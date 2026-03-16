Sirvió para EE.UU. en Afganistán y murió tras solo 24 horas bajo custodia de ICE, según familiares y defensores

Por Michael Williams

Un hombre afgano que sirvió junto a las fuerzas especiales de Estados Unidos y huyó de su país natal después de que los talibanes tomaran el poder murió durante el fin de semana poco después de ser detenido por las autoridades migratorias, según su familia y un grupo de defensa.

Mohommad Nazeer Paktyawal murió el sábado, menos de un día después de que fuera detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) afuera de su apartamento en el área de Dallas. Su familia dijo que el padre de seis hijos, de 41 años, no tenía afecciones de salud conocidas y había estado solicitando asilo desde su llegada a Estados Unidos en agosto de 2021. El Departamento de Seguridad Nacional dijo que su permiso humanitario de permanencia temporal (parole) expiró el pasado agosto.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dijo en un comunicado que Paktyawal, quien fue arrestado durante una “operación de cumplimiento selectivo” y no informó ningún antecedente médico, se quejó de falta de aire y dolor en el pecho durante su examen de evaluación médica inicial en una oficina de campo de ICE en Dallas después de su arresto del viernes.

ICE contactó a paramédicos, quienes trasladaron a Paktyawal a un hospital de Dallas, dijo la portavoz del DHS Lauren Bis. El sábado, la lengua de Paktyawal estaba hinchada y recibió un goteo intravenoso. Su condición se deterioró la mañana del sábado y murió poco después de las 9 a.m., hora local, tras recibir RCP y otros esfuerzos de reanimación por parte de médicos, añadió Bis.

Un informe inicial del médico forense del condado de Dallas no consignó causa ni manera de muerte. La muerte de Paktyawal marca la 12.ª de un detenido bajo custodia de ICE este año.

Ha provocado un duelo generalizado en la unida comunidad de la diáspora afgana en Texas, donde muchos de los más de 190.000 afganos que huyeron a Estados Unidos después de que el Gobierno del país colapsara en agosto de 2021 se asentaron, dijo Rahmanullah Zazy, un líder de la comunidad afgana del área de Dallas que conocía a Paktyawal y a su familia.

“Dicen que llevaron con vida a nuestro miembro de la comunidad al centro de detención, y ahora estamos recibiendo el cuerpo sin vida”, dijo Zazy. “Queremos paz”.

El Gobierno de Biden evacuó a decenas de miles de afganos después de que el gobierno del país fuera tomado por los talibanes mientras Estados Unidos se retiraba, poniendo fin a dos décadas de guerra.

El esfuerzo tenía como objetivo proteger a los afganos cuyo trabajo junto a miembros del servicio estadounidense los hacía vulnerables a represalias del nuevo Gobierno talibán.

Tanto Zazy como un grupo que ha abogado por los refugiados afganos dijeron que Paktyawal sirvió junto a las fuerzas especiales de Estados Unidos a partir de alrededor de 2005.

El DHS dijo en su comunicado que, al ingresar a Estados Unidos, Paktyawal “no proporcionó ningún registro de su servicio militar”. Pero el grupo de defensa, AfghanEvac, proporcionó un certificado de servicio que indica que Paktyawal sirvió junto a un grupo de fuerzas especiales en el este de Afganistán, a lo largo de la frontera con Pakistán.

“No sabemos cómo murió”, dijo el presidente del grupo, Shawn VanDiver. “Solo sabemos que está muerto”.

CNN se ha puesto en contacto con Fort Bragg, la base militar donde estaba asentado el grupo de fuerzas especiales, para confirmar el servicio de Paktyawal junto a los miembros del servicio estadounidense.

Después de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo el año pasado, implementó cambios amplios en la política de refugiados de Estados Unidos que cortaron la ayuda crucial a miles de afganos vulnerables que trabajaron directamente para o en nombre del Gobierno de Estados Unidos.

El programa fue objeto de un mayor escrutinio en noviembre, después de que un hombre afgano que llegó a Estados Unidos a través de la Operación Bienvenidos Aliados y al que se le concedió asilo el año pasado presuntamente disparó contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, matando a uno de ellos. El sospechoso del tiroteo, Rahmanullah Lakanwal, trabajó con la CIA en Afganistán durante más de una década antes de ingresar a Estados Unidos en 2021. El Departamento de Justicia ha dicho que está buscando la pena de muerte en su contra.

El tiroteo llevó a Trump a pedir un reexamen de cada persona que migró desde Afganistán durante el Gobierno de Biden.

En su declaración sobre la muerte de Paktyawal, Bis, la portavoz del DHS, criticó el programa de la era Biden, que, según ella, dejó entrar a “miles de ciudadanos afganos sin una verificación” a Estados Unidos.

Pero esa afirmación es engañosa. Todos los afganos que ingresaron a Estados Unidos estuvieron sujetos a controles por parte de profesionales de inteligencia, fuerzas del orden y antiterrorismo, y funcionarios y expertos han dicho que los afganos evacuados a veces fueron verificados más de una vez, tanto mientras estaban en Afganistán como en países de tránsito donde se alojaban antes de entrar a Estados Unidos.

VanDiver dijo que Paktyawal tenía seis hijos de entre 18 meses y 15 años, el menor de los cuales es ciudadano estadounidense.

En una breve entrevista, el hermano de Paktyawal, Naseer, describió a su hermano como un “héroe”.

“Él estaba aquí”, dijo, “y lo mataron en menos de 24 horas”.

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