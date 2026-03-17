Desmintiendo los mitos de San Patricio, desde su origen hasta el caso de las serpientes

Por Maureen O’Hara, CNN

Para muchas personas en todo el mundo, el Día de San Patricio es una celebración de cerveza verde, música de violín y la mejor fiesta después de Halloween para ponerse un sombrero ridiculo y vomitar en la calle.

Para mí, sin embargo, en mi condición de niña que creció en la ciudad norirlandesa de Downpatrick -el lugar en el que, según la tradición, está enterrado el santo- siempre fue un asunto piadoso de misa por la mañana, vestirse con un abrigo de punto Aran y una insignia marchita de trébol, para luego tener el día libre de la escuela.

Entonces, ¿quién era el verdadero San Patricio, cuyo legado contiene tantas cosas?

En los 1.600 años desde que este misionero y obispo cristiano dejó su huella en Irlanda, el culto y la mitología que lo rodean han sobrepasado al hombre mismo.

Para conmemorar el Día de San Patricio, el 17 de marzo, aquí hay algunas cosas sorprendentes que quizá no sepas sobre él.

Patricio nació en el seno de una familia cristiana en Gran Bretaña a finales del siglo IV, cuando el Imperio romano estaba en declive y se había vuelto vulnerable a incursiones desde más allá de sus fronteras.

Su vida acomodada como hijo de un diácono se vio truncada a los 16 años, cuando fue capturado y esclavizado por saqueadores irlandeses, pasando los siguientes seis años como pastor en una ladera remota, a menudo helada.

De forma notable para el siglo V, dejó dos relatos escritos de su vida, pero “no es muy bueno con los detalles específicos”, dice el historiador Fin Dwyer, presentador de The Irish History Podcast y Transatlantic: An Irish American History Podcast. “Sí menciona nombres de lugares, pero obviamente han cambiado”.

Algunos sostienen que fue esclavo en la montaña Slemish, en el condado norteño de Antrim; otros dicen que lo fue en la bahía de Killala, en el condado occidental de Mayo.

“Estas cosas son importantes para los historiadores”, dice Dwyer, pero “nadie va a demostrarlo definitivamente”.

Con poco más de 20 años, Patricio huyó de sus captores y logró regresar con su familia en Gran Bretaña, pero pronto le entraron ganas de volver a Irlanda y difundir el mensaje cristiano.

“Por alguna razón desconocida, decidió castigarse otra vez y volver”, dice Duane Fitzsimons, un guía turístico en mi ciudad natal de Downpatrick, en la península de Lecale. La zona tiene muchos lugares estrechamente asociados con la vida de Patricio y alberga el Saint Patrick Centre, la única exposición permanente del mundo dedicada al santo patrón de Irlanda.

También es, descubrimos al final de nuestra entrevista, mi primo segundo lejano. A veces, el cliché de que todos los irlandeses se conocen entre sí resulta ser cierto.

“Desembarca en algún lugar de la costa norte de Lecale” y es descubierto por Dichu, el hermano de uno de los reyes locales, dice Fitzsimons.

“Es algo extraño, porque parecen depositar mucha confianza en Patricio, y por entonces estos reyes habrían sido las figuras representativas de su sociedad” y habrían asumido un gran riesgo al respaldarlo.

“Si algo fallaba dentro de sus sociedades, por ejemplo si las cosechas fallaban durante un año o una enfermedad repentina afectaba al ganado, sus cabezas eran el precio final por ello”, añade.

A Patricio se le dio un granero como refugio en el pueblo de Saul, a las afueras de Downpatrick. Ese se convirtió en el lugar de su primera iglesia y aún hoy atrae a peregrinos.

“No es una historia del tipo ‘un hombre llega y convierte una isla que entonces estaba dividida en docenas de reinos’. Habría sido físicamente imposible”, dice Dwyer.

Aunque Patricio no fue el primer misionero cristiano en Irlanda (ese fue Paladio a principios del siglo V), sí fue el más exitoso.

Los Dál Riata, en el noreste de Irlanda, “eran la realeza preeminente dentro de Irlanda”, y esos eran los líderes a los que Patricio se ganó, además de predicar y hacer trabajo misionero por todo el país durante décadas. “Creo que la clave de eso es esta idea de su esclavitud, en la que habría aprendido nuestro idioma y nuestras costumbres y cómo hacerse pasar entre quienes están más arriba en la sociedad”, dice Fitzsimons.

También señala que ha visto un número creciente de afirmaciones en TikTok de que los druidas fueron masacrados en el proceso de llevar el cristianismo a Irlanda, pero esto es “un completo disparate”. Fitzsimons dice: “Si Patricio hubiera llegado y causado la muerte de personas, no habría manera de que lo hubieran dejado vivir, y no habría forma de que habláramos de él de la forma favorable en que lo hacemos hoy”.

“Es la única persona en Irlanda, en aquel momento, que sabemos que escribió cosas, y estas sobreviven de alguna forma hoy”, dice Dwyer.

Hacia el final de su vida, Patricio escribió unas breves memorias, “La Confesión de San Patricio”, que constituye una réplica contra sus detractores y una defensa de su misión en Irlanda.

Como una figura importante en la iglesia, “tiene a mucha gente atacándolo por ciertas cosas que ha hecho”, dice Fitzsimons. “Sobre todo, cuestionan de dónde ha salido su dinero”.

