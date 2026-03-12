Muere el sospechoso del ataque contra sinagoga cerca de Detroit, dice fuente

Por Sara Smart, Holmes Lybrand y Brynn Gingras, CNN

Un sospechoso murió después de que un auto se estrellara contra una sinagoga en el área de Detroit el jueves, dijo a CNN un funcionario federal de las fuerzas del orden informado sobre el incidente. El sospechoso tenía un rifle, dijo un funcionario de las fuerzas del orden.

El sospechoso fue encontrado muerto en el vehículo en la sinagoga en West Bloomfield Township, Michigan, que contiene una escuela, dijo este jueves el sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard.

No resultaron heridos niños ni personal, dijo el sheriff. Uno de los guardias de seguridad fue llevado al hospital después de que fuera golpeado por el vehículo, dijo Bouchard, pero se espera que se recupere.

Las fuerzas del orden aún están trabajando para despejar el área, pero creen que han localizado a todas las personas que estaban en el edificio, dijo Bouchard.

El sospechoso atravesó con el vehículo las puertas del edificio, dijo. En este momento, las autoridades creen que solo había una persona en el auto, según Bouchard.

La seguridad vio a la persona y se enfrentó a ella con disparos, dijo el sheriff.

Los equipos de emergencia encontraron lo que parecía ser una gran cantidad de explosivos en la parte trasera del vehículo, según múltiples funcionarios de las fuerzas del orden informados sobre la escena.

El Centro de Primera Infancia de Temple Israel es un jardín de infantes, preescolar y guardería.

El incidente llevó a las Escuelas de Bloomfield Hills a entrar en “modo seguro”, dijo el Departamento de Policía de Bloomfield Township en una publicación en redes sociales.

West Bloomfield Township está a unos 40 kilómetros al noroeste de Detroit.

