A menos de tres meses del Mundial, un nuevo escándalo sacude al fútbol argentino y su presidente Claudio Tapia

Por Gilles Salomone, CNN en Español

Entre custodios y periodistas llegó este jueves Claudio Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a la sede judicial en la Ciudad de Buenos Aires para presentar declaratoria. El presidente fue el último de la cúpula máxima del fútbol argentino en declarar por la denuncia que presentó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra la AFA en diciembre de 2025 por supuesta apropiación indebida de tributos.

Una hora y media después se retiró y lo único que dijo a la prensa sobre la causa fue: “Vine a cumplir con lo que quería el juez”. Dentro de la sala, fueron 45 minutos de lectura de cargos. Después de eso, Tapia se limitó a presentar un escrito y no respondió preguntas del juez Diego Amarante. Unas horas después, a través de su cuenta de X, Tapia aseguró que la institución actuó en todo momento “dentro del marco de la legalidad”.

ARCA denunció a la AFA por la presunta apropiación de tributos y contribuciones de la seguridad social y no haberlos depositado vencido el plazo de 30 días. La suma total asciende a más de US$ 13 millones. La denuncia hace referencia no solo a la dilación y falta en los pagos, sino a lo que ello implica según ARCA: “La utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”. La AFA a través de un comunicado sostiene que “el pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento”.

En la denuncia aclara que los importes retenidos no constituyen fondos de los que puedan disponerse libremente. En el punto referido a los responsables, ARCA hace principal hincapié en Tapia y lo identifica como una persona que “ocupaba un cargo de alto nivel ejecutivo al momento de los hechos”, según la denuncia. La acusación está tipificada en el Régimen Penal Tributario y regulada por los artículos 4 y 7 que configuran la pena de dos a seis años de prisión al agente de retención que no deposite en el plazo de 30 días el tributo retenido.

La primera reacción de la AFA fue una presentación ante la justicia para desestimar los cargos, la cual fue rechazada por el juez Amarante. La segunda, pero esta vez tras la notificación del llamado a indagatoria al presidente, fue una medida de protesta. Los dirigentes de los clubes de primera división del fútbol argentino votaron en una sesión del Consejo Ejecutivo de la Liga Profesional la suspensión de todas las divisiones del fútbol local “en repudio a la denuncia realizada por ARCA contra la Asociación del Fútbol Argentino”, según un comunicado. Por unanimidad, decidieron suspender la novena fecha del torneo.

En el primer partido tras el anuncio, los jugadores de San Lorenzo e Instituto, clubes de la primera división, salieron con camisetas con la leyenda “Basta de perseguirnos. AFA somos todos los clubes”. El contraste lo pusieron los hinchas en las tribunas, cuando una buena parte de los asistentes comenzó a entonar cánticos en contra de la AFA y su presidente. Una relación, entre el máximo dirigente de la AFA y los hinchas del fútbol argentino, que pareció romperse cuando por primera vez en muchas canchas de fútbol local hubo cánticos en su contra tras el título que la asociación le entregó el año pasado a Rosario Central por fuera del reglamento.

Ese título abrió una caja de Pandora para una de las asociaciones más influyentes del mundo del fútbol y hogar de la selección campeona del mundo, que incluye allanamientos en una de sus sedes por una investigación por presunto lavado de dinero de una financiera cercana al presidente de la AFA llamada Sur Finanzas. En un comunicado, el ente rector del fútbol argentino declaró que se puso a disposición de las autoridades aportando toda la documentación solicitada.

Pero la denuncia de ARCA no es el único problema que enfrentan Tapia y la AFA. La Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo de control societario de la Ciudad de Buenos Aires, pidió al Ministerio de Justicia de la Nación la “intervención en grado de veeduría” de la entidad para obtener documentación, que de acuerdo con el organismo ya fue solicitada y denegada por la AFA. En un comunicado del Ministerio de Justicia, destaca que “se desconoce el origen y destino cierto de los millones de dólares que ingresaron a la AFA y salieron de ella”. Según la AFA, los balances solicitados fueron entregados en tiempo y forma.

