, en particular, parece que incluso algunos republicanos que aprueban la guerra —que son la gran mayoría de los republicanos— también piensan que nos hará menos seguros.

Esto parecería apuntar a lo frágil del apoyo a la guerra.

La amenaza de Irán —especialmente una nuclear— ha permanecido durante mucho tiempo muy presente en la mente de los estadounidenses.

Pero no parece que la vieran como una amenaza que requiriera ir a la guerra ahora mismo.

La encuesta de Fox mostró que los votantes registrados estuvieron de acuerdo en un 61 % – 38 % en que Irán representaba una “amenaza real para la seguridad nacional” de Estados Unidos. Esto está en línea con encuestas anteriores.

Pero cuando se añade la palabra que empieza con la letra i a este tipo de preguntas —“inminente”—, el resultado es muy diferente. La encuesta de Quinnipiac mostró que los estadounidenses dijeron 55 % – 39 % que Irán no representaba una “amenaza militar inminente para Estados Unidos”.

Si algunos de estos hallazgos parecen confusos o difíciles de conciliar, puede haber una buena razón.

Y es que muchas personas no han estado realmente pendientes y el tema no es una prioridad para ellas —al menos no todavía.

La encuesta más reciente de Reuters preguntó a los estadounidenses cuánto habían oído sobre los ataques contra Irán. Mientras que el 51 % dijo “mucho”, casi la mitad dijo solo “un poco” o menos.

Y aún menos dijeron que les importaba mucho lo que está pasando en Irán.

De hecho, una mayoría de estadounidenses dijo que a nivel personal les importaba “algo” o menos. Otro 28 % dijo que les importaba “bastante”, mientras que solo el 17 % dijo que les importaba “mucho”.

Eso es una receta para cierta volatilidad en la opinión pública. Y mucho depende de lo que suceda en los próximos días y semanas —incluido cuánto dure la guerra y cuánto le cueste a Estados Unidos.

Al parecer, los estadounidenses podrían ser convencidos de la sensatez de esta guerra. Pero no están empezando siendo optimistas.

