EE.UU. está al borde de un récord histórico de calor para marzo. Sí, es por la crisis climática

Por Chris Dolce, CNN

Una ola de calor sin precedentes en el oeste está a punto de romper el récord de la temperatura más alta registrada en marzo en cualquier lugar de Estados Unidos: 42 °C (108 °F). Es una señal alarmante de lo caliente que se está poniendo el planeta y de lo rápido que está ocurriendo.

Una estación meteorológica cerca de Martinez Lake, Arizona, registró una temperatura máxima de 43 °C (110 °F) el jueves por la tarde, lo que algunos medios informaron como el récord. Sin embargo, esa estación meteorológica es temporal y no está sometida a control de calidad para garantizar su precisión, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

La temperatura de Martinez Lake no será considerada un nuevo récord nacional de calor en marzo a menos que los Centros Nacionales de Información Ambiental (NCEI, por sus siglas en inglés) decidan investigarla. CNN se ha puesto en contacto con el NCEI para solicitar comentarios.

El récord nacional quedó, al menos de forma preliminar, igualado el jueves por la tarde. Tanto Indio como Thermal, California, alcanzaron 42 °C (108 °F) en estaciones meteorológicas permanentes y de larga trayectoria.

Todo podría quedar en segundo plano, ya que la abrasadora ola de calor continuará durante el fin de semana, con temperaturas que se espera alcancen su punto máximo cerca del récord nacional en el sur de California o Arizona.

Un domo de calor inusualmente fuerte y extenso es el catalizador de esta ola de calor, pero su magnitud sin duda está siendo agravada por la contaminación que calienta el planeta. Las olas de calor se están volviendo más frecuentes, más severas y duran más a medida que el mundo se calienta.

Científicos del clima de World Weather Attribution publicaron un análisis el viernes que concluyó que esta ola de calor sería “prácticamente imposible para esta época del año en un mundo sin cambio climático provocado por el ser humano”.

Los domos de calor de esta intensidad son poco comunes tan temprano en el año, y su llegada anticipada podría, de hecho, hacerlos más peligrosos. “La naturaleza temprana y prolongada de este calor, con una aclimatación estacional limitada, aumentará el riesgo de sufrir sus efectos, especialmente entre las poblaciones sensibles o aquellas que no cuentan con sistemas de refrigeración eficaces”, dijo el Centro de Predicción Climática.

El calor extremo es la forma más mortífera de clima extremo en Estados Unidos y mata, en promedio, a más del doble de personas cada año que los huracanes y los tornados combinados.

Más de 100 récords históricos de máximas en marzo ya fueron batidos o igualados esta semana en varios estados del oeste y las Grandes Llanuras, incluidos California, Arizona, Colorado, Idaho, Dakota del Sur y Wyoming. Y hay más por venir: las temperaturas, propias del verano, se están disparando entre 11 y 22 °C (20 a 40 °F) por encima del promedio, lo que incluso ha batido récords históricos de abril.

Phoenix alcanzó 39 °C (102 °F) el martes, superando con facilidad su récord previo de marzo de 38 °C (100 °F). Lo volvió a romper el jueves con una máxima de 41 °C (105 °F), que incluso iguala el récord mensual de abril.

Una máxima de 29 °C (84 °F) en Flagstaff, Arizona, el jueves pulverizó el récord previo de marzo por 6 °C (11 °F) y superó su récord de abril por 2 °C (4 °F).

Denver, Las Vegas, Salt Lake City y Burbank, Fresno y Palm Springs, California, son algunas de las otras ciudades donde las temperaturas han derribado récords de calor de marzo esta semana.

Denver incluso podría acercarse el sábado a su récord de abril de 32 °C (90 °F).

El domo de calor se desplazará hacia el este en los próximos días.

Decenas de ciudades desde Texas hasta Dakota del Sur, y hacia el este hasta las Carolinas, podrían al menos batir récords diarios de máximas.

Dallas-Fort Worth y Oklahoma City están entre ellas, con máximas que se espera suban hasta 32–37 °C (90–99 °F) durante este fin de semana. Esas temperaturas se parecen más a las habituales de finales de junio o julio.

La capital de Nebraska, Lincoln, incluso podría acercarse el sábado a su récord histórico de marzo de 33 °C (91 °F). El calor podría empeorar las condiciones para incendios en el estado, incluido el incendio del condado de Morrill, en el oeste de Nebraska, ya el mayor registrado en el estado.

En cuanto al oeste, el calor récord continuará durante días, bien entrada la próxima semana. Las temperaturas podrían batir récords de máximas en partes de Arizona, California y Nevada todos los días hasta al menos el próximo miércoles.

Tampoco hay alivio en el panorama a más largo plazo, ya que es probable que continúen temperaturas por encima del promedio durante el resto del mes.

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Con información de la meteoróloga de CNN Mary Gilbert y Andrew Freedman.