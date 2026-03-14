Izan la bandera estadounidense en la Embajada de EE.UU. en Caracas por primera vez en 7 años

Por Uriel Blanco, CNN en Español

Por primera vez en siete años, el Gobierno de Estados Unidos izó este sábado la bandera de su país en la Embajada estadounidense en Caracas, apenas unos días después de que Venezuela y EE.UU. restablecieran relaciones diplomáticas.

“En la mañana del 14 de marzo de 2019, la bandera estadounidense fue arriada por última vez en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Esta mañana, 14 de marzo de 2026, a la misma hora, mi equipo y yo izamos la bandera de los Estados Unidos, exactamente siete años después de haber sido retirada”, escribió Laura Dogu, encargada de Negocios de EE.UU. en Venezuela, en un mensaje en X desde la cuenta de la embajada.

Venezuela y Estados Unidos rompieron relaciones diplomáticas en 2019, durante el primer mandato de Donald Trump al frente de la Casa Blanca y el régimen venezolano de Nicolás Maduro.

Sin embargo, a inicios de marzo de este año, los gobiernos de EE.UU. y Venezuela restablecieron las relaciones bilaterales, tanto diplomáticas como consulares, en un gesto más del acercamiento sin precedentes entre ambos países desde la captura de Maduro por parte de fuerzas militares estadounidenses en Caracas el pasado 3 de enero.

Trump ha respaldado a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien se quedó al frente del país sudamericano luego del arresto de Maduro. Rodríguez, en tanto, ha respondido al respaldo con elogios y con medidas comerciales, sobre todo en materia energética, en beneficio de las dos naciones.

En su anuncio de restablecimiento de las relaciones bilaterales, el Departamento de Estado de EE.UU. dijo que “este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela”.

El Departamento de Estado agregó que su “compromiso se centra en ayudar al pueblo venezolano a avanzar mediante un proceso gradual que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente”.

“Estados Unidos sigue comprometido a apoyar al pueblo venezolano y a trabajar con socios de toda la región para promover la estabilidad y la prosperidad”, indicó.

Por su parte, el Gobierno de Venezuela respondió al restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares, diciendo que reafirmaba “su disposición de avanzar en una nueva etapa de diálogo constructivo, basada en el respeto mutuo, la igualdad soberana de los Estados y la cooperación entre nuestros pueblos”.

“Venezuela expresa su confianza en que este proceso contribuirá a fortalecer el entendimiento y abrir oportunidades para una relación positiva y de beneficio compartido. Estas relaciones deben redundar en la felicidad social y económica del pueblo venezolano”, añadió el Gobierno de Rodríguez.

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Con información de Jennifer Hansler, de CNN.