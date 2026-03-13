Retrasos en aeropuertos de la ciudad de Washington mientras investigan un olor químico en centro de control de tráfico aéreo

Por Alexandra Skores, CNN

Los pasajeros en tres aeropuertos del área de la ciudad de Washington enfrentan retrasos significativos después de que el viernes por la tarde se emitiera una suspensión de salidas debido a una falla de equipo, según la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) y el secretario de Transporte Sean Duffy, quien publicó detalles en X.

Las interrupciones se debieron al cierre temporal, el viernes por la tarde, de un centro clave de control de tráfico aéreo en Virginia, después de que empleados de la FAA reportaran un fuerte olor a químicos en el edificio, dijo Duffy.

Equipos de emergencia y una unidad de materiales peligrosos (HAZMAT, por sus siglas en inglés) acudieron a la instalación. El olor se rastreó hasta una tarjeta de circuito que se sobrecalentó y que luego fue reemplazada, dijo Duffy en una actualización.

Más de 30 empleados de la FAA fueron evaluados y regresaron al trabajo después de que se determinara que el lugar era seguro, según el sistema de bomberos y rescate del condado de Fauquier, en Warrenton, Virginia, que respondió al incidente.

El Potomac TRACON, en Warrenton, presta servicios de control de tráfico aéreo a las áreas de Baltimore-Washington y Richmond-Charlottesville. El TRACON controla el espacio aéreo sobre Andrews, BWI, Ronald Reagan, Dulles, Richmond y muchos otros aeropuertos.

También se emitieron órdenes de suspensión de despegues en el Aeropuerto Internacional de Richmond, el Aeropuerto Charlottesville Albemarle y el Aeropuerto Regional de Manassas, lo que se suma a la creciente lista de retrasos que afectan a los viajeros.

Los pasajeros en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington estaban agrupados en las puertas el viernes por la noche mientras esperaban sus vuelos, y varios estaban recostados en el suelo. Aunque la suspensión de salidas ya se ha levantado, los retrasos en Baltimore han superado las dos horas y media, tres horas en Dulles y más de tres horas y media en Reagan, según la FAA, mientras los aeropuertos trabajan para recuperarse de la suspensión, que duró alrededor de tres horas.

Las cancelaciones de vuelos han comenzado a aumentar y probablemente se incrementen durante la noche, a medida que las tripulaciones alcancen los límites de horas de trabajo.

Reagan encabeza las cancelaciones, con 136 vuelos cancelados y más de 300 con demoras en llegadas y salidas este viernes, según FlightAware.com. En Dulles y Baltimore se han registrado, en cada uno, más de 40 cancelaciones y más de 200 demoras hasta las 8 p.m., hora de Miami, según el sitio de seguimiento.

La corresponsal especial de CNN Jamie Gangel es una de las muchas pasajeras atrapadas en un aeropuerto.

Gangel dijo que su vuelo de regreso al Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington se ha retrasado al menos cuatro veces esta noche, y que algunos de sus compañeros de viaje temen perder conexiones.

La gente está obteniendo la mayor parte de su información sobre lo que está pasando desde sus teléfonos, dijo Gangel, ya que los funcionarios de la aerolínea en el aeropuerto simplemente les están diciendo a los pasajeros que hay un problema de control de tráfico aéreo.

Esta historia fue actualizada con información adicional.

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