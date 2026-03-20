Elon Musk engañó a los accionistas de Twitter antes de la adquisición en 2022, determina un jurado

Por Clare Duffy, CNN

Un jurado de California falló mayoritariamente este viernes a favor de los accionistas de Twitter, quienes acusaron al multimillonario Elon Musk de hacer declaraciones falsas y de hacer caer intencionalmente las acciones de la compañía de redes sociales antes de su adquisición por US$ 44.000 millones en 2022. Sin embargo, absolvieron a Musk de las acusaciones de participar en un “plan” para defraudar a los inversionistas.

La decisión resuelve una demanda colectiva civil presentada por un grupo de accionistas de Twitter contra Musk en octubre de 2022, semanas antes de que tomara el control de la empresa. El juicio, que se prolongó durante semanas, obligó a Musk a declarar en un tribunal federal de San Francisco para defender la tumultuosa adquisición.

Musk aceptó por primera vez comprar Twitter en abril de 2022, pero luego pasó meses tratando de zafarse de la compra antes de finalmente completar la adquisición.

Los accionistas acusaron a Musk de hacer bajar deliberadamente el precio de las acciones de Twitter con tuits y declaraciones públicas durante ese periodo, sugiriendo que el acuerdo no seguiría adelante. Los demandantes, al ver caer la acción en respuesta a los comentarios de Musk y temiendo que el acuerdo no se completara, vendieron sus acciones y finalmente se perdieron las ganancias cuando se concretó la adquisición.

Los demandantes habían solicitado daños financieros no especificados.

CNN se ha puesto en contacto con X y con el abogado de Musk, Alex Spiro, para solicitar comentarios de Musk sobre la decisión.

El equipo legal de Musk intentó desestimar el caso, negando que sus declaraciones fueran falsas y argumentando que la demanda “defectuosa” de los demandantes no vinculaba adecuadamente sus declaraciones con las pérdidas de los accionistas. Durante el juicio, Musk declaró: “Si se tratara de un juicio sobre si publiqué tuits estúpidos, diría que soy culpable”, según el New York Times, aunque añadió que no creía que las publicaciones causaran nada “material”.

El jurado consideró a Musk responsable por dos publicaciones: una del 13 de mayo de 2022, en la que afirmaba que el acuerdo de Twitter estaba “temporalmente en pausa” mientras buscaba información sobre la prevalencia de cuentas bot en la plataforma, y otra del 17 de mayo, en la que afirmaba que el acuerdo no podía avanzar hasta que recibiera dicha información.

Los accionistas de Twitter detrás de la demanda colectiva no fueron los únicos en plantear preocupaciones sobre las afirmaciones de Musk relacionadas con la adquisición.

La Comisión de Mercados de Valores de Estados Unidos demandó a Musk en enero de 2025 por presuntamente no revelar adecuadamente el alcance de su participación accionaria en Twitter, lo que le permitió comprar acciones de la plataforma a “precios artificialmente bajos”. La comisión alegó que Musk no reveló dentro de 10 días que poseía más del 5 % de las acciones ordinarias de la empresa, las cuales había adquirido para mediados de marzo de 2022.

Musk solicitó que se desestimara la demanda de la comisión el pasado agosto, calificando la denuncia de “constitucionalmente defectuosa”. El abogado de Musk, Alex Spiro, dijo anteriormente a CNN que Musk no hizo “nada malo” y que la demanda era “una admisión por parte de la comisión de que no pueden presentar un caso real”.

Este artículo fue actualizado con contenido adicional.

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