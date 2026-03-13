Kast, como Trump: su plan antiinmigración se basa en una zanja de tres metros de profundidad y un muro

Por Cristopher Ulloa

Luego de asumir como el nuevo presidente de Chile el pasado miércoles, el ultraderechista José Antonio Kast oficializó un nuevo proyecto para reforzar la seguridad y hacer frente a la migración irregular: construir una zanja de 3 metros de profundidad y muros de 5 metros en la frontera norte del país austral.

El proyecto —que estaba incluido en el programa de Kast durante su campaña presidencial— lleva el nombre de “Plan Escudo Fronterizo” y ya fue firmado por el mandatario a través de un decreto, el cual contempla el incremento de medios militares en sectores críticos de la macrozona norte, el mejoramiento de comunicaciones en la frontera y la vigilancia a través de drones, cámaras térmicas y sensores ópticos.

El anuncio se dio en el palacio de La Moneda, en Santiago, minutos antes de dar su primer discurso como presidente. Allí, Kast le pidió al nuevo general del Ejército, Pedro Varela, su especial colaboración en este plan.

“Tenemos grandes desafíos. Chile confía en sus fuerzas armadas, sus policías y en su ejército. Le solicito la colaboración activa en el aumento de funcionarios y de acciones en la macrozona norte. Le encomiendo que nos colabore con la construcción de barreras físicas para detener el ingreso de la inmigración ilegal. Contará con nuestro apoyo y respaldo, y la colaboración a nivel regional de todos los países que quieren combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la inmigración ilegal que afecta a nuestra nación”, dijo el nuevo mandatario.

Según las autoridades, el “escudo” de Kast tendrá como funciones clave no sólo la construcción de los muros, sino que también coordinar a las fuerzas armadas, carabineros y policía de investigaciones; aumentar el control migratorio y también la persecución de delitos transnacionales. Todo esto con un plazo de 90 días.

“Chile lleva intentado mejorar el control de su frontera desde 2011. Sin embargo, ustedes podrán juzgar si lo hemos logrado o no. Lo que el gobierno del presidente Kast está haciendo es establecer un énfasis especial en este problema que tenemos que solucionar”, señaló este jueves en una rueda de prensa el almirante en retiro Alberto Soto, designado como comisionado presidencial y quien estará a cargo de implementar estas medidas.

Además, el plan “Escudo Fronterizo” contempla modificaciones al decreto con fuerza de ley “DFL N°1” de 2023 sobre reglas de uso de la fuerza, para así “generar más herramientas contra el ingreso clandestino”.

CNN contactó al equipo del presidente Kast y también al Ejército chileno, y está a la espera de una respuesta.

Para el analista internacional Gilberto Aranda, este plan tiene referentes como la reja de Hungría en Europa Central, pero sobre todo a Estados Unidos. “Es un guiño hacia afuera, hacia la administración Trump, con la cual Kast tiene un vaso comunicante y hay una plena coincidencia”.

“Hay una alianza que es además acorde con los intereses de su administración y el nuevo tipo de relación subordinada por parte de América Latina. Y una relación que implica, según su estrategia de seguridad nacional, una colaboración para denegar acceso a otros competidores, es decir, China”, afirmó a CNN el académico de la Universidad de Chile.

El plan fronterizo de Kast comenzará a construirse la próxima semana y ya ha movilizado el despliegue de autoridades y equipos de fuerzas armadas en la frontera norte de Chile.

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