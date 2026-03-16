El Clásico Mundial de Béisbol encontró la fórmula: a los mejores jugadores les importa

Análisis por Hannah Keyser, CNN

Paul Skenes, lanzando en el que sin duda fue el partido más importante de su impresionante pero poco aprovechada carrera hasta el momento, y en el que seguramente será el estadio más ruidoso que visite este año, golpeó a Julio Rodríguez en la muñeca con una recta de 158 kilómetros por hora.

El doloroso boleto llenó las bases para República Dominicana en la parte baja de la cuarta entrada, después de que Estados Unidos tomara la delantera 2-1 en la entrada anterior. Probablemente también provocó que muchos aficionados al deporte en el noroeste del Pacífico maldijeran momentáneamente la existencia del Clásico Mundial de Béisbol. Justo antes de una temporada tan prometedora para los Marineros de Seattle, ¿por qué su joven estrella arriesgaba su salud por un simple espectáculo?

Unos 10 minutos después, Rodríguez les dio la respuesta. Siguiendo la trayectoria de un batazo profundo, extendió esa misma mano para impulsarse, escalando la pared del jardín para robarle un jonrón al mejor bateador de poder del planeta. Cerró el puño, agitó los brazos en forma de X sobre el pecho y rugió, no de dolor, sino de poder y orgullo. ¿Qué diferencia un espectáculo de algo con verdaderos riesgos sino la implicación emocional de quienes participan?

Más tarde, Aaron Judge, el hombre al que le robaron el jonrón pero también el autor de una jugada defensiva increíble, declaró que el público del Clásico Mundial de Béisbol era “más numeroso y mejor que el de la Serie Mundial”.

No es la única vez en este torneo que los jugadores se preguntan cuál es la verdadera cumbre del béisbol: el Clásico Mundial de Béisbol (CMB) o la Serie Mundial. Rodríguez, por ejemplo, ofreció una de las respuestas más contundentes: el CMB. Es una pregunta que genera contenido interesante, pero, para bien o para mal, los jugadores no eligen y los aficionados no tienen por qué hacerlo.

El partido de semifinales del domingo por la noche entre Estados Unidos y República Dominicana pudo haber reunido al mejor talento del béisbol contemporáneo en un solo enfrentamiento. Las alineaciones de la Serie Mundial incluyen bateadores de noveno puesto, relevistas de gran calibre y quintos abridores. Incluso los Juegos de Estrellas más recientes no son tan competitivos, según algunos criterios. Y el CMB tiene algo que todos los Juegos de Estrellas de otros deportes han intentado sin éxito: esfuerzo, todo concentrado en un formato de eliminación directa.

El CMB ha encontrado la fórmula: alineaciones de estrellas que se enfrentan a la intensidad de lo que sería un séptimo partido.

El Clásico Mundial de Béisbol lo tiene. Las tendencias de Google indican que el interés por el partido entre Estados Unidos y República Dominicana fue mayor que el de la revelación del cuadro del Torneo de la NCAA el Domingo de Selección. El béisbol puede ser el centro de atención del mundo deportivo a finales de octubre, pero también está cautivando al público a mediados de marzo. El secreto es engañosamente simple: grandes jugadores que lo dan todo.

Luis Severino, quien abrió el partido para República Dominicana una vez más antes de regresar a un equipo de los Athletics que se proyecta terminará con un récord negativo, hizo más lanzamientos a más de 159 km/h en 3,1 entradas que en toda la temporada pasada. Si bien las reglas del torneo le garantizaban una participación corta, sin duda el escenario, las circunstancias y el nivel de decibelios también influyeron en su adrenalina.

Judge, quien hablaba desde una posición de amplia experiencia personal para comparar el Clásico Mundial de Béisbol con la postemporada, eliminó a Fernando Tatís Jr. en tercera base con el lanzamiento más potente que ha realizado en tres años.

La inversión se manifiesta de manera diferente según los equipos. La selección dominicana estableció un récord de jonrones en este torneo del Clásico Mundial de Béisbol y, presumiblemente, también un récord de celebraciones con lanzamientos de bate y elaboradas carreras de jonrón que convierten un simple recorrido por las bases en una ostentosa celebración de la identidad nacional y la arrogancia personal.

El equipo de Estados Unidos, en cambio, ha abordado los partidos como una mezcla entre una reunión de negocios y una operación militar. Tan serios con la victoria, los estadounidenses olvidaron que se supone que deben divertirse. Tan comprometidos con la farsa de luchar por el nombre en la parte delantera de la camiseta que han convertido un evento internacional en algo chovinista. Son tan explícitos al honrar a los soldados —Robert O’Neill, el hombre que afirma haber matado a Osama bin Laden, fue invitado a dar un discurso al equipo la semana pasada— que empiezo a preguntarme si saben lo que hacen. O lo que hacen los soldados.

Es una energía agresiva, directa y competitiva. Resulta desagradable para algunos aficionados. Pero también es innegablemente indicativa de un compromiso real.

En términos generales, otros países siempre se han preocupado por el Clásico Mundial de Béisbol (CMB) —no es difícil entender por qué los jugadores que tuvieron que dejar sus hogares para ejercer su profesión disfrutan la oportunidad de representar a sus raíces— y el creciente éxito del torneo se refleja mejor en la seriedad con la que el equipo estadounidense se lo toma todo. Hay premios en metálico, pero parece que lo que realmente impulsó una mayor inversión fue el alto nivel competitivo establecido por países como Japón y República Dominicana.

Todos los eventos deportivos son meros espectáculos. Las estructuras de la temporada y los sistemas de clasificación —por no mencionar el resto de las reglas— son completamente inventados. Simplemente queremos saber quién es el mejor y tratamos de aproximarnos a una respuesta lo suficientemente justa enfrentando a los grandes entre sí.

Este año, el Clásico Mundial de Béisbol lo logra de manera creíble. Si estuviste en el partido del domingo entre Estados Unidos y República Dominicana, es posible que algún día puedas decir que viste a 10 futuros miembros del Salón de la Fama en el mismo campo. Y todos querían ganar.

Es lo que hace que el final —una decisión arbitral claramente errónea en el último out— sea tan insatisfactorio. Es por eso que Juan Soto, del recién eliminado equipo dominicano que promediaba más de 10 carreras por partido antes de enfrentarse a Paul Skenes, aún puede afirmar que el torneo reveló que los dominicanos son los mejores del béisbol.

Es por eso que veremos el lunes por la noche el partido entre Italia y Venezuela, que se disputarán el derecho a enfrentarse a Estados Unidos en la final del martes. Y por eso todos volveremos dentro de tres años para ver lo que seguramente será un enfrentamiento igualmente repleto de estrellas.

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