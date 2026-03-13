Delcy Rodríguez anuncia que Venezuela exportará gas licuado a Colombia en “un gesto de buena voluntad”

Por Anabella González, CNN en Español

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió a autoridades de Colombia en el Palacio de Miraflores y anunció que inició la primera exportación de Gas Licuado de Petróleo (GLP) hacia Colombia, según informó la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en un comunicado.

La exportación de GLP será a través del Puente Simón Bolívar, ubicado en el estado Táchira, de acuerdo con la información oficial.

“Esto ha sido un gesto de buena voluntad, una primera donación que hizo PDVSA”, dijo la mandataria de Venezuela. “Estamos por el camino de nuestros libertadores; todo el esfuerzo que estamos haciendo es para honrar a nuestro Padre Libertador”, agregó.

No se trataría del único proyecto para exportar energía a Colombia. En el marco de una “alianza energética duradera”, la presidenta encargada de Venezuela dijo que prevé que en los próximos meses inicie el suministro de gas metano por tubería a través del gasoducto Antonio Ricaurte. Esta iniciativa lograría “interconectar gasíferamente a ambas naciones”, según sus declaraciones.

CNN se contactó con la Presidencia de Colombia para conocer más detalles.

En Miraflores, Rodríguez mantuvo en la tarde de este viernes una reunión de trabajo con delegaciones de Venezuela y Colombia en la que se abordaron temas de defensa, comercio, turismo, energía y petróleo, informó el canciller de Venezuela, Yván Gil, que estuvo presente en los encuentros al igual que su par de Colombia, Rosa Villavicencio.

En la reunión sobre temas de energía estuvieron el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, el presidente de la petrolera estatal Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán; y por parte de Venezuela, el presidente de la estatal venezolana Pequiven, Román Maniglia, y el ministro para la Energía Eléctrica del país Jorge Márquez, de acuerdo con imágenes difundidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) este viernes.

En términos de seguridad, las autoridades venezolanas dijeron que se abordaron temas en relación a la frontera con Colombia, de más de 2.219 kilómetros y una de las más extensas de la región, para “garantizar la convivencia de ambos pueblos”.

El anuncio del Gobierno de Venezuela sobre la exportación de gas licuado se produce un día después de que se pospusiera el encuentro que iban a mantener la presidenta encargada de Venezuela y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, este viernes en una zona de la frontera entre sus países.

La Presidencia de Colombia confirmó a CNN que la reunión no se llevaría a cabo, sin dar mayores detalles ni si se reprogramaría; y el Gobierno de Venezuela dijo en un comunicado que ambas partes tomaron la decisión “por motivos de fuerza mayor”, sin especificar las razones.

La noticia de la cancelación de la reunión trascendió públicamente horas después de que el Gobierno de Colombia informara que Petro sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. No está claro si esa conversación tiene relación con que se pospusiera el encuentro entre Petro y Rodríguez. CNN intenta obtener más información del caso.

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Con información de Mauricio Torres, Fernando Ramos y Osmary Hernández, de CNN.