Los tratamientos para la pérdida de peso están a punto de tener un cambio drástico, una vez más

Por Meg Tirrell, CNN

Al final de un anuncio publicitario, aparentemente omnipresente, de la empresa de telesalud Ro, un Charles Barkley, con su habitual asombro, expresa el sentir general al exclamar: “¿En serio? ¿Ahora tienen una pastilla de GLP-1 para bajar de peso?”.

Y sí, la tienen, y resulta ser tan popular como sus predecesoras inyectables. Apenas diez semanas después de su aprobación por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés), se estima que la pastilla Wegovy forma parte de la rutina diaria de unos 400.000 estadounidenses. Y el campo del tratamiento para bajar de peso está a punto de experimentar cambios aún más sorprendentes.

Una segunda pastilla está siendo evaluada por la FDA y se espera que llegue al mercado el próximo mes; muchas más se encuentran en ensayos clínicos. Algunas compañías están probando medicamentos que solo se deben tomar una vez al mes. Y una nueva generación de medicamentos aún más potentes se acerca rápidamente, generando resultados de ensayos clínicos —incluidos algunos nuevos el jueves— que dejan muy atrás las opciones actuales en términos de eficacia.

“Estamos entrando en una segunda fase del uso del sistema GLP-1”, afirmó la Dra. Jody Dushay, endocrinóloga del Centro Médico Beth Israel Deaconess y profesora adjunta de la Facultad de Medicina de Harvard.

La próxima ola podría estar impulsada tanto por el costo y la conveniencia como por nuevos enfoques de tratamiento. Las pastillas para bajar de peso —tanto la que ya está en el mercado como la que espera aprobación— han reducido los precios a mínimos históricos para los pacientes estadounidenses gracias a un acuerdo alcanzado entre los fabricantes de ambos fármacos y la administración Trump, a pesar de que la cobertura de seguro sigue siendo irregular para muchos.

Además, los fármacos más potentes que se vislumbran en el horizonte podrían ofrecer alternativas para quienes no obtienen suficiente beneficio de las terapias disponibles actualmente; sin embargo, los médicos advirtieron sobre el riesgo de un uso inadecuado.

Uno de estos fármacos es la retatrutida, un medicamento inyectable semanal en desarrollo por Eli Lilly, que también fabrica Mounjaro para la diabetes y Zepbound para la pérdida de peso.

Estos fármacos se basan en el principio activo tirzepatida, que imita dos hormonas: GLP-1 y GIP. Retatrutida va un paso más allá al añadir una tercera, el glucagón, lo que le ha valido el apodo de “Triple G”.

Está batiendo récords en la pérdida de peso inducida por medicamentos; en los resultados de ensayos clínicos publicados en diciembre, retatrutida produjo una pérdida promedio de hasta el 29 % del peso corporal de los participantes tras 68 semanas, o aproximadamente 32 kg, en un estudio con personas con osteoartritis de rodilla. El fármaco también se asoció con una reducción del dolor de rodilla.

En nuevos resultados publicados el jueves sobre la diabetes tipo 2, en la que los pacientes tienden a perder menos peso con medicamentos, Lilly afirmó que el fármaco redujo los niveles de glucosa en sangre (HbA1c) entre un 1,7 % y un 2 % en promedio a las 40 semanas y produjo una pérdida de peso promedio de hasta el 17 %, o aproximadamente 17 kg. Esto supera los resultados de Mounjaro, que mostró una reducción promedio de HbA1c del 1,7 % y una pérdida de peso de aproximadamente el 9 % con la dosis más alta en un ensayo independiente.

“Parece que nos estamos acercando a otro nivel” con fármacos como la retatrutida, afirmó la Dra. Judith Korner, endocrinóloga y directora del Centro de Control Metabólico y de Peso del Colegio de Médicos y Cirujanos Vagelos de la Universidad de Columbia.

Novo Nordisk, que compite con Lilly con sus fármacos Ozempic y Wegovy, también participa en el campo de la triple G, informando el mes pasado una pérdida de peso promedio de casi el 20 % después de 24 semanas en un estudio de fase intermedia de otro fármaco experimental en China.

La versión de dosis más alta de Wegovy de la compañía recibió la aprobación de la FDA el jueves, basándose en los resultados de ensayos que muestran una pérdida de peso promedio del 21 % en 72 semanas, lo que la sitúa al mismo nivel que Zepbound de Lilly. Novo Nordisk anunció que el medicamento inyectable semanal estará disponible en Estados Unidos en abril en formato de pluma monodosis, y aún no ha anunciado su precio.

La compañía también está explorando otras alternativas, incluyendo un medicamento llamado CagriSema que combina semaglutida —el ingrediente activo de Ozempic y Wegovy— con cagrilintida, que actúa sobre otra hormona llamada amilina. Sin embargo, en ensayos clínicos, no ha alcanzado el nivel de tirzepatida de Lilly, y mucho menos el de retatrutida, aunque Novo Nordisk está probando dosis más altas.