En el mismo comunicado, Tapia aduce que la medida busca imponer las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) a través del debilitamiento institucional de la AFA. La implementación de las SAD es una iniciativa del gobierno de Javier Milei para abrir al capital privado las instituciones del fútbol, tradicionalmente conformado por sociedades civiles sin fines de lucro. Al final de este comunicado, firmado por Claudio Tapia, acusa a la IGJ de llevar a cabo “una operación política”. El inspector general de justicia Daniel Vítolo calificó de “patético” el comunicado de la AFA.

Pero el enfrentamiento entre la IGJ y la AFA suma un nuevo capítulo con la designación del nuevo ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques. El ministro tiene vínculos con el fútbol continental y con la propia AFA. En la web de Conmebol figura como miembro de la comisión de ética. Mientras que en el lanzamiento oficial de la Universidad Nacional del Fútbol Argentino (UNAFA), perteneciente a la AFA, Mahiques aparece como vicerrector, aunque actualmente ese casillero figura vacío en la web de AFA. Mahiques al asumir pidió la renuncia de todos los funcionarios, incluido Vítolo, aunque aseguró en declaraciones al medio LN+ que, para evitar cualquier tipo de suspicacia sobre su vínculo con la AFA, decidió mantener a todos los veedores que fueron propuestos por el anterior inspector general de justicia.

El enfrentamiento público entre la AFA y el gobierno sumó otro episodio con el gendarme argentino Nahuel Gallo como protagonista. Gallo estaba detenido desde diciembre de 2024 cuando ingresaba por un paso terrestre a Venezuela. El gendarme estuvo confinado en Rodeo 1, una cárcel en las afueras de Caracas, hasta marzo de este año. De acuerdo con las autoridades venezolanas, Gallo “se quiso infiltrar en el país”, versión que las autoridades argentinas rechazan. La confirmación de su liberación fue realizada por Tapia y no por el gobierno del presidente Javier Milei. El gendarme llegó a Argentina en un avión rentado por la AFA y acompañado por dos funcionarios del ente del fútbol argentino. El presidente Javier Milei, consultado por cómo regresó Gallo, le restó importancia al avión y resaltó que lo importante era que estuviera nuevamente en Argentina, dijo en entrevista con LN+.

Cada vez que aparece la palabra intervención en una asociación perteneciente a la FIFA, también aparece la posibilidad de sanción por incumplimiento de los estatutos. La FIFA prohíbe en sus artículos 14 y 15 la injerencia de terceros y obliga a las asociaciones miembros a “administrar sus asuntos de forma independiente”.

Cuando faltan menos de tres meses para que comience el Mundial, el pedido de veeduría por parte de la IGJ alimenta los temores sobre una posible sanción a la selección argentina. Si la FIFA considera que se infringió el estatuto, podría excluir al equipo de Lionel Scaloni de todas las competiciones, incluida la Copa Mundial que se disputará este año.

“Nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la final se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental”, fue lo último que dijo Tapia al retirarse de Tribunales, en referencia a la Finalissima entre Argentina y España que se debía disputar este mes en Qatar, y que por el momento aparece suspendida por la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán.

Lo cierto es que por un fin de semana el fútbol argentino se frenó por decisión de Tapia y otros dirigentes de la AFA debido al llamado a indagatoria ante la justicia, y los miles de hinchas que asisten cada fin de semana a las canchas no pudieron hacerlo. Los jugadores con un calendario de partidos apretado debido a la cercanía del Mundial deberán apretarlo aún más. Y así la maquinaria enorme que impulsa el fútbol se paralizó ese fin de semana como respuesta a la denuncia realizada por ARCA y a la decisión de la justicia de llamar a Claudio Tapia a indagatoria.

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