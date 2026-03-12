Las tasas hipotecarias suben a 6,11 % mientras la guerra con Irán sacude los mercados

Por Bryan Mena, CNN en Español

Las tasas hipotecarias en Estados Unidos subieron esta semana mientras los inversores temen el impacto económico de la guerra del presidente Donald Trump contra Irán, revirtiendo parte del bienvenido progreso en la asequibilidad de la vivienda.

La tasa promedio de una hipoteca estándar a tasa fija a 30 años fue del 6,11 % en la semana que terminó el 12 de marzo, según una encuesta a prestamistas de Freddie Mac publicada el jueves. Ese fue el mayor aumento semanal desde abril, cuando los aranceles del “Día de la Liberación” de Trump provocaron un repunte de los rendimientos de los bonos.

Hace apenas dos semanas, la tasa promedio cayó por debajo del 6 % por primera vez desde 2022, superando un umbral psicológico clave que, por lo general, hace que la gente se sienta más segura a la hora de comprar una vivienda.

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años, al que siguen las tasas hipotecarias, ha subido con fuerza desde que Trump e Israel lanzaron ataques contra Irán a principios de este mes, lo que disparó los precios mundiales de la energía y dificultó que la Reserva Federal pueda recortar las tasas en el corto plazo. El jueves, el rendimiento a 10 años subió al 4,25 %, su nivel más alto desde principios de febrero.

Durante años, la combinación de tasas hipotecarias elevadas, precios de la vivienda en aumento y una persistente escasez de viviendas ha dejado fuera del mercado inmobiliario a muchos estadounidenses. Los precios de la vivienda se han mantenido altos, pero las tasas más bajas en los últimos meses han ayudado a atraer a algunos compradores que estaban al margen, con las ventas de viviendas existentes aumentando un 1,7 % en febrero, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios.

Pero una guerra prolongada con Irán podría empujar los precios del petróleo al alza y reavivar las preocupaciones inflacionarias, lo que llevaría a los inversores a vender bonos y elevaría los rendimientos de los bonos del Tesoro. Eso probablemente también elevaría las tasas hipotecarias, dificultando que los compradores potenciales puedan entrar al mercado, especialmente quienes compran una vivienda por primera vez.

“Sin las tensiones geopolíticas, probablemente estaríamos viendo un bono del Tesoro a 10 años muy por debajo del 4 %, con tasas hipotecarias en el rango alto del 5 %”, dijo Jeff DerGurahian, director de inversiones y economista jefe de loanDepot, en una nota reciente para analistas. “Todo esto depende del precio del petróleo”.

“Si el conflicto en Medio Oriente se prolonga y los precios del petróleo se mantienen altos, la Reserva Federal pecará de cautelosa”, añadió.

La amenaza de tasas hipotecarias más altas llega con la crucial temporada de compras de vivienda de primavera a la vuelta de la esquina, un momento en el que hay “más compradores tanteando el terreno, visitando casas abiertas”, dijo a los periodistas Lawrence Yun, economista jefe de la NAR, durante una conferencia de prensa el martes.

“El panorama para la temporada de compra de vivienda de primavera se ha vuelto más incierto de lo que era incluso hace apenas un mes”, dijo Lisa Sturtevant, economista jefe de BrightMLS, en comentarios emitidos a principios de esta semana. “Si el conflicto con Irán es limitado, el mercado de la vivienda podría recuperarse rápidamente. Sin embargo, un conflicto prolongado podría frenar la actividad de ventas de viviendas esta primavera”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.