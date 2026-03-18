Petro escala con una nota diplomática el incidente por una supuesta bomba ecuatoriana en territorio de Colombia

Por Fernando Ramos, CNN en Español

Las relaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador están en el momento más difícil en casi dos décadas. Una tensión similar entre los dos países no se registraba desde la llamada “Operación Fénix”, en la que autoridades colombianas abatieron a Raúl Reyes, jefe guerrillero de las FARC, en territorio ecuatoriano el 1 de marzo de 2008.

Esta vez, lo que comenzó como una disputa comercial por los reclamos del presidente Daniel Noboa por lo que considera falta de resultados del su par colombiano en el combate al narcotráfico en la zona común fronteriza ha escalado esta semana a una crisis de seguridad nacional, tras la denuncia de Petro del hallazgo en territorio de Colombia de un artefacto explosivo que asegura que es de origen militar ecuatoriano.

“Se ha comprobado que la bomba en territorio colombiano es del ejército ecuatoriano. La investigación continúa y habrá nota de protesta diplomática”, dijo Petro este martes en una publicación en su cuenta en X. En ese mensaje repostea un tuit publicado por la emisora local Caracol Radio en la que se ubica en un mapa el presunto artefacto en la comunidad de El Diviso, departamento del Putumayo, sur de Colombia.

Noboa rechazó el lunes las acusaciones, calificándolas de “infundadas”. Si bien Quito admitió haber realizado bombardeos estratégicos contra un de las disidencias de las FARC , conocida como “Comandos de la Frontera”, las autoridades ecuatorianas aseguran que todas las operaciones ocurrieron estrictamente dentro de su jurisdicción. El ministro de Defensa de Colombia, el general en retiro Pedro Sánchez, anunció el envío de personal militar a la zona para establecer las características del material explosivo de fabricación militar extranjera.

“En la zona de frontera entre Colombia y Ecuador, la amenaza fue neutralizada y el riesgo para la comunidad ya fue eliminado”, dijo el ministro en una publicación en su cuenta de X, en la que aseguró que expertos en explosivos realizaron la detonación controlada de la bomba encontrada. “La investigación continúa para establecer cómo y porqué llegó ese artefacto explosivo a territorio colombiano. Esto se sabrá muy pronto con apoyo de las autoridades ecuatorianas”, añadió Sánchez.

Al tiempo que escala la confrontación diplomática, también aumenta la tensión económica que afecta a los empresarios de ambos países. Desde febrero de 2026, el Gobierno de Noboa impuso una “tasa de seguridad” del 30% a los productos colombianos, cifra que escaló al 50% el pasado 1 de marzo. Bogotá ha respondido con medidas recíprocas similares lo que ha desestabilizado el intercambio comercial fronterizo, que supera los US$ 1.800 millones anuales. Sectores como el de cosméticos, confitería y autopartes se encuentran prácticamente paralizados.

En el trasfondo de este conflicto están dos visiones muy distintas del manejo de la llamada guerra contra las drogas. Mientras Noboa está de acuerdo con la mano dura y la ofensiva militar conjunta con el Gobierno de Estados Unidos, Petro insiste en que esa es una estrategia fracasada y apuesta por la erradicación concertada con las comunidades en zonas de cultivos ilícitos y la persecución a los jefes de los carteles de las drogas y a sus fortunas.

“Desde el primer día hemos combatido al narcoterrorismo en todas sus formas: a los que operan en las calles y a los que, desde la política o incluso desde la función judicial, se prestan para proteger a los delincuentes”, dijo Noboa al responderle a Petro. “Hoy, junto a la cooperación internacional, continuamos en esa lucha, bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera. Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”, añadió.

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) y otros organismos internacionales han mostrado su preocupación por las consecuencias de esta disputa en la integración andina y han pedido acudir al diálogo y a la diplomacia para resolver las diferencias entre los dos países.

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