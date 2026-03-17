Noboa responde a acusaciones de Petro sobre una supuesta bomba lanzada a territorio colombiano

Por Ana María Cañizares, CNN en Español

No hay tregua en los cruces entre Ecuador y Colombia, que se reclaman mutuamente mayor cooperación en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. En un nuevo punto de tensión, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este lunes que en su territorio se habría encontrado una bomba de origen ecuatoriano, presuntamente producto de las operaciones ordenadas por el presidente Daniel Noboa en la frontera común.

“Ha aparecido una bomba tirada desde un avión. Se va a investigar bien, muy en la frontera con Ecuador. Ratificando un poco mi sospecha de que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados”, dijo Petro en una publicación en su cuenta de X.

“Ya van muchos estallidos y habrá una grabación que creo debe hacerse pública. No la hicimos nosotros, llegó. Porque eso proviene desde Ecuador”, añadió.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, respondió este martes a Petro, también a través de X, rechazando las afirmaciones del mandatario colombiano y reiterándole que el Ejército ecuatoriano está combatiendo lugares que servían de escondite para grupos narcoterroristas “en gran parte colombianos”.

“Su mismo Gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera. Presidente Petro, sus declaraciones son falsas. Estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”, insistió Noboa.

Por su parte, la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, dijo este martes en entrevista con Teleamazonas que las fuerzas de seguridad de su país mantienen operaciones para contrarrestar la presencia de grupos armados instalados en su territorio.

“Ecuador tiene operaciones de ataque a campamentos de grupos irregulares. No son ecuatorianos, son grupos que pasan en nuestra frontera desde Colombia, pero están ubicados en territorios ecuatorianos”, señaló.

El Ministerio de Defensa de Ecuador también respondió a la acusación de Petro. “Las operaciones militares ejecutadas por las Fuerzas Armadas se desarrollan única y exclusivamente dentro del territorio ecuatoriano de manera responsable y soberana”, indicaron en un comunicado publicado en redes sociales. “Está dirigido exclusivamente contra grupos armados organizados, las economías ilícitas y el narcotráfico. Ecuador continuará atacando con fuerza a las estructuras criminales que intenten crear caos dentro del territorio nacional”, dice el texto.

Petro explicó, durante su declaración del lunes, que, en su visita a la Casa Blanca para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió que conversara con Noboa para evitar que las tensiones con Ecuador sigan escalando.

“Le pedí a Trump que actúe, que llame al presidente de Ecuador porque nosotros no queremos irnos a una guerra”, dijo Petro.

Las tensiones entre ambos países vienen escalando desde hace varias semanas. En febrero, Ecuador impuso una tasa arancelaria de 50% a los productos importados desde Colombia, tras una disputa inicial del 30%, argumentando falta de control de su frontera. Colombia, en reciprocidad, aplicó una medida similar para las importaciones desde Ecuador. La situación ha generado el cierre de la frontera regular debido a protestas de comerciantes, transportistas y trabajadores. Mientras, siguen los reclamos de los sectores empresariales de ambos países debido al impacto de las medidas y la exigencia de que exista una solución.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.