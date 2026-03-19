Joe Kent aborda su renuncia al Gobierno de Trump, la guerra en Irán y más en una extensa entrevista

Por Samantha Waldenberg, CNN

El exdirector del Centro Nacional de Contraterrorismo de EE.UU. Joe Kent concedió el miércoles una extensa entrevista al expresentador de Fox News y podcaster de derecha Tucker Carlson, en lo que fueron sus primeras declaraciones públicas desde que renunció a su cargo citando preocupaciones sobre la guerra con Irán.

La entrevista duró más de una hora y 40 minutos y abarcó una amplia gama de temas, incluida la guerra en curso, pero también la muerte de Charlie Kirk y los archivos gubernamentales sobre el asesinato del expresidente John F. Kennedy.

Estos son los puntos más destacados:

Kent le comentó a Carlson que hubo un acceso limitado al presidente Donald Trump en el periodo previo a la guerra en Irán, afirmando, en parte, que a una “buena cantidad de responsables clave de la toma de decisiones no se les permitió acudir y expresar su opinión” ante el presidente.

“En el periodo previo a esta última fase, a una buena cantidad de responsables clave de la toma de decisiones no se les permitió acudir y expresar su opinión ante el presidente”, dijo Kent, señalando que sí hubo un “debate sólido” antes de los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes el año pasado.

Por el contrario, la capacidad de la comunidad de inteligencia para ofrecer una “verificación de la sensatez” (“sanity check”) al informar al presidente “se vio en gran medida sofocada en esta segunda fase”, afirmó Kent.

“Tuvieron esa discusión, ya saben, a puerta cerrada, y no hubo oportunidad para que se presentaran voces disidentes”, dijo más adelante en el podcast.

Un alto funcionario de la administración Trump declaró a CNN el martes que la Casa Blanca había apartado previamente a Kent de las sesiones informativas de inteligencia del presidente, incluidas aquellas relacionadas con Irán.

Apenas un día después de renunciar a su cargo, Kent también le dijo a Carlson que “no existía ningún dato de inteligencia” que indicara que Irán fuera a lanzar un “gran ataque furtivo” similar a los ataques del 11 de septiembre de 2001 o al de Pearl Harbor. “No existía ninguna información de inteligencia que indicara: ‘Oigan, el día que fuera —digamos el 1 de marzo— los iraníes van a lanzar un gran ataque sorpresa, van a perpetrar una especie de 11-S, un Pearl Harbor, etcétera. Van a atacar una de nuestras bases’. No había nada de eso de inteligencia”, afirmó Kent.

Trump y la Casa Blanca han invocado reiteradamente la amenaza inminente que representa Irán como justificación para lanzar ataques contra ese país.

Kent argumentó además que el difunto líder supremo iraní, Alí Jamenei —quien falleció el mes pasado a consecuencia de ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel—, había estado moderando el programa nuclear del país.

“No soy precisamente un admirador del antiguo líder supremo, ya saben, Alí Jamenei; sin embargo, él estaba moderando su programa nuclear. Estaba impidiendo que obtuvieran un arma nuclear”, señaló, advirtiendo: “Si lo eliminan, si lo matan de manera agresiva, la gente se unirá en torno a ese régimen”.

Cuando Carlson le preguntó si Irán estaba a punto de conseguir un arma nuclear, Kent respondió: “No, no lo estaban”, antes de añadir que la estrategia de Irán consistía en “no abandonar por completo el programa nuclear”.

Kent también expresó la opinión de que Israel había arrastrado a Estados Unidos hacia el conflicto y que estaba influyendo, de manera generalizada, en la política estadounidense en Medio Oriente.

Se refirió a los comentarios del secretario de Estado, Marco Rubio, quien a principios de este mes argumentó que Irán representaba una amenaza inminente, dado que Estados Unidos creía que Israel estaba a punto de atacar y que Irán respondería con represalias. Kent calificó el razonamiento de Rubio como erróneo, pues, según afirmó, no existía motivo alguno para creer que Irán fuera a atacar sin haber sido provocado.

“Entonces, la amenaza inminente que describe el secretario de Estado no proviene de Irán, sino de Israel”, planteó Carlson.

“Exacto”, respondió Kent. “Y creo que esto remite a una cuestión de fondo más amplia: quién está al mando de nuestra política en Medio Oriente”.

Kent, quien en el pasado ha sido objeto de críticas por sus vínculos con figuras de la extrema derecha —incluyendo nacionalistas blancos y un simpatizante nazi—, dedicó gran parte de su carta de renuncia a abordar el tema de Israel, lo que llevó a algunos republicanos a acusarlo de promover teorías conspirativas de carácter antisemita.

“Los aislacionistas y los antisemitas no tienen cabida en ninguno de los dos partidos y, ciertamente, no merecen ocupar cargos de confianza en nuestro Gobierno”, declaró en las redes sociales el exlíder republicano del Senado Mitch McConnell, condenando lo que describió como “el virulento antisemitismo” de la carta de renuncia de Kent.

Kent afirmó que su motivación para hablar públicamente esta semana, concretamente, se debió a que sentía que su voz y sus comentarios estaban siendo “silenciados” antes de que llegaran a la Casa Blanca.

“Me quedó muy claro —ya sabe— durante el fin de semana, este fin de semana pasado, que nuestro mensaje simplemente no estaba llegando a su destino”, dijo Kent.

“Sé lo que sucede si me quedo; si me quedo y sigo la corriente, terminaré —ya sabe— metido hasta las rodillas en el asunto, intentando simplemente aportar mi granito de arena y marcar la diferencia. Pero mi capacidad para hacer oír mi voz, para presentar datos que contradicen la trayectoria y la agenda que sigue la administración, será sofocada antes siquiera de que llegue realmente a la Casa Blanca”, añadió.

Kent declaró el miércoles que habló directamente con Trump antes de abandonar el Gobierno, calificando al presidente de “muy respetuoso” y “muy amable” durante su conversación.

“Hablé con él antes de dejar la administración”, le dijo Kent a Carlson, y añadió: “Fue genial. Quiero decir, no fue la mejor conversación de la historia, pero… Ya sabe, le expliqué por qué me marchaba. Y él me escuchó atentamente”.

Kent se mostró receptivo ante la posibilidad de volver a hablar con Trump, señalando que cree que él y el presidente se despidieron, “en el plano personal, en buenos términos”.

CNN informó anteriormente que Kent se reunió el lunes con el vicepresidente J.D. Vance para exponerle los motivos por los que tenía intención de dimitir y para entregarle su carta de renuncia.

Kent también abordó una serie de otras cuestiones de gran interés dentro del movimiento MAGA, incluida la muerte de Kirk, afirmando —entre otras cosas— que el Departamento de Justicia y el FBI no le permitieron investigar posibles vínculos extranjeros relacionados con el hecho. CNN informó previamente que Kent recibió una reprimenda el año pasado por parte del director del FBI, Kash Patel, y de otros funcionarios del Departamento de Justicia tras intentar acceder a los sistemas del FBI para investigar la muerte de Kirk, según fuentes familiarizadas con el asunto.

Al ser presionado por Carlson sobre si se están ocultando al público archivos relacionados con el asesinato de Kennedy en 1963, Kent afirmó que no cree que haya nada “trascendental” en ninguno de los registros, pero añadió: “El sistema no quiere acostumbrarnos a que las cosas se desclasifiquen con rapidez”.

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Con información de Aleena Fayaz y Piper Hudspeth Blackburn, de CNN.