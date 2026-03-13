Familiares del atacante de la sinagoga de Michigan murieron en un ataque aéreo israelí en el Líbano, según funcionarios

Por Casey Tolan, Charbel Mallo y Jeff Winter, CNN

Una semana antes del ataque perpetrado el jueves contra una sinagoga en Michigan, los dos hermanos del sospechoso y dos de los hijos de estos murieron en un ataque aéreo israelí en el Líbano, según declaró a la CNN el alcalde de la aldea libanesa donde residían.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que Ayman Mohamad Ghazali, de 41 años, condujo un vehículo cargado de explosivos hacia el Templo Israel, situado en el municipio de West Bloomfield, cerca de Detroit. El vehículo luego se prendió fuego, en lo que el FBI calificó como un “acto de violencia dirigido específicamente contra la comunidad judía”. El FBI señaló que la agencia continúa investigando el ataque.

Ghazali murió después de que los agentes de seguridad de la sinagoga se enfrentaran a él y “neutralizaran la amenaza”, declaró el jueves Dale Young, jefe de policía de West Bloomfield. Un agente de seguridad resultó herido en el ataque, y al menos 30 agentes del orden público recibieron atención médica por inhalación de humo, informaron las autoridades.

Iskandar Barakeh, alcalde de Mashghara (Líbano), relató en una entrevista telefónica que los hermanos de Ghazali —Kassim e Ibrahim— murieron en un ataque aéreo israelí en la zona el pasado 5 de marzo, junto con los hijos de Ibrahim Ali y Fatima. Las esposas de ambos hermanos y los padres de Ghazali también sufrieron heridas, añadió Barakeh.

Recientemente, tres ataques aéreos israelíes han impactado en la aldea —situada a unos 50 km al sureste de Beirut—, incluido un ataque contra una institución financiera vinculada a Hezbollah (respaldado por Irán) que causó daños en una escuela cercana, según Barakeh. Si bien algunos residentes abandonaron la aldea en un primer momento, muchos han comenzado a regresar recientemente, afirmó.

Mo Baydoun, alcalde de Dearborn Heights —el suburbio de Detroit donde residía Ghazali—, también declaró en un comunicado que Ghazali había perdido a varios familiares en el Líbano a consecuencia de un ataque israelí. “Todo ser humano merece ejercer su culto en paz; por ello, debemos condenar inequívocamente cualquier ataque contra un lugar de culto o contra las personas que se encuentren en su interior”, expresó Baydoun.

Ghazali, nacido en el Líbano, llegó a Estados Unidos en 2011 tras obtener un visado en calidad de cónyuge de una ciudadana estadounidense, informó el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado. En 2016 adquirió la ciudadanía estadounidense por naturalización.

Trabajaba en un restaurante de comida de Medio Oriente en Dearborn Heights, según confirmó un empleado del establecimiento. Un gerente del restaurante declinó hacer más comentarios al respecto. La esposa de Ghazali solicitó el divorcio en agosto de 2024, y este se finalizó en marzo de 2025, según los registros judiciales del condado de Wayne.

Rob Kuznia y Blake Ellis, de CNN, contribuyeron a este reportaje.

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