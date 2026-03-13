EE.UU. confirma la muerte de cuatro militares al estrellarse un avión de reabastecimiento de la Fuerza Aérea en Iraq

Por Por Haley Britzky Brad Lendon, CNN

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos confirmaron la muerte de cuatro miembros de la tripulación a bordo de un avión de reabastecimiento de la Fuerza Aérea que se estrelló en el oeste de Iraq, en un incidente que, según indicó, “no se debió a fuego hostil ni a fuego amigo”, pero en el que estuvo involucrado un segundo avión cisterna estadounidense.

Mientras tanto, continúan las labores de rescate de otros dos miembros de la tripulación que se encontraban a bordo del KC-135 Stratotanker, informó el Comando Central de EE.UU. en un comunicado publicado en X el viernes por la mañana.

Las circunstancias del accidente del jueves siguen bajo investigación, señaló el CENTCOM.

Las autoridades militares mantendrán en reserva los nombres de los miembros del servicio fallecidos durante 24 horas, hasta que se notifique a sus familiares directos.

El oeste de Iraq es una zona desértica, escasamente poblada. Las fuerzas estadounidenses y occidentales en Iraq han sido blanco de ataques de milicias proiraníes desde el inicio de la guerra con Irán, pero estos ataques se realizan principalmente con drones en el norte del país.

El KC-135 es efectivamente una estación de servicio voladora que permite a los aviones reabastecerse de combustible en el cielo para ampliar su alcance y permanecer dentro de una zona de batalla durante más tiempo.

Según la Fuerza Aérea, su tripulación de vuelo suele estar compuesta por tres o cuatro militares: un piloto, un copiloto y un operador de pértiga, quien reabastece a otras aeronaves en vuelo. Algunas misiones también requieren navegantes en la tripulación, según una hoja informativa de la Fuerza Aérea.

Los aviones también pueden configurarse para transportar carga y pacientes médicos.

La Fuerza Aérea no dijo qué misión específica estaban realizando los aviones involucrados en el incidente del jueves.

Los KC-135 son unas de las plataformas más antiguas del inventario de la Fuerza Aérea de Estados Unidos; la última unidad fue entregada en 1965, según una hoja informativa de la Fuerza Aérea.

Los aviones de cuatro motores se basan en el avión de pasajeros Boeing 707, con 376 unidades en servicio activo el año pasado, según un informe del Congreso estadounidense. Han sido objeto de importantes mejoras a lo largo de los años, incluyendo nuevos motores.

La pérdida del avión cisterna es la cuarta pérdida de aeronave conocida en la guerra con Irán.

La semana pasada, tres aviones de combate F-15E Strike Eagle fueron derribados sobre Kuwait en un incidente de fuego amigo erróneo; los seis miembros de la tripulación se eyectaron sanos y salvos.

