Balean a una persona en una clínica de Asuntos de los Veteranos en Georgia; el presunto atacante murió

Por Elizabeth Wolfe, CNN

Una persona recibió un disparo en una clínica del Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA, por sus siglas en inglés) en Jasper, Georgia, este martes, y el presunto atacante fue abatido por las fuerzas del orden, dijo la policía.

El tiroteo se reportó alrededor de la 1 p.m., hora local, en la clínica del VA del condado de Pickens, dijo el jefe de la Policía de Jasper, Matt Dawkins. Jasper está a unos 96 kilómetros al norte del centro de Atlanta.

Cuando los agentes llegaron al lugar, confrontaron al sospechoso fuera de la clínica y lo abatieron, dijo Dawkins.

La víctima fue trasladada en helicóptero a un hospital, dijo Dawkins. Se desconoce su estado.

Lo que condujo al tiroteo aún no está claro, y las autoridades están determinando qué relación, si es que hubo alguna, tenía el sospechoso con la clínica. El sospechoso no ha sido identificado públicamente, pero Dawkins dijo que es un residente local.

El FBI y la Oficina de Investigación de Georgia investigarán el incidente, dijo Dawkins. Ambas agencias estuvieron en el lugar este martes, que había sido acordonado con cinta amarilla y muros de vehículos de las fuerzas del orden.

A los pocos minutos de oírse disparos, decenas de vehículos de las fuerzas del orden locales y estatales inundaron el centro comercial donde se encuentra la clínica, dijo a CNN un empleado de una tienda de electrodomésticos cercana.

No hay una amenaza en curso para el público, dijo a CNN el FBI en Atlanta. Sin embargo, funcionarios de la ciudad de Jasper han pedido al público que evite el área alrededor de la clínica.

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Con información de David Williams e Isabel Rosales, de CNN.