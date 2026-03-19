La situación en Medio Oriente en el vigésimo día de la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán

Por Jessie Yeung, CNN

Casi tres semanas después del inicio de la guerra en Medio Oriente, Irán está intensificando sus ataques contra infraestructuras críticas en los estados árabes del Golfo, lo que amenaza la seguridad energética mundial y provoca que los precios mundiales del petróleo se disparen aún más.

El presidente Donald Trump intentó desvincular a su administración de los ataques de Israel contra los yacimientos de gas de Irán, pero advirtió que si el país persa continuaba atacando a Qatar, Estados Unidos “destruiría” por completo el yacimiento de South Pars.

Esto es lo que debes saber el día 20.

Ataques a la energía del Golfo: Los precios del petróleo y del gas natural se dispararon el jueves, a medida que Irán intensificaba sus acciones contra la infraestructura energética en Medio Oriente y atacaba una de las instalaciones de gas natural licuado (GNL) más importantes del mundo en Qatar. El crudo Brent, referencia mundial del petróleo, amplió las ganancias de la jornada anterior, subiendo casi un 8 % hasta alcanzar los US$ 115 por barril. El miércoles, el Brent cerró a US$ 107,38 por barril, su nivel de cierre más alto desde mediados de 2022. El WTI, referencia estadounidense, subió alrededor de un 1 % hasta los US$ 96 por barril.En Europa, los precios de referencia del gas natural se dispararon un 24 %.

Los precios del petróleo y del gas natural se dispararon el jueves, a medida que Irán intensificaba sus acciones contra la infraestructura energética en Medio Oriente y atacaba una de las instalaciones de gas natural licuado (GNL) más importantes del mundo en Qatar. El crudo Brent, referencia mundial del petróleo, amplió las ganancias de la jornada anterior, subiendo casi un 8 % hasta alcanzar los US$ 115 por barril. El miércoles, el Brent cerró a US$ 107,38 por barril, su nivel de cierre más alto desde mediados de 2022. El WTI, referencia estadounidense, subió alrededor de un 1 % hasta los US$ 96 por barril.En Europa, los precios de referencia del gas natural se dispararon un 24 %. Amenaza saudí: Arabia Saudita también interceptó drones, incluido uno que se dirigía a una instalación de gas, y advirtió el jueves que Riad se reserva el derecho de emprender acciones militares contra Irán si fuera necesario. La reunión de doce ministros de Asuntos Exteriores árabes e islámicos dio como resultado una declaración conjunta en la que se instó a Irán a cesar inmediatamente sus agresiones.

Arabia Saudita también interceptó drones, incluido uno que se dirigía a una instalación de gas, y advirtió el jueves que Riad se reserva el derecho de emprender acciones militares contra Irán si fuera necesario. La reunión de doce ministros de Asuntos Exteriores árabes e islámicos dio como resultado una declaración conjunta en la que se instó a Irán a cesar inmediatamente sus agresiones. Declaraciones de Trump: Trump afirmó el miércoles por la noche que Israel había atacado violentamente el yacimiento de gas natural South Pars de Irán, el más grande del mundo. Aseguró que desconocía los planes de su aliado y prometió que este país no volvería a atacar el yacimiento a menos que fuera provocado.

Trump afirmó el miércoles por la noche que Israel había atacado violentamente el yacimiento de gas natural South Pars de Irán, el más grande del mundo. Aseguró que desconocía los planes de su aliado y prometió que este país no volvería a atacar el yacimiento a menos que fuera provocado. Medidas diplomáticas: Qatar expulsó a los agregados militares y de seguridad de Irán tras el ataque en Ras Laffan, ordenándoles que abandonaran el país en un plazo de 24 horas.

Qatar expulsó a los agregados militares y de seguridad de Irán tras el ataque en Ras Laffan, ordenándoles que abandonaran el país en un plazo de 24 horas. Evaluación de inteligencia: Un día después de su renuncia, el exjefe antiterrorista de la administración Trump, Joe Kent, afirmó que no existía información de inteligencia que sugiriera que Irán fuera a lanzar un ataque sorpresa de gran envergadura, similar al del 11-S o Pearl Harbor. Añadió que Irán no estaba a punto de obtener un arma nuclear y que, en su opinión, Israel había involucrado a Estados Unidos en el conflicto. Mientras tanto, funcionarios de la administración, durante una audiencia pública celebrada el miércoles, contradijeron repetidamente las afirmaciones de Trump sobre la amenaza que representa Irán o no las respaldaron con pruebas.