Aun así, si bien las nuevas combinaciones “serían excelentes para quienes necesitan perder más peso”, dijo Korner, “no todos necesitan un tratamiento tan potente”. Según Dushay, fármacos como la retatrutida podrían ser más apropiados para personas con un índice de masa corporal superior a 45 (un índice superior a 30 se considera obesidad) y para quienes los medicamentos actuales no han sido suficientemente efectivos.

Calcula que alrededor del 10 % de sus pacientes no obtienen suficiente beneficio de los medicamentos actuales o no toleran los efectos secundarios, que suelen ser gastrointestinales, como náuseas y vómitos.

La retatrutida ha mostrado efectos secundarios similares, además de una sensación de hormigueo conocida como disestesia. Algunos participantes abandonaron los ensayos clínicos de retatrutida debido a que experimentaron molestias.

La retatrutida ha mostrado efectos secundarios similares, además de una sensación de hormigueo conocida como disestesia. Algunos participantes abandonaron los ensayos clínicos de retatrutida porque sintieron que perdieron demasiado peso.

«Hay casos en los que la retatrutida puede marcar una verdadera diferencia», afirmó Dushay. Sin embargo, le preocupa que sus resultados potenciados puedan ser peligrosos si se usa de forma inapropiada.

«¿Qué pasará si la gente la toma solo para bajar un poco de peso?», preguntó. «Ya se están viendo imágenes en Hollywood de tipos de cuerpo realmente impactantes. Así que existe cierta preocupación al respecto».

Esta preocupación ha sido tan generalizada para los medicamentos existentes que Lilly lanzó un anuncio antes de los Premios Oscar de 2024 instando a no usarla por vanidad.

Esto ocurrió en un momento en que el suministro de los medicamentos era un problema. “Importa quién los recibe”, decía el eslogan del anuncio.

Ahora, la oferta se ha incrementado, incluyendo la de las versiones en pastillas de los GLP-1, que también están transformando el panorama del tratamiento.

La pastilla Wegovy fue aprobada en diciembre, y la rapidez con la que la gente comenzó a usarla batió récords, según una firma de Wall Street, que afirmó que se convirtió en el lanzamiento de un medicamento más rápido de la historia. Algunos análisis de la adopción inicial muestran que está atrayendo al menos a algunos usuarios que no habían probado antes las terapias con GLP-1, lo que sugiere que algunos podrían haber preferido una opción no inyectable. Muchas de las nuevas recetas han sido emitidas por médicos generales, en lugar de especialistas en pérdida de peso.

Pero no se espera que la pastilla Wegovy sea la única en el mercado por mucho tiempo. Eli Lilly, continuando una rivalidad de casi un siglo con Novo Nordisk que comenzó con la insulina y se está intensificando con los GLP-1, prevé la aprobación de la FDA para su propia pastilla, llamada orforglipron, antes de finales de junio.

Una diferencia clave es que puede tomarse a cualquier hora del día, con o sin alimentos y bebidas, mientras que la píldora Wegovy tiene más restricciones. Dado que esta última es una versión de semaglutida, que normalmente se administra mediante inyección, ha sido especialmente formulada para su administración oral. Por lo tanto, es más delicada que una píldora común: debe tomarse a primera hora de la mañana, con solo una pequeña cantidad de agua, y sin ingerir alimentos, bebidas ni otros medicamentos durante al menos 30 minutos.

Por esa razón, Korner afirmó que orforglipron será su opción preferida para quienes decidan tomar una píldora GLP-1.

“Si no se toma la píldora Wegovy correctamente, se absorbe muy poco medicamento”, explicó Korner. “Así que es mejor poder eliminar esa preocupación y no tener que preguntarse si el paciente está tomando la pastilla correctamente”.

El costo también es un factor importante, y en este aspecto, el mercado de medicamentos para bajar de peso ha experimentado una rápida transformación. Las pastillas tienen un precio de $149 al mes para las dosis más bajas si los pacientes las pagan de su bolsillo, gracias a un acuerdo alcanzado con la administración Trump en noviembre a través de su iniciativa de precios de medicamentos TrumpRx.

Las compañías también ofrecen precios de pago directo para los medicamentos inyectables, pero aún así cuestan cientos de dólares al mes de bolsillo. Sin embargo, esos precios pueden ser la mejor opción para las personas cuyo seguro no cubre los medicamentos, lo cual sigue siendo un problema importante, dijo Dushay.

Este año, Blue Cross Blue Shield de Massachusetts anunció que dejaría de cubrir los GLP-1 para la obesidad, argumentando que el costo de los medicamentos estaba elevando demasiado las primas de los seguros. Sugirió que los pacientes consideraran comprar los medicamentos directamente a los fabricantes.

Medicare representa un aspecto positivo, ya que amplió la cobertura para algunos pacientes como parte del acuerdo de noviembre, pero aún no cubre los medicamentos para bajar de peso para todos los que los necesitan.

Los problemas con la cobertura del seguro son una razón clave por la que Dushay afirma haber visto a pacientes cambiarse a la píldora Wegovy. Y aunque se espera que el orforglipron tenga el mismo precio inicial, si existe una diferencia, Korner comentó que eso podría ser un factor decisivo para ella.

“Si pagan de su bolsillo y uno es más económico que el otro, y creo que ambos son igual de efectivos”, dijo, “entonces me cambiaría”.

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