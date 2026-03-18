Cómo la táctica de Israel de eliminar a los líderes iraníes podría complicar la búsqueda de Trump de una solución definitiva

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Israel compara la eliminación de altos cargos del liderazgo iraní con cortar la cabeza de un pulpo.

Esta campaña sin precedentes en la guerra moderna comenzó con la eliminación del líder supremo Alí Jamenei. En su afán por desmantelar los tentáculos del régimen, Israel mató el miércoles al ministro de Inteligencia, Esmail Khatib, un día después de la muerte del dirigente de facto del país, Ali Larijani.

Israel ya ha matado anteriormente a líderes de grupos terroristas, como Hezbollah y Hamas, e incluso a funcionarios iraníes en lugares como Siria.

Pero ahora, al intensificar la guerra contra los líderes estatales, está haciendo una demostración de poderío militar y dejando claro que sus enemigos no tienen dónde esconderse.

También refleja el creciente alcance del combate, posible gracias a las nuevas armas de precisión y a la notable capacidad de penetración de los servicios de inteligencia.

Los últimos ataques representan un intento de cambiar la realidad política en Teherán, mientras que miles de golpes aéreos, junto con las fuerzas estadounidenses, devastan la capacidad de la República Islámica para amenazar al mundo exterior con misiles y drones.

Los asesinatos de líderes extranjeros se consideran ilegales desde hace mucho tiempo según la legislación estadounidense e internacional. Muchos críticos ven la guerra de Irán como una afrenta a un sistema global basado en normas que se está desmoronando rápidamente.

Pero los ataques para decapitar al régimen resultan atractivos para estados más poderosos como Estados Unidos e Israel, ya que buscan acortar los combates, debilitar a los regímenes represivos y evitar situaciones complicadas.

La muerte de líderes podría debilitar al régimen al disuadir a los funcionarios de menor rango de acceder a puestos que conllevan una sentencia de muerte.

Si bien estas eliminaciones poseen un poderoso simbolismo, sus repercusiones políticas y estratégicas a largo plazo son menos claras. Para empezar, el martirio está arraigado en la ideología de la República Islámica de Irán.

Así pues, si bien eliminar una de las principales cúpulas de liderazgo podría acortar la guerra, también podría incitar a la venganza y cerrar las vías diplomáticas de salida, prolongando así el conflicto.

Dado que, según se informa, los líderes iraníes delegaron poder antes de la guerra previendo que se convertirían en objetivos, no hay certeza de que la eliminación de clérigos y altos mandos militares destruya el régimen.

Además, comprometerse con un programa para eliminar a cada nuevo líder que surja para reemplazar a un superior mártir podría conducir a una guerra prácticamente perpetua.

La idea de acabar con líderes extranjeros en tiempos de guerra no es nueva.

Gran Bretaña consideró y descartó varios complots para matar a Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial.

El trabajo de inteligencia y la estricta seguridad operativa impidieron que los supuestos complots nazis para acabar con la vida del primer ministro Winston Churchill y de otros líderes aliados se llevaran a cabo.

La CIA intentó en repetidas ocasiones eliminar al difunto dictador cubano Fidel Castro, según informes del Congreso y testimonios de las décadas de 1970 a 1990.

Las sucesivas administraciones estadounidenses enviaron al ejército tras líderes no estatales de Al Qaeda e ISIS, incluido Osama bin Laden. Y en su primer mandato, Trump ordenó la muerte del jefe de seguridad iraní Qasem Soleimani, uno de los líderes iraníes más importantes, en el aeropuerto de Bagdad.

En 2003, Estados Unidos intentó, sin éxito, sacar del camino al dictador iraquí Saddam Hussein al comienzo de la invasión estadounidense.

Más adelante en el conflicto, los analistas de inteligencia estadounidenses crearon una baraja de cartas para asignar un valor a los líderes del régimen que Washington quería capturar o matar.

Los hijos de Saddam, Uday y Qusay, fueron el as de corazones y el as de tréboles, respectivamente, hasta que murieron en un tiroteo. Su padre, el as de espadas, fue encontrado escondido en un agujero en su ciudad natal de Tikrit y posteriormente fue ahorcado.

Pero la arrogancia que condujo a la eliminación de la baraja de cartas se recuerda más por la soberbia que por ser un ejemplo de decapitación exitosa de un régimen.

