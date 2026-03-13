¿Quiénes son los directores, actores y actrices que más premios Oscar han ganado en la historia?

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Después de casi un siglo de celebración de Oscar, los premios de la Academia tienen una lista extensa de récords históricos. ¿Quiénes son los máximos ganadores? Aquí mismo te lo contamos.

Según IMDb, el máximo ganador de esta distinción en los Oscar es John Ford, quien lo ganó en cuatro ocasiones por las siguientes películas: The Informer (1936), The Grapes of Wrath (1941), How Green Was My Valley (1942), The Quiet Man (1953).

Después de Ford, dos directores han ganado tres veces el premio Oscar a mejor director:

Frank Capra: It Happened One Night (1935), Mr.

Deeds Goes to Town (1937), You Can’t Take It with You (1939).

William Wyler: Mrs. Miniver (1943), The Best Years of Our Lives (1947), Ben-Hur (1960).

Katharine Hepburn es quien más ha ganado premios Oscar a mejor actriz, con un total de cuatro. Las películas en donde consiguió estas distinciones fueron Morning Glory (1933), Guess Who’s Coming to Dinner (1967), The Lion in Winter (1968) y On Golden Pond (1981), según IMDb.

Apenas un escalón abajo está Frances McDormand con tres premios a mejor actriz: en Fargo (1996), Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017) y Nomadland (2020).

Asimismo, una mención especial a Janet Gaynor, quien en 1929 fue la primera actriz en recibir este premio, y lo hizo gracias a su trabajo en tres películas: Seventh Heaven, Street Angel y Sunrise.

Dos actrices lideran esta categoría con dos premios cada una: Shelley Winters, por su trabajo en The Diary of Anne Frank (1959) y en A Patch of Blue (1965); y Dianne Wiest, por su interpretación en Hannah and Her Sisters (1986) y en Bullets Over Broadway (1994).

Es necesario hacer menciones especiales a Meryl Streep y a Ingrid Bergman. Aunque ambas ganaron un premio a mejor actriz de reparto (Streep por su trabajo en Kramer vs. Kramer en 1979 y Bergman por Murder on the Orient Express en 1974), cada una se llevó dos Oscar a mejor actriz: Bergman en las películas Gaslight (1944) y Anastasia (1956); y Streep en Sophie’s Choice (1982) y The Iron Lady (2011), según IMDb.

Meryl Streep es la actriz con más nominaciones en la historia: 21 en total.

Daniel Day-Lewis es la única persona que tiene tres Oscar a mejor actor. Los consiguió consiguió por sus trabajos en las siguientes películas: My Left Foot (1989) en el papel de Christy Brown, There Will Be Blood (2007) como Daniel Plainview y en Lincoln (2012) interpretando a Abraham Lincoln.

Los actores que tienen dos de estos galardones son Fredric March, Spencer Tracy, Gary Cooper, Marlon Brando, Jack Nicholson, Dustin Hoffman, Anthony Hopkins, Tom Hanks y Sean Penn.

Esta distinción la encabeza Walter Brennan con tres estatuillas: por su trabajo en Come and Get It (1936), Kentucky (1938) y The Westerner (1940), señala IMDb.

Con dos premios Oscar a mejor actor de reparto, también tenemos a Anthony Quinn, Peter Ustinov, Melvyn Douglas, Jason Robards, Michael Caine, Christoph Waltz y Mahershala Ali.

Una mención especial a Jack Nickolson, quien ganó este premio una vez (por su actuación en Terms of Endearment), logro que se une a sus dos Oscar a mejor actor.

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