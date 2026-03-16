¡Histórico! Venezuela llega a la final del Clásico Mundial de Béisbol tras vencer a Italia

Por Federico Leiva, CNN en Español

El seleccionado de Venezuela escribió este lunes una de las páginas más importantes de su historia en el béisbol, al derrotar al combinado nacional de Italia por 4 a 2 en las semifinales del Clásico Mundial, ganándose un boleto directo a la gran final del torneo ante Estados Unidos, este mismo martes.

La gesta sudamericana se dio ante el escenario más complicado posible, ya que enfrente tenía a la última selección invicta del certamen, una Italia que hasta derrotó a Estados Unidos en la primera fase del torneo.

Y los europeos (que, en realidad, son en buena parte nacidos en Estados Unidos, pero con raíces en Italia) fueron los que comenzaron adelante, con una segunda entrada donde aprovecharon un mal rato de Keider Montero en el pitcheo, con tres jugadores seguidos que ganaron base por bola, lo que le permitió a Zach Dezenzo sumar la primera carrera de la noche en Miami. Ya con Ricardo Sánchez en el montículo, fue Jac Caglianone quien anotó el 2-0 gracias a un bateo de Dante Nori.

Venezuela tardó cuatro entradas en aparecer en ofensiva, y lo hizo con bombos y platillos. En realidad, con bateo de jonrón de Eugenio Suárez, quién envió un imparable entre los jardines izquierdo y central para el 1-2.

El juego entró en un momento de tensión permanente, con ambos equipos separados por solo una carrera. La afición venezolana, que fue local en el loanDepot Park, empujó a rabiar a su selección, siempre creyendo en la remontada. Después de todo, esta misma selección había dejado en el camino al último campeón, Japón, en cuartos de final.

Y tanto empuje tuvo premio. El pitcheo venezolano se mostró casi impecable, blanqueando a Italia, impidiendo que tome más ventaja en el marcador, preparando el terreno para la explosión, que llegaría en la alta del séptimo inning.

Primero, Gleyber Torres recibió base por bolas, y luego Jackson Chourio (ya con dos outs en la cuenta) bateó un sencillo que le permitió ir a primera y que Andrés Giménez (reemplazante de Torres) llegue a tercera. Otro simple de Ronald Acuña Jr. llevó a Giménez al 2-2 y a Chourio a segunda base.

La afición venezolana reventó en las gradas con el empate parcial, pero todavía faltaba lo mejor. Maikel García no quiso ser menos y también bateó un sencillo que permitió la carrera de Chourio, dejando a Acuña Jr. en tercera, aunque allí duró poco: Luis Arraez también conectó y avaló el 4-2 de su compañero.

Fue el final de la noche de Michael Lorenzen en el pitcheo para Italia, aunque el daño ya estaba hecho. Venezuela se mostró sólida desde el montículo e impidió cualquier intento de hazaña europea hasta el último out, el de Sam Antonacci en la novena, el que desató el júbilo venezolano dentro y fuera del campo.

El Clásico Mundial tendrá representante sudamericano. Venezuela ha hecho historia, llegando por primera vez a la final del torneo. Pasaron Japón e Italia, dos que sucumbieron al poderío de la novena de la Vinotinto, o la Arepa Power, para algunos. Ahora, llegará el turno de Estados Unidos. Y será en desventaja con el descanso, debido a que los norteamericanos jugaron el domingo. Pero Venezuela conoce de hazañas, y este martes, en Miami, buscará la gesta más grande en su deporte predilecto.

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