El método reveló una idea errónea en Washington: que la eliminación de figuras clave conduciría a un Iraq democrático. En cambio, estalló una terrible insurgencia de la que Estados Unidos tardó años en escapar.

La pregunta ahora es si la nueva guerra de Estados Unidos creará liberación y estabilidad mediante la eliminación de los máximos líderes.

Si bien la estrategia estadounidense e israelí de neutralizar la amenaza militar iraní parece haber causado un daño inmenso y puede ser un éxito operacional, hasta el momento no hay señales de que el régimen revolucionario islámico esté colapsando.

Los objetivos de Trump en Irán y la justificación de la guerra pueden ser imprecisos. Pero los de Netanyahu no han sido ningún secreto durante décadas: la destrucción de lo que él considera la amenaza existencial que Irán representa para Israel y su régimen.

Israel justifica sus ataques contra los líderes iraníes como un acto de autodefensa contra lo que considera un estado terrorista liderado por comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, con quienes mantiene una guerra latente desde hace mucho tiempo.

En lugar de capitular, Irán reaccionó con desafío a la muerte de altos dirigentes del régimen. Por ejemplo, atacó Tel Aviv con misiles balísticos, cumpliendo así su promesa de extender la guerra para vengar a Larijani.

Netanyahu también argumenta, de forma mucho más específica que Trump, que los ataques contra los líderes iraníes son un intento directo de incitar una contrarrevolución.

“Estamos debilitando este régimen con la esperanza de brindar al pueblo iraní la oportunidad de derrocarlo”, declaró Netanyahu al anunciar la muerte de Larijani. “No sucederá de la noche a la mañana, ni será fácil. Pero si perseveramos, les daremos la oportunidad de tomar las riendas de su propio destino”.

Pero existen escenarios alternativos, menos esperanzadores. El deseo de vengar a los líderes caídos podría llevar a sus sucesores a intensificar la represión contra los civiles que Trump prometió proteger.

Si la destitución del régimen resulta un éxito rotundo, el colapso del Gobierno podría desencadenar la fragmentación del Estado y una guerra civil.

Algunos expertos creen que es improbable que la eliminación de líderes promuevan un cambio político positivo. Bader Al-Saif, historiador intelectual, afirmó el miércoles en una conferencia telefónica del Instituto de Medio Oriente que los líderes iraníes podrían reforzar su desafío.

“Para ellos, la muerte es algo que aceptarán”. Añadió: “Este régimen se nutre de una teología del sufrimiento, por lo que cuantos más eliminaciones haya, más resistentes se volverán y personas con menos experiencia ascenderán a puestos de mayor responsabilidad”.

Sina Azodi, directora del programa de Estudios de Medio Oriente de la Universidad George Washington, declaró a Becky Anderson de CNN que la muerte de Larijani podría resultar contraproducente.

“Desde un punto de vista práctico, por supuesto, es un logro para los israelíes. Pero me temo que, en última instancia, conducirá a un endurecimiento del régimen y no a su colapso”, afirmó Azodi.

Al principio de la guerra, Trump admitió que la destitución de líderes clave podría obstaculizar las posibilidades de una transición política.

“El ataque fue tan exitoso que dejó fuera de juego a la mayoría de los candidatos”, declaró Trump a Jonathan Karl de ABC News. “No va a ser nadie en quien estábamos pensando porque todos están muertos. El segundo o tercer lugar también está muerto”.

Eliminar a los líderes también podría suprimir un incentivo para la negociación o la experiencia que los iraníes podrían necesitar para llegar a un “acuerdo” con Trump.

Estados Unidos “ha apoyado a Israel en la eliminación de figuras pragmáticas dentro del gobierno iraní”, afirmó Daniel Sheffield, profesor adjunto del Departamento de Estudios del Cercano Oriente de la Universidad de Princeton. “Imaginar una solución diplomática para esta guerra es sumamente difícil”.

Si las eliminaciones cierran posibles vías de escape a la guerra, agravan las complicaciones que están frustrando la capacidad de Trump para definir cómo terminará.

En última instancia, la estrategia de decapitar a la cúpula dirigente será juzgada menos por a quién mata que por lo que deja tras de sí.

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