Un fallo judicial en Italia despoja a millones de personas con raíces italianas del derecho a la ciudadanía

Por Julia Buckley, CNN

Desde que Italia se convirtió en país en 1861, existía una forma infalible de saber quién era ciudadano italiano y quién no: observar a sus padres.

La primera página del Código Civil, publicado en 1865 como reglamento del país más joven de Europa, declaraba que un niño nacido de un ciudadano italiano era ciudadano italiano.

Este principio fundamental del Bel Paese parece estar a punto de cambiar, lo que pone fin a los sueños de la diáspora de regresar a la patria y supone que los italianos que emigran correrán el riesgo de negar la ciudadanía a sus descendientes.

El jueves, el Tribunal Constitucional dictaminó a favor del Gobierno y su controvertida ley de 2025, que restringía la ciudadanía a quienes habían nacido en el extranjero. La ley, promulgada en marzo pasado mediante decreto de urgencia, había sido impugnada por cuatro jueces, quienes cuestionaron su constitucionalidad.

Tras la primera de las cuatro audiencias celebradas el miércoles, un comunicado emitido por el tribunal indica que respaldará la postura del gobierno.

“El Tribunal Constitucional ha declarado parcialmente infundadas e inadmisibles las cuestiones de legitimidad constitucional planteadas por el tribunal de Turín”, anunció el tribunal. Se espera que publique un veredicto detallado en las próximas semanas.

Este anuncio supondrá un duro golpe para quienes creían que el tribunal defendería los 160 años de historia de la ciudadanía italiana por descendencia, o ius sanguinis.

“Fue una intervención extremadamente clara y severa, por lo que tenía la esperanza de que se considerara una violación de algunos puntos constitucionales, pero el tribunal no lo reconoció”, declaró a CNN el profesor Corrado Caruso, uno de los abogados que presentaron el caso contra la nueva ley.

Las normas de ciudadanía italianas han estado ligadas a su diáspora desde la fundación del país.

Anteriormente, los italianos que emigraban podían transmitir la ciudadanía a sus hijos siempre que no la renunciaran ni la perdieran, a menudo adquiriendo otra nacionalidad. Lo que muchos consideran hoy el país de la “dolce vita” fue en su día una nación empobrecida que, entre 1861 y 1918, vio emigrar a 16 millones de ciudadanos en busca de una vida mejor.

Muchos de quienes emigraron por necesidad, más que por voluntad propia, se consideraban italianos de por vida y optaron por conservar su ciudadanía mientras vivían y trabajaban en el extranjero; es decir, la ciudadanía, junto con las tradiciones culturales, se transmitía de generación en generación.

Establecido en 1865, el principio de ius sanguinis se confirmó en la primera ley de ciudadanía específica de Italia en 1912, que añadió una cláusula que estipulaba que los italianos nacidos y residentes en el extranjero conservarían su ciudadanía, y de nuevo en una ley de 1992.

Sin embargo, una ley promulgada el 28 de marzo del año pasado mediante decreto de urgencia estableció que solo se reconocerá la ciudadanía a quienes tengan un padre o abuelo nacido en Italia. También prohíbe de facto la doble ciudadanía para la diáspora, ya que el progenitor o abuelo debería poseer únicamente la ciudadanía italiana en el momento del nacimiento de su descendiente, o en el momento de su propio fallecimiento si este se produjo antes.

Desde hace tiempo existen quejas por ambas partes sobre la obtención de la ciudadanía por parte de descendientes nacidos en el extranjero.

Para quienes nacieron en el extranjero, obtener el reconocimiento es un proceso largo y costoso. Deben conseguir certificados de nacimiento, matrimonio y defunción de los lugares de origen de sus antepasados ​​(lo que puede llevar años y costar hasta 300 euros por documento), demostrar que nadie en su linaje perdió la ciudadanía y, posteriormente, obtener una cita en el consulado local, donde las listas de espera pueden llegar a los 10 años, si es que consiguen una.

Contratar a un abogado para demandar al gobierno puede acelerar el proceso, pero los costes pueden ascender a decenas de miles de euros para una familia.

Además, las mujeres no pudieron transmitir la ciudadanía hasta 1948, lo que significa que los descendientes de mujeres italianas que dieron a luz antes de esa fecha no pueden obtener el reconocimiento. Desde 2009, muchos han demandado con éxito al Estado por discriminación de género, si sus recursos económicos se lo permitían. Ahora tampoco podrán optar por ese camino.

Mientras tanto, los tribunales regionales de Italia están saturados con miles de casos de ciudadanía, y los consulados están desbordados de solicitudes.

Entre 2014 y 2024, el número de ciudadanos italianos residentes en el extranjero aumentó de 4,6 millones a 6,4 millones, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia al aprobar el decreto. Los consulados italianos en Argentina tramitaron 30.000 solicitudes en 2024, 10.000 más que el año anterior.