Un día después de su renuncia, el exjefe antiterrorista de la administración Trump, Joe Kent, afirmó que no existía información de inteligencia que sugiriera que Irán fuera a lanzar un ataque sorpresa de gran envergadura, similar al del 11-S o Pearl Harbor. Añadió que Irán no estaba a punto de obtener un arma nuclear y que, en su opinión, Israel había involucrado a Estados Unidos en el conflicto. Mientras tanto, funcionarios de la administración, durante una audiencia pública celebrada el miércoles, contradijeron repetidamente las afirmaciones de Trump sobre la amenaza que representa Irán o no las respaldaron con pruebas. Otro funcionario fallecido: Irán confirmó la muerte de otro alto funcionario, el ministro de Inteligencia Esmail Khatib, quien murió en el último ataque de Israel contra la cúpula dirigente del país.

Irán confirmó la muerte de otro alto funcionario, el ministro de Inteligencia Esmail Khatib, quien murió en el último ataque de Israel contra la cúpula dirigente del país. Votación en el Senado: Los republicanos rechazaron nuevamente una resolución destinada a limitar los poderes bélicos de Trump. Esta es la segunda vez que los demócratas experimentan una votación infructuosa desde que comenzó el conflicto con Irán.

Ataques continuos: Israel, Irán y Hezbollah siguen intercambiando ataques. Israel informó haber atacado 200 objetivos en el oeste y centro de Irán el miércoles, incluyendo infraestructura militar. El jueves por la mañana, Israel también anunció la interceptación de misiles lanzados desde Irán, y un ciudadano extranjero murió por metralla en la región sureña de Sharon. En la Ribera Occidental, territorio ocupado por Israel, al menos tres mujeres murieron tras el impacto de fragmentos de cohete en una peluquería, un ataque que, según las fuerzas israelíes, fue causado por municiones de racimo iraníes.

Israel, Irán y Hezbollah siguen intercambiando ataques. Israel informó haber atacado 200 objetivos en el oeste y centro de Irán el miércoles, incluyendo infraestructura militar. El jueves por la mañana, Israel también anunció la interceptación de misiles lanzados desde Irán, y un ciudadano extranjero murió por metralla en la región sureña de Sharon. En la Ribera Occidental, territorio ocupado por Israel, al menos tres mujeres murieron tras el impacto de fragmentos de cohete en una peluquería, un ataque que, según las fuerzas israelíes, fue causado por municiones de racimo iraníes. Ataque en el mar Caspio: Israel llevó a cabo ataques contra objetivos navales iraníes en el mar Caspio, los primeros de este tipo tras casi tres semanas de guerra. Hasta ahora, los bombardeos estadounidenses contra activos navales iraníes se habían concentrado en el golfo de Omán y el golfo Pérsico. El mar Caspio, sin salida al mar, limita con varios países, entre ellos Rusia.

Israel llevó a cabo ataques contra objetivos navales iraníes en el mar Caspio, los primeros de este tipo tras casi tres semanas de guerra. Hasta ahora, los bombardeos estadounidenses contra activos navales iraníes se habían concentrado en el golfo de Omán y el golfo Pérsico. El mar Caspio, sin salida al mar, limita con varios países, entre ellos Rusia. Dos buques alcanzados: Proyectiles desconocidos impactaron dos embarcaciones en incidentes separados en el golfo Pérsico y sus alrededores la madrugada del jueves, según la agencia marítima del Reino Unido. Más de 20 petroleros, buques de carga y otras embarcaciones han reportado incidentes en el golfo Pérsico, el Estrecho de Ormuz y el golfo de Omán desde que comenzó la guerra, según la agencia.

Proyectiles desconocidos impactaron dos embarcaciones en incidentes separados en el golfo Pérsico y sus alrededores la madrugada del jueves, según la agencia marítima del Reino Unido. Más de 20 petroleros, buques de carga y otras embarcaciones han reportado incidentes en el golfo Pérsico, el Estrecho de Ormuz y el golfo de Omán desde que comenzó la guerra, según la agencia. Aumento de víctimas: El número de muertos en la región está aumentando. Líbano reporta ya casi 1.000 fallecidos desde el inicio del conflicto. Irán es el país con mayor número de víctimas hasta el momento, y se han registrado decenas de fallecidos más en los países del Golfo e Israel.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.