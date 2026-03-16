En medio de la crisis, el Gobierno de Cuba anuncia reformas económicas aunque persisten los obstáculos

Por Patrick Oppmann, CNN en Español

Mientras Donald Trump aumenta la presión sobre el gobierno comunista de Cuba y amenaza con una “toma de control” estadounidense de la isla, ha repetido con frecuencia una promesa central: que, décadas después de haberse ido, los exiliados cubanos pronto podrán regresar a su patria.

“Mucha gente increíble va a estar regresando a Cuba, ojalá no para quedarse”, dijo Trump en un reciente evento en la Casa Blanca con la asistencia de destacados miembros de la comunidad cubano-estadounidense. “No queremos hacerlo tan agradable como para que se queden. Pero algunas personas probablemente sí quieren quedarse. Aman tanto a Cuba”, dijo.

La afirmación de Trump ha tocado una fibra sensible en muchos miembros de la comunidad cubana en el exilio que juraron no volver jamás a la isla mientras los Castro permanecieran en el poder. Pero también choca con la realidad de que, en los últimos años, un número cada vez mayor de cubanos que se fueron están regresando para ver a la familia, vacacionar e incluso establecer discretamente pequeños negocios respaldados por socios locales.

La invitación a los exiliados cubanos a hacer negocios en su patria ha sido formulada repetidamente por La Habana a lo largo de los años, pero hasta ahora ha producido pocos resultados tangibles.

Pero este lunes por la noche, el viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión, Oscar Perez-Oliva Fraga, quien también es sobrino nieto de Fidel y Raul Castro, hizo una aparición televisada en la que dijo que los exiliados cubanos son bienvenidos a invertir en la isla.

Los exiliados cubanos, dijo Perez-Oliva Fraga, podrían por primera vez ser capaces de poseer abiertamente negocios en la isla, invertir en proyectos de infraestructura a gran escala y mantener cuentas bancarias en bancos estatales.

Es probable que la oferta haga poco para apaciguar a quienes, dentro de la comunidad cubanoamericana, abogan por mayores libertades políticas, una apertura económica total y la devolución de las propiedades confiscadas a los exiliados.

Las sanciones económicas de Estados Unidos bloquean la mayor parte de la actividad comercial con la isla. Muchos exiliados cubanos dicen que las propias y estrictas restricciones de La Habana a la inversión extranjera limitan gravemente las oportunidades de negocio y que el ritmo glacial de la burocracia comunista de Cuba hace que las transacciones rutinarias tarden años.

Antes de que muchos exiliados consideren regresar para reconstruir su país, debe producirse una reforma de gran alcance del sistema económico y legal de la isla, dijo Pedro Freyre, un cubanoamericano y presidente de la práctica internacional del bufete Akerman, quien ha asesorado a empresas estadounidenses sobre cómo hacer negocios en Cuba.

La isla ha llegado “a ese momento en que el emperador está desnudo. Ya terminamos aquí. Ya sabe, esto se derrumbó, fracasó, pero tenemos una gran oportunidad de rehacerlo, y podemos hacerlo”, dijo Freyre a CNN. “Si hay un par de cosas que sabemos hacer como cubanoamericanos, es, número uno, construir ciudades”, dijo.

“He tratado con el gobierno cubano antes. Hay gente inteligente, gente muy preparada, muy educada, que entiende lo que está pasando y que tiene un incentivo incorporado”, dijo Freyre. “Han visto la destrucción y el colapso del país durante los 60 años, y ahora la puerta está abierta”, dijo.

El gobierno cubano está bajo más presión para reformar su economía estancada que en cualquier momento desde la caída del Muro de Berlín. Tras el ataque de Estados Unidos contra Venezuela en enero y las amenazas del Gobierno de Trump de imponer aranceles a México, se ha cortado el acceso al combustible del exterior.

Ahora los apagones duran la mayor parte del día en muchas ciudades cubanas, el turismo está disminuyendo y algunas empresas extranjeras han comenzado a retirar a su personal de la isla en medio del deterioro de las condiciones.

Cansados de los apagones constantes, los cubanos están saliendo cada vez más a las calles para golpear ollas y sartenes y exigir que el gobierno vuelva a poner la electricidad.

El lunes, la red eléctrica de Cuba colapsó, sumiendo a diez millones de personas en la oscuridad. Los funcionarios dijeron que estaban trabajando para restablecer el suministro, pero no había un cronograma de cuánto tiempo tomaría.

Aún no está claro si las afirmaciones de Trump de que el gobierno cubano está al borde del colapso y dispuesto a llegar a un acuerdo conducirán a una histórica apertura económica y política en la isla que algunos están denominando “Cuba-stroika”, en referencia a la relajación del dominio soviético en Europa del Este a finales de la década de 1980.

El viernes, por primera vez, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reconoció que su gobierno había entablado conversaciones con la administración Trump, después de semanas diciendo que no negociarían mientras eran amenazados por Estados Unidos.

Pero ya algunos funcionarios cubanos advierten que es poco probable que el gobierno haga las grandes concesiones que la administración Trump está exigiendo.

Las conversaciones, escribió en X el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, “no involucran de ninguna manera los asuntos internos, los marcos constitucionales, ni los modelos políticos, económicos y sociales de los dos países”.

Tanto The New York Times como el Miami Herald han informado que el Gobierno de Trump ve a Díaz-Canel como un obstáculo para el cambio y está buscando sacar al presidente cubano del poder en sus conversaciones con familiares del exlíder Raúl Castro.

Durante un intercambio con reporteros en la Oficina Oval el lunes, Trump dijo que el futuro de la isla estaba en juego.

“Tomar Cuba, eso es un gran honor”, dijo. “Ya sea que la libere, que la tome, creo que puedo hacer con ella cualquier cosa que quiera”.

Incluso algunos cubanoamericanos que ya están invirtiendo en la isla dicen que el gobierno necesita llevar a cabo mayores reformas económicas y políticas para transformar su patria.

“Las personas que están haciendo negocios en Cuba están asumiendo un riesgo enorme, y deberían ser reconocidas por eso”, dijo a CNN el inversionista cubanoamericano Hugo Cancio. Cancio dejó la isla cuando era niño durante el éxodo del Mariel y ahora es dueño de empresas que exportan alimentos y autos a la isla, lo cual está permitido por la ley estadounidense.

“El sector privado en Cuba ha prosperado enormemente en los últimos tres a cuatro años”, dijo. “Pero eso es saltar vallas y vallas y cambios y reversiones de decisiones”.

Los cubanoamericanos que regresan no solo están proporcionando un salvavidas económico a la isla, dijo Cancio.

“Respeten nuestras diferencias, respeten nuestras convicciones, que no siempre vamos a estar de acuerdo en los temas políticos, ¿de acuerdo? Pero si eso se respeta, creo que ese es un comienzo, es un buen comienzo”, dijo.

Para algunos cubanos, esas mismas diferencias políticas significan que no pueden regresar a su patria.

El periodista independiente Alejandro González Raga fue encarcelado como parte de la infame represión del gobierno cubano contra los disidentes conocida como la “Primavera Negra” en 2003.

González dijo a CNN que fue obligado al exilio en España desde la prisión y que el gobierno de La Habana le impide viajar de regreso a la isla, como ocurre también con otros disidentes, así como con médicos y atletas que desertaron durante viajes al extranjero patrocinados por el gobierno.

“Es algo que deseamos”, dijo González sobre la promesa de Trump a los exiliados de que podrán regresar a la isla. “Y que ocurra sin trauma social porque las familias cubanas ya han sufrido demasiado”, dijo.

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