Sánchez vs. Trump: ¿puede el pulso por la guerra en Irán favorecer al líder español?

El “no a la guerra” entonado hace ya una semana por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, le ha valido no solo la condena y crítica del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha llegado a amenazar con cortar lazos comerciales con España, sino que también tuvo una fuerte repercusión en medios de comunicación internacionales por erigirse como la voz más contundente de la Unión Europea contra la actual guerra en Irán.

Aunque este lema ya resonó con fuerza hace 23 años, cuando miles de personas salieron a las calles de diferentes ciudades del país para pedir al Ejecutivo -entonces liderado por José María Aznar- para que no involucraran a España en la guerra de Iraq, ahora recobra una fuerza inusitada.

Tanto es así que líderes del otro lado del Atlántico, como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mostraron su apoyo a Sánchez al considerar “muy respetable” su postura antibelicista “más allá de su pertenencia a la OTAN”.

Un empuje que no solo proyecta al mandatario español en el escenario internacional, sino también dentro de las fronteras ibéricas. En este caso, positivamente, señala a CNN Javier Lorenzo, doctor en Ciencias Políticas y profesor asociado en la Universidad Carlos III de Madrid.

Concretamente, porque este “no a la guerra” sintoniza muy bien con la opinión pública, valora Lorenzo, dado que “ha habido muchos cambios en las actitudes y en las opiniones de la sociedad española, pero lo que no ha cambiado es el antibelicismo”.

De hecho, una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) -vinculado al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes- realizada en noviembre de 2025 destacaba que el mayor miedo de los españoles, de un 76,8% de los encuestados, es vivir una guerra.

Una postura que se corrobora en la opinión de la población española de hace 23 años, cuando en el barómetro del CIS de febrero de 2003 el 70,8% de los encuestados se mostraban “poco o nada de acuerdo” con que se produjera una intervención militar en Iraq, y un 66,9% solicitaban que España se mantuviera neutral en caso de desarrollarse.

Ante el impulso que ofrece a Sánchez este enfrentamiento retórico con Trump, parece lógico preguntarse qué beneficios electorales puede reportarle a Sánchez y al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), del que es secretario general.

Sobre todo después de ver cómo incluía esta cuestión de índole internacional en un mitin político que tuvo lugar este sábado en Soria, como parte de la campaña electoral de las elecciones autonómicas a las Cortes de Castilla y León.

Acompañado de un público que coreaba animado “no a la guerra”, el líder del PSOE arrancaba su participación para apoyar al candidato socialista en la Comunidad Autónoma, Carlos Martínez, defendiendo la postura de su Ejecutivo frente al conflicto y afeando la actitud de la oposición, particularmente del Partido Popular, a quién recriminó el hecho de incluir a España en la guerra de Iraq.

“Por fortuna o por desgracia, la política internacional tiene un efecto muy pequeño en los resultados electorales a nivel autonómico”, detalla Lorenzo. Podría tener algún tipo de peso si habláramos de Cataluña o la Comunidad de Madrid, agrega, “donde la política autonómica es prácticamente inexistente y se juega todo en clave nacional”. “Pero la política internacional está muy claro que es pertenencia del Estado, que las comunidades autónomas no tienen nada que ver”.

La cosa cambia si enfocamos la situación en el marco de unas elecciones generales. Ahora bien, las próximas no están previstas hasta el verano de 2027, en caso de que se agote de forma natural la actual legislatura.

En el hipotético caso de que se produjeran comicios en breve, sí que podría tener algún tipo de impacto sobre el electorado, comenta Lorenzo. Pero, a la vez, podría tener un efecto rebote, agrega, especialmente si el conflicto escala a mayores. Esto es, si España se ve obligada a intervenir militarmente más de lo anunciado por su condición de aliado de la OTAN o de la propia Unión Europea.

Hasta el momento, el Ministerio de Defensa español solo ha informado sobre el envío de la fragata “Cristóbal Colón” a Chipre para proteger la frontera oriental de la Unión Europea después de que un dron iraní impactara la semana anterior contra una base militar británica en Akrotiri, en el sur de la isla.

En caso de que el país debiera involucrarse más por los acuerdos tejidos con la alianza Atlántica o como miembro del bloque comunitario, desbarataría la narrativa de estas dos últimas semanas, afirma Lorenzo. Con lo que el posible empujón electoral actual desaparecería con la misma facilidad que llegó.

