Crecen esfuerzos en Washington para poner fin al cierre del DHS mientras aumentan los retrasos en aeropuertos de todo EE.UU.

Por Morgan Rimmer, Sarah Ferris y Annie Grayer, CNN

Tras semanas de estancamiento —y de crecientes retrasos en aeropuertos en todo el país— los líderes de ambos partidos se apresuran a concretar un acuerdo para reabrir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), aunque sigue sin estar claro si un compromiso está al alcance.

Una reunión el viernes por la noche en el Capitolio —que marca el segundo día consecutivo de conversaciones— es la señal más reciente de que los republicanos y la Casa Blanca buscan una salida rápida de la creciente crisis política. Los demócratas se mantuvieron herméticos al salir de las conversaciones, aunque una líder clave del Partido Republicano dijo que esperaba que el grupo volviera a reunirse en los próximos días.

Varios republicanos dijeron al salir de la reunión que el Partido Republicano había reforzado su última oferta a los demócratas, aunque se negaron a especificar cómo la Casa Blanca proponía abordar las exigencias demócratas sobre nuevos límites a la aplicación de las leyes de inmigración.

Las frustraciones han ido creciendo de manera constante en ambos lados del pasillo sobre cómo desactivar un enfrentamiento de semanas por el cierre, ya que hasta ahora los demócratas han desestimado los esfuerzos del Partido Republicano por negociar sobre las tácticas del ICE por considerarlos insuficientes.

Pero los legisladores están ansiosos por alcanzar un acuerdo la próxima semana antes de que el Congreso se vaya de la ciudad para un largo receso de primavera, enfrentados a reportes por hora de largas filas en los aeropuertos y a un fondo cada vez más reducido de dinero de FEMA.

Una reunión con el zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, y senadores asignadores bipartidistas el viernes por la noche fue breve, y los demócratas se fueron sin hablar con los reporteros menos de una hora después de que comenzó.

Los republicanos en la reunión dijeron que los demócratas no estaban molestos cuando se fueron, y Homan dijo: “Las discusiones continúan, necesitamos volver a abrir el Gobierno”.

Una fuente demócrata familiarizada con las conversaciones dijo: “Fue una reunión productiva, pero aún queda camino por recorrer para asegurar las reformas significativas que los demócratas han planteado durante semanas y que son necesarias para ganarse el apoyo del caucus demócrata”.

La presidenta de la Comisión de Asignaciones del Senado, Susan Collins, dijo a los reporteros: “La Casa Blanca ha añadido a su oferta”, describiendo la versión más reciente como una “oferta muy justa y razonable”, sin detallar especificidades. Collins añadió: “sí”, ahora están esperando que los demócratas respondan con una contraoferta.

Cuestionada sobre si el grupo volvería a reunirse el sábado, Collins respondió: “Ciertamente espero que sí”, pero señaló que eso depende de los demócratas. Añadió: “Pensé que la reunión podría haber durado más”.

La senadora republicana Katie Britt calificó la conversación como “productiva”, y añadió: “construimos sobre las conversaciones de ayer, lo cual es positivo”.

“Creo que necesitamos trabajar durante el fin de semana para lograr un resultado o encontrar una vía a seguir”, dijo.

Hasta ahora, los demócratas se han mantenido desafiantes en su postura de que no financiarán al DHS sin cambios concretos en la ley federal que impidan el tipo de violencia vista en Minneapolis a principios de este año. Argumentan que la Casa Blanca se niega a hacer concesiones reales.

La senadora Jacky Rosen, una demócrata centrista, fue tajante más temprano el viernes al afirmar que no cambiará su postura hasta que la Casa Blanca se tome en serio sus propuestas, una señal de que el Partido Demócrata no está cediendo en sus exigencias.

“Han visto las ofertas que enviaron de vuelta. ‘Estaremos encantados de respetar la ley vigente’. Bueno, eso está muy bien. Eso no es una negociación. ‘Estaremos encantados de seguir la Cuarta Enmienda donde creemos que deberíamos’. Oh, ¿de repente se dan cuenta de que tenemos una carta de derechos? Gracias por decir que la harán cumplir a través del poder ejecutivo. Eso no es una negociación”, dijo a CNN antes de la reunión del viernes por la noche.

El senador de Georgia Raphael Warnock —quien representa el enorme aeropuerto de Atlanta que ha experimentado algunos de los peores retrasos durante el cierre— también dejó claro que no estaba cediendo ante las exigencias demócratas sobre el ICE.

“No sé por qué los republicanos insisten en tomar como rehenes a los trabajadores federales, tomar como rehenes a los trabajadores de la TSA para poder tener una fuerza paramilitar no sujeta a rendición de cuentas en nuestras calles. Es inconcebible”, dijo Warnock.

Cuestionado sobre si apoyaría un proyecto de ley de financiamiento a corto plazo en medio de las negociaciones en curso sobre ICE, Warnock dijo que no votaría para “continuar con el statu quo”.

El senador Chris Murphy dijo a CNN antes de la reunión del viernes que el principal punto de fricción es que el Partido Republicano sigue sin estar dispuesto a ceder.

“Los republicanos no están presentando ofertas reales y significativas. Les hemos dado prioridades razonables, y aún no hemos visto nada significativo por su parte”, dijo Murphy.

Murphy y otros demócratas han impulsado una propuesta alternativa de financiamiento que restablecería dólares federales para la TSA, FEMA y otras agencias, pero no para la aplicación de las leyes de inmigración.

Los republicanos, sin embargo, han rechazado la idea. Varios senadores republicanos dijeron a CNN que solo apoyarían un proyecto de ley que financie plenamente al DHS, no simplemente financiar agencias de manera fragmentaria.

“No, no, no estoy desfinanciando a la policía. No estoy desfinanciando a ICE”, dijo a CNN el senador Rick Scott de Florida cuando se le preguntó si apoyaría un proyecto de ley para financiar a la TSA pero no al departamento completo. “No voy a hacer eso”.

Los demócratas argumentan que las agencias de inmigración —en particular ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza— no necesitan el dinero ahora mismo. Los republicanos ya les han dado suficiente dinero para que dure años a través de su enorme proyecto de ley de política interna del año pasado, dicen.

“ICE recibió US$ 75.000 millones en el gran y feo proyecto de ley. No están sufriendo por falta de financiamiento”, dijo Warnock. “Deberíamos financiar a la TSA ahora”.

El senador republicano John Kennedy dijo que solo apoyaría esa propuesta demócrata si, al día siguiente, los republicanos acordaran todos usar sus poderes presupuestarios especiales, conocidos como reconciliación, para imponerse a los demócratas y sacar adelante a la fuerza su propio proyecto de ley de financiamiento para ICE.

“Creo que deberíamos hacerlo y luego, al día siguiente de hacerlo, deberíamos presentar un proyecto de ley de reconciliación que haga todo lo que queremos hacer con respecto a ICE”, dijo Kennedy.

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Veronica Stracqualursi e Isa Mudannayake de CNN contribuyeron a este informe.