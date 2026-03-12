¿Fin de la luna de miel? La distancia entre Trump y los votantes latinos vuelve a agrandarse

Análisis por Juan Carlos López, CNN en Español

José Acosta es barbero en Los Ángeles. Su negocio, en un barrio latino, pasó de tener movimiento entre lunes y jueves, manejable con un flujo constante de clientes fijos, a estar casi desierto. Tiene claro a que se debe la poca actividad: “Esta administración de Trump que está afectando a todos con las redadas, atacando a la gente hispana, la economía que está mal, todo sigue subiendo y ahora con lo de la guerra peor, y cuando te llegan los clientes te dicen que la están pasando difícil, tú te das cuenta porque el cliente llega con el pelo ya largo, que ya no se lo corta seguido”.

La elección presidencial de 2024 demostró el poder de Donald Trump como candidato. Su mensaje sobre la economía cautivó al electorado, entre ellos a los hispanos, que lo creyeron un empresario exitoso. Poco después de su elección de 2024, Eduardo Sánchez, inmigrante nicaragüense, le dijo a CNN en San Francisco que, aunque le costó trabajo votar por Trump, “apenas sobrevivía” por la economía durante la presidencia de Biden y por eso, aunque se consideraba independiente y le chocaba la retórica del candidato sobre inmigración, la inflación lo hizo decidirse.

El respaldo de los hispanos para Trump en esos comicios fue sorprendente. Kamala Harris ganó el voto de los latinos, que históricamente se inclinan más por el partido demócrata, con un 51 %, pero Trump obtuvo 46 %, un logro importante, si se tiene en cuenta que el registro anterior lo tenía George W. Bush con un 40 % en 2004.

Si usted ha seguido la carrera política de Trump, aun si no, sabe que nadie es tan ganador como él, sabe tanto o tiene la razón con tanta frecuencia. Bueno, eso es lo que él mismo dice sin cesar y sin ruborizarse. En las elecciones de 2024, lo demostró. Trump venció en los siete estados bisagra (o swing states en inglés), término para aquellas disputas que no se podían proyectar para demócratas o republicanos: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin. Como una bisagra, podían ir para un lado o para el otro, y fueron para los republicanos. Además de eso, logró en Texas, que tiene como eslogan que allá todo es más grande, una victoria contundente entre el grupo mayoritario del estado, los hispanos.

Trump obtuvo el 55 % del voto hispano de Texas, 9 puntos más que el promedio nacional, una hazaña, si se tiene en cuenta que en 2020 recibió un 41 % y en 2016 apenas un 34 %. Con el voto hispano de su lado Trump y los republicanos allanaban el camino para el futuro, por lo menos esa fue una de las conclusiones tras su victoria.

Los estrategas políticos saben que en Estados Unidos las elecciones de medio término, las que ocurren dos años después de las presidenciales y en las que se elige la Cámara de Representantes y una tercera parte del Senado, favorecen a la oposición. Trump alertó a su partido que, si pierden las mayorías en noviembre, será sometido, de nuevo, a juicio político o impeachment. Texas fue el primer estado en responder al llamado del mandatario, al modificar su mapa electoral a mitad de camino —se acostumbra hacer cada diez años con los resultados del Censo— para darle ventaja a los republicanos en cinco distritos electorales controlados por los demócratas. En la actualidad, los republicanos controlan 25 distritos y los demócratas 13; la meta es pasar a 30 para los republicanos y solo ocho para los demócratas.

Pero si Texas ilusionó a los republicanos con un futuro holgado para su partido, el estado de la estrella solitaria, otro de sus eslóganes, les recordó que no deben ni pueden confiarse. Una encuesta de CNN previa a los comicios del 3 de marzo mostró la realidad. El sondeo, adelantado entre el 17 y 20 de febrero, reveló que Trump tenía una aprobación de 22 % entre los hispanos consultados, un contraste profundo con la forma en que lo veían un año antes, al asumir su segundo mandato, cuando estaba en un 41 %. Su descenso fue de 19 puntos porcentuales.

Ese desplome se vio en las primarias de Texas el 3 de marzo. Los votantes hispanos fueron decisivos para la victoria del legislador estatal James Talarico, quien será el candidato demócrata al Senado federal, tras derrotar a la congresista Jasmine Crockett, quien lo aventajaba en las encuestas. Según un análisis del New York Times, Talarico obtuvo el 60 % del voto hispano en los condados de mayoría latina, lo que lo llevó a la victoria, dada la alta participación de la “minoría mayoritaria” de Texas.

James Blair, vicesecretario de la Presidencia, le dijo a legisladores republicanos reunidos en la Florida que para la campaña que adelantan se enfoquen en la remoción de “delincuentes peligrosos” en vez de las “deportaciones masivas “de Trump. En el mismo evento, Mike Johnson, presidente de la Cámara, reconoció pero minimizó el reto que tiene su partido por la implementación de la política inmigratoria de Trump, en la que fueron deportados hasta seguidores de su movimiento, que asumieron que no tener antecedentes penales los blindaba de la expulsión del país.

Johnson sugiere insistir en un contraste con los demócratas: “Tenemos un pequeño obstáculo con algunos votantes hispanos y latinos, sin duda, porque parte de la aplicación de la ley migratoria se consideró demasiado agresiva. Pero aquí va la buena noticia: ahora mismo estamos en modo de corrección de rumbo. Vamos a tener un nuevo secretario de Seguridad Nacional, Mark Wayne Mullen, va a hacer un gran trabajo en ese papel”.

Lo que parecen no haber entendido republicanos y demócratas es que el voto hispano no le pertenece a ningún partido, así como respaldó a Trump a nivel nacional en 2024 e impulsó a Talarico en Texas en 2026. La economía sigue siendo el tema que más les preocupa y no va bien, pero, como a la mayoría de estadounidenses, las tácticas de mano dura en inmigración les cayeron mal. El reto será para los republicanos superar el “pequeño obstáculo” al que se refiere Mike Johnson y que los demócratas logren convencer a votantes a los que por décadas han dado por ganados.