“La concesión de la ciudadanía se percibía como problemática por diversas razones”, afirmó Caruso, profesor de Derecho en la Universidad de Bolonia. “Había muchísimas solicitudes, los consulados no daban abasto. Existía la idea de que los descendientes tenían vínculos tenues con Italia a lo largo del tiempo. Se consideraba que no participaban en las obligaciones cívicas: no estaban en el país, no pagaban impuestos. Además, había una cuestión geopolítica. Estos ciudadanos podían viajar por todo el mundo con sus pasaportes italianos, así que quizás existía cierta presión por parte de los aliados históricos de Italia.

“No era optimista sobre nuestras posibilidades, porque me di cuenta de que el gobierno y sus abogados tenían una opinión muy firme sobre esta reforma. Era un asunto políticamente trascendental. Había intereses en juego.”

La ciudadanía por descendencia no siempre ha sido tan impopular. En los Juegos Olímpicos de Tokio, el 12 % del equipo nacional italiano había nacido en el extranjero, incluyendo a 10 que lo habían hecho en Estados Unidos. Y tres meses antes de la entrada en vigor del nuevo decreto, el presidente argentino de derecha, Javier Milei, aliado de la primera ministra Giorgia Meloni, obtuvo la ciudadanía por descendencia durante una visita de Estado a Italia.

Mientras Italia cierra las puertas a su diáspora, el país sigue lidiando con una población cada vez más pequeña y envejecida.

En 2024, un número récord de 155.732 italianos emigraron, y más de medio millón de residentes abandonaron el país entre 2020 y 2024. La mayoría de los emigrantes procedían de Sicilia, donde las autoridades locales, con gran iniciativa, han intentado reequilibrar la situación atrayendo de vuelta a los descendientes de italianos que viven en el extranjero. En Mussomeli, una ciudad conocida por su proyecto de viviendas a un euro, se contrató a médicos argentinos para dotar de personal al hospital local, que se encontraba en una situación precaria. Este tipo de proyectos ya no serán posibles con la nueva ley. Nuevas restricciones a la ciudadanía.

“Esto ha dejado desamparados a un gran número de descendientes que habían solicitado el reconocimiento, pero no habían recibido una cita”, dijo Caruso. “Ahora existe una disparidad dentro de las familias nucleares. Un hermano puede tener la ciudadanía, pero otro puede no recibir el mismo trato”.

El asesor legal del estado argumentó con éxito que los descendientes que, hasta ahora, habían sido considerados ciudadanos por nacimiento, en realidad nacieron con la expectativa de obtener la ciudadanía; y si no la habían reclamado oficialmente para 2025, tenían un “vínculo ficticio” con el país y habían perdido su derecho a ella.

Los veredictos del tribunal constitucional son inapelables y Caruso se mostró pesimista. “No quiero perder la esperanza”, dijo. “Quizás no sea el fin de la guerra, pero será una guerra difícil”. Aunque el Tribunal Constitucional aún tiene que examinar las otras dos remisiones, cree que la última esperanza de los descendientes reside en los tribunales de la Unión Europea. “Quien ya haya presentado su caso debería pedirle al juez que lo remita a Luxemburgo”, afirmó, añadiendo que no aconsejaba a quienes aún no lo hubieran hecho que lo hagan.

Sin embargo, no todos son tan pesimistas. Otro abogado especializado en ciudadanía, Marco Mellone, declaró a CNN que la situación aún podría cambiar.

“Esto no significa que la nueva ley sea 100 % válida y permanente”, afirmó. “Aún hay margen para la argumentación en los casos que los jueces italianos presenten ante el Tribunal Constitucional. En julio de 2025, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que establecía que los descendientes tenían derecho a la ciudadanía italiana desde el nacimiento. Supongo que cambiaron de opinión. Es muy extraño”.

Mellone planea impugnar la nueva ley en su audiencia del 14 de abril ante el Tribunal de Casación, la máxima autoridad judicial de Italia, cuya opinión prevalece sobre la del Tribunal Constitucional.

“Este es un día muy triste para millones de personas, pero no estudié Derecho durante 25 años para ver algo así”, declaró. “Los descendientes nacieron ciudadanos italianos. Si eres ciudadano por nacimiento, tienes un derecho que nadie puede arrebatarte. No puedes decir: ‘Lo que dije cuando naciste no era cierto, ya no eres ciudadano italiano’. No puedes decir: ‘Estaba bromeando’. Este es el primer paso de una larga batalla”.

Además, aconsejó a los descendientes con un caso ya en trámite judicial que solicitaran un aplazamiento hasta el otoño. A quienes aún no lo hubieran presentado, les recomendó esperar.

“Con este fallo… los abogados tendrán mucho más trabajo que antes, pero sigo confiando”, dijo. “Un poco menos que la semana pasada. Pero aunque la batalla esté perdida, la guerra continúa”.

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