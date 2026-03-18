Costa Rica dice que no reconoce al Gobierno de Cuba y anuncia el cierre de su embajada en La Habana

Por Rocío Muñoz-Ledo y Djenane Villanueva, CNN en Español

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, dijo este miércoles que no reconoce como legítimo al Gobierno de Cuba y anunció el cierre de su embajada en La Habana, en una medida que también incluye la reducción de la representación diplomática cubana en San José.

“El Gobierno de Costa Rica no reconoce la legitimidad del régimen comunista de Cuba en vista del maltrato, la represión, las condiciones indignas que tienen a los habitantes de esa isla hermosa”, dijo Chaves durante un conferencia de prensa en Peñas Blancas, en la frontera norte con Nicaragua, donde se encuentra de gira.

El canciller Arnoldo André Tinoco, presente en el acto, precisó que además del cierre de la embajada costarricense en la isla, se solicitó a La Habana retirar al personal diplomático de su sede en San José, con excepción de los funcionarios consulares.

Según explicó André Tinoco, la decisión responde a la “profunda preocupación del país por el deterioro sostenido de la situación de los derechos humanos en la isla, así como por el incremento de actos de represión contra ciudadanos, activistas y opositores”.

“El progresivo deterioro de las condiciones de vida de la población, la escasez de bienes escenciales, las dificultades en acceso a alimentos, medicamentos, servicios básicos así como el debilitamiento de las oportunidades económicas han generado un contexto humanitario cada vez más complejo y hacen prácticamente imposible nombrar a personal diplomático costarricense para ejercer su labor en La Habana adecuadamente”, añadió el canciller costarricense.

El Gobierno de Cuba rechazó la medida, que calificó de “decisión unilateral” y aseguró que fue adoptada “bajo presión de Estados Unidos”.

“Bajo presión de Estados Unidos, Costa Rica anuncia cierre de su Embajada en La Habana y limita las relaciones con Cuba al ámbito consular”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado, en el que criticó que la decisión se tomara “sin ofrecer argumento alguno”.

Asimismo, La Habana cuestionó que “sin ningún tipo de justificación e invocando una presunta e infundada reciprocidad”, Costa Rica solicitara la retirada “al personal diplomático de su embajada en San José y mantener únicamente al personal consular y administrativo”.

“Se trata de una decisión arbitraria, evidentemente adoptada bajo presión y sin tener en consideración los intereses nacionales y de ese pueblo hermano”, agregó el comunicado.

Además, la cancillería cubana rechazó las declaraciones de Chaves, que calificó de “irrespetuosas”, y lo acusó de “manipular burdamente la historia y la realidad de Cuba”, al tiempo que afirmó que ignoró “de manera escandalosa” el impacto del embargo de Estados Unidos en la situación económica y las condiciones de vida en la isla.

La embajada de Costa Rica en La Habana no cuenta con personal diplomático desde el pasado 5 de febrero, según Tinoco.

La decisión del Gobierno de Chaves se produce en medio de la creciente presión que ejerce Estados Unidos sobre Cuba, incluido un bloqueo petrolero impulsado por el presidente Donald Trump desde principios de año que mantiene a la isla en medio de una profunda crisis.

Trump incluso ha planteado la posibilidad de una “toma de control amistosa” de Cuba por parte de EE.UU. y el martes sugirió una posible acción en Cuba. “Haremos algo con Cuba muy pronto”, dijo.

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, dijo este miércoles que cualquier intento de Estados Unidos de tomar el control del país será respondido con una “resistencia inexpugnable”.

A la escasez de petróleo y los constantes cortes en el servicio de energía eléctrica se suman problemas con otros servicios públicos como transporte, salud y educación y dificultades en el acceso a alimentos, un panorama que ya ha generado protestas en La Habana y otras ciudades y que organizaciones no gubernamentales equiparan con una crisis humanitaria.

Esta es la segunda ruptura diplomática de un país latinoamericano con Cuba en pocas semanas, después de que el 4 de marzo Ecuador solicitara la salida en 48 horas de todo el personal diplomático, consular y administrativo cubano en Quito.

El anuncio también coincide con la decisión de varios países de Centroamérica y el Caribe de poner fin a acuerdos para la contratación de médicos cubanos, una fuente clave de divisas para La Habana.

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Con información de Ana María Cañizares, Patrick Oppmann, Uriel Blanco y Mauricio Torres