Las conversas, por ejemplo, eran conocidas por colmar al predicador superestrella con regalos de oro, pero él se negó a quedarse con ellos.

“Cuando arrojaban algunos de sus adornos sobre el altar, yo se los devolvía”, escribió. “Les dolía que yo hiciera esto”.

En 2003, un cuerpo de un pantano de la Edad del Hierro ahora conocido como el Hombre de Old Croghan fue descubierto en el condado de Offaly y ahora se encuentra en exhibición en el Museo Nacional de Irlanda.

El hombre, que se cree que habría sido un individuo de alto estatus, había sido asesinado mediante sacrificio ritual, lo que incluía la extracción de sus pezones.

En la Irlanda precristiana, chupar pechos era una forma de mostrar sometimiento a un rey, y el corte de los pezones del Hombre de Old Croghan es, según creen los historiadores, una prueba de que así había sido despojado de sus pretensiones a la realeza.

En sus “Confesiones”, Patricio aporta más evidencia de esta práctica en una historia que cuenta sobre su escape inicial de la esclavitud. Encontró un barco que zarpaba hacia Gran Bretaña, pero el capitán se negó a dejarlo subir a bordo.

Patricio se retiró a su alojamiento para rezar. “Ese día, me negué a chuparles los pechos, por mi reverencia a Dios”, escribió. “Eran paganos, y yo esperaba que pudieran llegar a la fe en Jesucristo. Así fue como conseguí ir con ellos, y zarpamos de inmediato”.

En Irlanda, como se sabe, no hay serpientes, sapos ni topos, ya que estos animales nunca lograron cruzar el puente terrestre antes de que Irlanda se separara del continente europeo al final de la última Edad de Hielo.

En cuanto a cómo Patricio llegó a estar asociado con ellos, Fitzsimons explica que una teoría es que cuando los vikingos llegaron a Irlanda, a finales del siglo VIII, oyeron relatos de esta venerada figura Padraig (la forma irlandesa de Patricio).

Padraig suena similar a las palabras del nórdico antiguo “pad rekr”, que significan “expulsor de sapos” y, como los sapos y las serpientes estaban ausentes del país, es posible que ambas cosas se confundieran.

Luego, por supuesto, está la versión más simple: que las serpientes eran un símbolo bíblico del mal, y Patricio expulsó esto mediante la introducción del cristianismo.

La asociación con las serpientes apareció por primera vez en registros escritos en el siglo XII, cuando un monje llamado Jocelyn de Barrow-in-Furness fue el encargado de hacerlo por el caballero normando John De Courcy.

El trabajo de registrar las leyendas pudo haber tenido lugar en la Abadía de Inch, un monasterio cisterciense en las afueras de Downpatrick que, casualmente, se convertiría en un lugar de rodaje de “Game of Thrones”.

Y, por una coincidencia adicional, Conleth Hill, el actor que interpreta a Varys en “Game of Thrones”, es otro primo tanto de Fitzsimons como mío. Cuando eres irlandés, de verdad el mundo resulta pequeño.

Si había una cosa que a la gente le encantaba en la Edad Media, eso eran los huesos sagrados. No se sabe cuándo murió Patricio, pero la fecha de su muerte según la tradición es el 17 de marzo de 461 d. C., y el culto en torno a él, y su eventual veneración como santo, despegó en los siglos posteriores.

Cuando Irlanda fue golpeada por incursiones vikingas desde finales del siglo VIII en adelante, los supuestos restos de Patricio, y de los posteriores santos cristianos Brígida y Colmcille, fueron enviados al norte, a Dál Riata, para su protección.

Estaban tan bien ocultos por un abad local que, de hecho, se perdieron. Es decir, hasta que fueron convenientemente redescubiertos por John De Courcy en el siglo XII, quien hizo que fueran reinhumados en la Catedral de Down, en Downpatrick.

Allí sigue estando la tumba de los tres santos patronos de Irlanda, bajo una losa de granito añadida a comienzos del siglo XX para impedir que los peregrinos roben tierra del lugar.

Dwyer dice que no apostaría su dinero a que los huesos sagrados sean reales. “Es importante recordar que esta es una época en la que todo el mundo quiere reliquias de santos, desde Jerusalén hasta Dublín”.

Como mujer de Downpatrick, sin embargo, digo que a veces lo que importa es la creencia colectiva.

En 2023, Downpatrick y su área circundante fueron reconocidos por la UNESCO como el Geoparque Mourne Gullion Strangford.

Las extraordinarias montañas Mourne son la pieza central del parque pero, dice Fitzsimons, los geoparques “no son solo geología, son las personas y el paisaje y su patrimonio y su celebración de cómo marcan su patrimonio. Así que San Patricio es una parte clave muy importante de eso”.

El Camino de San Patricio, un nuevo sendero de peregrinación de 130 kilómetros que conduce hacia el oeste desde Downpatrick hasta el condado de Armagh, forma parte de esta floreciente celebración de esa historia.

Aunque el norte de Irlanda tiene “más puntos de referencia” relacionados con San Patricio, dice Dwyer, hay lugares a lo largo y ancho de la isla asociados con el santo, desde modestos pozos sagrados hasta el majestuoso Croagh Patrick, una “montaña sagrada” en el condado de Mayo.

“Siempre ha estado reflejando la cambiante identidad irlandesa, en términos de cómo nos asociamos con él”, dice Dwyer. “Es un avatar, en muchos sentidos, de lo que significa ser irlandés, y eso cambia constantemente”.

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