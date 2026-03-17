Trump dice que “le están pasando cosas buenas a Venezuela” y bromea con que podría ser el estado 51 de EE.UU.

Por Mauricio Torres, CNN en Español

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiso pegar un home run la noche del lunes con una broma sobre Venezuela y el avance de su equipo a la final del Clásico Mundial de Béisbol, que se disputará este miércoles.

Después de la victoria de Venezuela contra Italia en una de las semifinales del torneo, Trump publicó un mensaje en su plataforma Truth Social, en el que se refirió al marcador y a las “cosas buenas” que le están pasando al país sudamericano.

“¡Guau! Venezuela derrotó a Italia esta noche, 4-2, en la semifinal del WBC (¡béisbol!). Se están viendo realmente geniales”, dijo el mandatario, para después bromear con que la racha del país sudamericano se debe a que podría ser el estado 51 de Estados Unidos.

“¡Últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela! Me pregunto de qué se trata toda esta magia. ¿ESTADO, #51, ALGUIEN? Presidente DONALD J. TRUMP”, señaló.

CNN contactó al Ministerio para la Comunicación e Información de Venezuela para pedir comentarios y está en espera de respuesta.

Venezuela, un país con fuerte tradición beisbolera y un alto número de jugadores en las Grandes Ligas, jugará la final del Clásico Mundial de Béisbol precisamente contra la novena de Estados Unidos.

La noche del lunes, muchos aficionados venezolanos en Caracas dijeron a CNN estar felices con la victoria frente a Italia y confiados en que podrán ganar el título este miércoles.

El encuentro entre las selecciones de Venezuela y Estados Unidos se llevará a cabo mientras los gobiernos de los dos países dicen estar comenzando una nueva etapa en la relación bilateral, a dos meses y medio del operativo militar estadounidense que condujo a la captura del presidente Nicolás Maduro.

El derrocamiento de Maduro, que ocurrió tras cuatro meses de crecientes tensiones bilaterales, una escalada militar de EE.UU. y acumulación de buques de guerra estadounidenses en el Caribe, llevó a un giro en la tensa relación entre Washington y Caracas.

Maduro y su esposa Cilia Flores, también capturada en el operativo del 3 de enero, esperan un juicio en Nueva York por los delitos de narcoterrorismo, narcotráfico y manejo de armas, cargos que ambos rechazan. Por lo pronto, su próxima audiencia está prevista para el 26 de marzo.

Desde la captura de Maduro y el relevo a que forzó en la cúpula de poder en Venezuela, el gobierno de Estados Unidos ha respaldado a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, de quien Trump dice que está haciendo “un gran trabajo” al enviar petróleo y facilitar la inversión de empresas estadounidenses en energía y minería, entre otras cosas, y Caracas ha respondido con la liberación de presos políticos en el marco de una nueva ley de amnistía y la apertura del sector petrolero.

Por su parte, aunque rechaza la captura de Maduro, Rodríguez asegura que Venezuela quiere tener una relación cordial, de cooperación y respeto con Estados Unidos.

El 5 de marzo, los dos países anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas y consulares, que estaban rotas desde 2019, durante el primer mandato de Trump al frente de la Casa Blanca.

Frente a estos cambios en la relación entre ambos países, muchos venezolanos dicen sentir incertidumbre sobre el futuro del país. Aunque algunos celebran que Maduro ya no esté al mando después de 13 años en el poder, también expresan reservas sobre el rol que tendrá Estados Unidos en los meses y años por venir, así como sobre si tendrán elecciones en el corto plazo.

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Con información de Osmary Hernández, de CNN.