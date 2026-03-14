Premios Oscar 2026: presentadores, horarios, cuándo y cómo ver por TV e internet

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

La edición 98 de los premios Oscar se celebra este domingo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, con Conan O’Brien nuevamente como presentador de la gala.

La ceremonia se llevará adelante en medio de una tensa situación geopolítica tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. La Academia de las Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood, que concede los premios Oscar, informó que reforzó la seguridad de la gala luego de que el FBI emitiera una alerta sobre la posibilidad de un ataque con drones iraníes en la costa oeste.

Las películas con más nominaciones este año son “Sinners”, con 16 menciones (lo que marcó un récord), seguido de “One Battle After Another”, con 13 nominaciones; y “Frankenstein”, “Marty Supreme” y “Sentimental Value”, con nueve cada una.

A continuación, algunas de las claves de la gala:

La ceremonia de la entrega de los premios Oscar se celebrará este domingo 15 de marzo de 2026, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California.

La transmisión en vivo de la ceremonia de los premios Oscar 2025 comenzará a las 7:00 p.m. hora de Miami (4:00 p.m. hora del Pacífico) de este domingo.

La cobertura de la alfombra roja comienza a las 3:30 p.m. hora de Miami en la cadena ABC y en la plataforma de streaming Hulu en EE.UU.

Se espera que la gala tenga una duración de tres horas.

En América Latina, la hora de inicio de la transmisión varía dependiendo de cada país:

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Argentina, Brasil, Chile, Uruguay: 8:00 p.m.

8:00 p.m. España: 12:00 a.m. del día lunes 16 de marzo.

Conan O’Brien, reconocido conductor de televisión, repite como presentador en la 98ª edición de los premios Oscar.

Por primera vez, la gala de la Academia se limitó este año a solo dos presentaciones de los temas musicales nominados a mejor canción original: Ejae, Audrey Nuna y Reri Ami —las cantantes en la película animada “KPop Demon Hunters”— interpretarán el éxito “Golden”, y Miles Caton cantará acompañado de casi una decena de estrellas “I Lied to You”, de la película “Sinners”.

Entre los presentadores este año se encuentra el actor chileno Pedro Pascal, la estadounidense de ancestros dominicanos y puertorriqueños Zoe Saldaña, el español Javier Bardem y el brasileño Wagner Moura.

Javier Bardem

Priyanka Chopra Jonas

Kieran Culkin

Robert Downey Jr.

Chris Evans

Anne Hathaway

Chase Infiniti

Mikey Madison

Paul Mescal

Demi Moore

Kumail Nanjiani

Gwyneth Paltrow

Maya Rudolph

Zoe Saldaña

Rose Byrne

Nicole Kidman

Jimmy Kimmel

Delroy Lindo

Ewan McGregor

Wagner Moura

Pedro Pascal

Bill Pullman

Lewis Pullman

Channing Tatum

Sigourney Weaver

Matt Berry

En televisión: la transmisión en vivo será a través de la cadena ABC, que tiene los derechos exclusivos de la ceremonia en Estados Unidos. En América Latina, el canal por cable TNT ofrecerá la cobertura en vivo; además, en México, podrá verse en señaol abierta por TV Azteca, en los canales 7 y 13. En España podrá verse en Movistar+. Por internet: en Estados Unidos, la plataforma de streaming Hulu ofrecerá la transmisión en vivo a través de su aplicación y sitio web; otras plataformas de streaming por suscripción, como YouTubeTV, AT&T TV y FuboTV, también tienen los derechos de transmisión en EE.UU. En América Latina, los usuarios de HBO Max también podrán disfrutar del evento.

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