El nuevo líder supremo de Irán aún no ha aparecido, y es posible que el sistema no necesite que lo haga

Análisis por Leila Gharagozlou, CNN

Casi una semana después de su nombramiento como líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei permanece en la sombra.

El jueves, los iraníes pudieron hacerse una idea de su forma de pensar cuando se leyó en la televisión estatal una extensa declaración que se le atribuía.

Al día siguiente, que coincidió con su primer viernes como líder, se celebraba el Día de Al Quds, en los que el líder supremo de Irán suele aparecer en público. Sin embargo, Mojtaba no lo hizo.

Han pasado ya seis días desde que fue nombrado líder supremo, y el pueblo iraní aún no lo ha visto ni ha escuchado su voz.

Una fuente con conocimiento de la situación declaró a CNN que Mojtaba sufrió una fractura en el pie, una contusión en el ojo izquierdo y laceraciones menores en la cara el primer día de la campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel, hace casi dos semanas, la misma oleada de ataques que acabó con la vida de su padre y de los principales comandantes militares de Irán.

El hijo del presidente Masoud Pezeshkian, asesor del Gobierno, escribió posteriormente que Mojtaba resultó herido, pero que se encontraba en un lugar seguro y en buen estado de salud, según informes de fuentes bien informadas.

El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, afirmó que probablemente quedó desfigurado, sin aportar pruebas, e Israel ya había indicado que cualquier nuevo líder supremo sería un objetivo.

Su ausencia no ha mermado el fervor de los fieles al régimen, miles de los cuales han salido a las calles para jurar lealtad.

Este juramento se ha convertido en un grito de guerra mientras el régimen busca consolidar su apoyo mediante manifestaciones masivas, especialmente en los últimos días del mes sagrado del Ramadán.

Sin embargo, la continua ausencia del nuevo líder de Irán plantea una cuestión más profunda: ¿Quién gobierna realmente el país en tiempos de guerra?

Durante casi cuatro décadas, Mojtaba Jamenei operó en gran medida entre bastidores durante el Gobierno de su padre, ejerciendo influencia pero apareciendo raramente en público.

Ahora, catapultado al puesto más poderoso de Irán en medio de una confrontación militar con Estados Unidos e Israel, su continua invisibilidad subraya la naturaleza cambiante del poder en la República Islámica, donde las instituciones y los organismos de seguridad pueden tener más importancia que la persona que ostenta el poder.

Los predicadores religiosos respaldados por el Estado han utilizado sus púlpitos para instar a sus seguidores a jurar lealtad, y el influyente clérigo Mahmoud Karimi llegó incluso a declarar que “dice mucho de su carácter el hecho de que nadie lo haya visto jamás”, presentando la naturaleza esquiva de Jamenei no como una vulnerabilidad, sino como una virtud.

Entre los críticos del régimen, la falta de presencia del nuevo líder, tanto literal como figurada, ha provocado burlas.

En las redes sociales han circulado ampliamente imágenes manipuladas de Mojtaba Jamenei, representado como una figura de cartón sentada en el trono, junto con memes que se burlan del misterio que rodea su paradero.

Existen tan pocas imágenes verificadas del nuevo líder que los medios de comunicación gubernamentales y los canales de redes sociales respaldados por el Estado han recurrido a la difusión de videos generados por inteligencia artificial para recabar apoyo.

Los videos muestran al nuevo líder pronunciando discursos ante grandes multitudes y junto a su padre en momentos clave; escenas que en realidad nunca ocurrieron.

Otras imágenes generadas por IA muestran al anciano Jamenei traspasando el liderazgo de la revolución a su hijo, o a Mojtaba Jamenei abrazando al general iraní Qasem Soleimani, quien murió en acto de servicio.

“Lo llaman el líder supremo de la IA”, declaró un hombre en Teherán en tono burlón.

Mojtaba Jamenei pasó años trabajando entre bastidores en el vasto aparato político y de seguridad de Irán, rara vez visto o escuchado durante las casi cuatro décadas de Gobierno de su padre.

Su repentino ascenso al poder en tiempos de guerra, junto con la incertidumbre sobre su paradero, evoca imágenes profundamente arraigadas en la mitología de la República Islámica y la teología chiíta en la que se sustenta.

El historiador Arash Azizi afirma que el “asesinato icónico” del difunto Jamenei ha proporcionado imágenes chiítas útiles para el régimen.

“Naturalmente, intentarán utilizar los mismos temas que rodean a Mojtaba, cuya condición de hijo de un ‘imán mártir’ que resultó herido es similar a la de los santos chiítas de la batalla de Karbala”, declaró Azizi, profesor e historiador de la Universidad de Yale.

La cultura política de Irán también ha sido moldeada por décadas de guerra y crisis. Tan solo un año después del establecimiento de la República Islámica en 1979, el líder iraquí Saddam Hussein invadió Irán, dando inicio a un brutal conflicto de ocho años que causó la muerte de cientos de miles de personas y transformó la política del país.

Hasta el momento, los leales al régimen han mostrado públicamente poca preocupación por la ausencia del nuevo líder, y parecen conformes con esperar su eventual aparición.

Esa experiencia ha condicionado a muchos partidarios del régimen a comprender las limitaciones propias de la guerra.

El régimen puede mantenerse durante un período de tiempo sin apariciones públicas, señaló Sanam Vakil, directora del programa para Medio Oriente y el Norte de África del centro de estudios Chatham House de Londres.

“La falta de visibilidad no necesariamente socava la legitimidad a corto plazo, especialmente si las instituciones clave siguen funcionando y las decisiones parecen coordinadas”, afirmó.

Algunos analistas afirman que lo más importante en Teherán en este momento no es la visibilidad del líder supremo, sino la cohesión de las instituciones que dependen de él.

Es probable que poderosos organismos de seguridad como la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) estén dirigiendo la estrategia bélica independientemente de la presencia de Mojtaba.

Su nombramiento al más alto nivel de la jerarquía política podría ser suficiente para proporcionar la legitimidad política necesaria para dar al liderazgo militar, encabezado por la Guardia Revolucionaria Islámica, la cobertura política que necesita para continuar llevando a cabo la “Guerra del Ramadán”, como la llama el régimen, según los planes ya establecidos.

“Es probable que estos elementos ostenten el verdadero poder en Irán, no la persona de Mojtaba, incluso si finalmente aparece en público y se recupera de sus heridas”, afirma el historiador Azizi.

Por ahora, no hay mucha urgencia en presentar al nuevo líder ante las cámaras. Ya está cumpliendo con los propósitos que el régimen le exige.

Queda por ver qué sucederá después de que termine la guerra.

“Sin embargo, después de la guerra, o en circunstancias más difíciles, la élite política, y no solo el público, necesitará señales más claras de que él es capaz de ejercer la autoridad”, indicó Vakil.

Por ahora, su paradero permanece en secreto. Y pocos de sus seguidores se preguntan por qué. El nuevo líder es un objetivo.

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