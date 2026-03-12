Tormentas severas avanzan hacia el este de EE.UU. tras tornado mortal

Por CNN

Una línea de turbonadas con fuertes lluvias y frecuentes relámpagos avanza por el sureste la madrugada del jueves.

Como consecuencia, se mantienen los avisos por tornado en Alabama y Georgia, donde podrían formarse rápidamente a lo largo de la línea fronteriza mutua. Los vientos destructivos en línea recta siguen siendo la principal amenaza de este sistema.

El Centro de Predicción de Tormentas ha emitido una nueva alerta de tornado para partes del sureste de Alabama, el norte de Florida y el centro-oeste de Georgia hasta las 8:00 a.m., hora de Miami.

Esta área incluye Montgomery, Alabama; Pensacola y Panama City, Florida; y Columbus y Macon, Georgia. Partes del área metropolitana del sur de Atlanta también están en riesgo.

Es posible que se produzcan tornados aislados, ráfagas de viento dañinas de hasta 112 km/h y granizo grande disperso a medida que una poderosa línea de tormentas eléctricas se mueve hacia el este a través de la región esta mañana.

Casi 150.000 clientes se quedaron sin electricidad desde Texas hasta el Atlántico Medio el miércoles después de que severas tormentas eléctricas azotaran la región temprano en la noche.

Los cortes se concentraban en el sur, con casi 50.000 clientes sin electricidad en Louisiana y más de 45.500 en Misisipi, según PowerOutage.com. También se reportan cortes más pequeños, pero igualmente importantes, en Ohio, Maryland, Washington y Texas.

Lake Village, un pequeño pueblo en el noroeste de Indiana, fue uno de los lugares del Medio Oeste más afectados por el tornado.

Mientras los residentes evaluaban los daños causados ​​por la poderosa tormenta el miércoles, muchos se sintieron afortunados de seguir con vida.

Un sobreviviente, Steven Travis, declaró a WBBM, afiliada de CNN, que estaba en casa cuando la tormenta azotó su calle. Desde adentro, vio cómo el techo de su habitación se desprendía y se derrumbaba.

“Me metí en el armario y al salir había escombros por todas partes”, contó. “O sea, el lugar estaba destrozado”.

Travis manifestó que estaba agradecido de haber sobrevivido. No sufrió heridas y pudo dormir en casa de su hija el martes por la noche.

Otros, sin embargo, no tuvieron tanta suerte.

Una mujer que visitó una de las casas derrumbadas en el pueblo el miércoles señaló que su hermana y su cuñado, de unos 80 años, murieron a causa de la tormenta. Un familiar los encontró en el patio trasero de la casa, añadió.

“Esto es devastador”, declaró Christine Kwintera a WLS, afiliada de CNN, y compartió que la pareja había vivido en su casa durante décadas y disfrutaba de una vida tranquila después de la jubilación.

“Eran personas maravillosas, maravillosas”, afirmó la vecina Theresa Figueroa al medio. “Me quedé sin palabras… Ese era su hogar definitivo”.

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó una clasificación preliminar de EF3 para el tornado que azotó Aroma Park, Illinois. Los vientos máximos asociados con el tornado fueron de 240 km/h.

La información preliminar sugiere que este tornado comenzó al suroeste de Kankakee, Illinois, y terminó al noreste de Roselawn, Indiana, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Por su parte, otro tornado que azotó el martes por la noche y provocó una rara emergencia en Knox, Indiana, recibió una calificación preliminar EF-2.

Los estudios de daños en el condado de Starke revelaron vientos estimados de 185 a 193 km/h, lo suficientemente fuertes como para causar daños estructurales significativos y derribar numerosos árboles a lo largo de la trayectoria del tornado.

La clasificación podría cambiar a medida que continúan los estudios.

Las emergencias de tornado son el tipo de advertencia de tornado más urgente, reservadas para tornados confirmados y potencialmente mortales que se dirigen a áreas pobladas.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.