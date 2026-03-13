Díaz-Canel confirma diálogos con Estados Unidos sobre el embargo a Cuba

Por Sol Amaya, CNN en Español

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó en un video transmitido en la madrugada del viernes por la televisión nacional que funcionarios de su Gobierno dialogaron con Estados Unidos para buscar soluciones al embargo impuesto en la isla, que los cubanos consideran un bloqueo.

“Hay factores internacionales que han facilitado estas conversaciones”, dijo Díaz-Canel. Además, aclaró que el propósito de estas conversaciones es, “en primer lugar, identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución”.

En el video, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias el Cangrejo, nieto de Raúl Castro, aparece sentado detrás de Díaz-Canel.

El mandatario detalló que las conversaciones con EE.UU. fueron dirigidas por él, junto con el expresidente Raúl Castro y algos cargos del Partido Comunista, aunque no detalló quiénes habían participado por parte de Estados Unidos.

La confirmación de estos diálogos llega luego de que el propio Trump reiterada en varias ocasiones que Washington mantenía diálogos con representantes cubanos.

Posteriormente, en conferencia de prensa, Díaz-Canel volvió a referirse al proceso de diálogo y señaló: “Esto es un proceso muy sensible que se aborda con responsabilidad y mucha sensibilidad”.

“Hemos expresado nuestra voluntad de continuar el proceso bajo los principios de la igualdad y el respeto a los sistemas políticos de ambos países, a la soberanía y a la autodeterminación”.

Consultado por la prensa sobre la situación crítica de la isla hoy, el presidente de Cuba dijo que esto “tiene que ver con el bloqueo energético” impuesto por Estados Unidos. “Es una situación para la cual nos venimos preparando de antemano”, dijo, aunque destacó que “hace tres meses que no entra combustible al país”.

Tras la captura de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense en Caracas el pasado 3 de enero, Trump cortó los envíos de petróleo venezolano a Cuba y amenazó con imponer aranceles a otros países que vendieran crudo a la isla. Esto fue generando un proceso de asfixia de alto impacto para los cubanos, provocando frecuentes apagones y escasez de combustible, sumados a la ya profunda crisis económica.

Sobre este punto, Díaz-Canel explicó cómo su administración está intentando paliar la situación.

“El impacto (del bloqueo) es tremendo. Se manifiesta más brutal en estos temas de energía”, dijo el mandatario. “Eso provoca angustia en la población”, reconoció.

“Nos impacta en la vitalidad de los servicios de producción y también en brindar servicios a la población. Impacta en las comunicaciones. Impacta en los servicios médicos. Impacta en la educación. Impacta en el transporte”, describió Díaz-Canel.

“Aquí no se apaga nada porque se quiera molestar a nadie”, aseguró y luego dedicó un momento para agradecer a los trabajadores: “No tengo palabras para describir el esfuerzo que hacen nuestros trabajadores de la Unión Eléctrica. Muchas veces llevan más de 40 horas trabajando sin descansar”.

Por otra parte, cuestionó las críticas al Gobierno por la situación crítica. “Lamento que haya personas que, en medio de este malestar, que lo reconocemos, que es legítimo, su respuesta sea injuriar a la Revolución, a la institución”, dijo. “La culpa no es del Gobierno, no es de la Revolución. La culpa es del bloqueo energético que nos han impuesto”, aseveró.

Al mencionar algunos de los impactos más fuertes de la crisis, Díaz-Canel detalló: “En estos momentos en el país hay decenas de miles de personas esperando por una operación quirúrgica que no se puede desarrollar por la falta de energía eléctrica”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.