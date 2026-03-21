¿Por qué solo los pasajeros de 20 aeropuertos de EE.UU. no sufren largas filas ni retrasos?

Por Alexandra Skores, CNN

En 20 aeropuertos de Estados Unidos, la inspección de seguridad no está a cargo de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), sino de empresas privadas, y sus puntos de control no presentan largas filas.

Aeropuertos como el Internacional de San Francisco, el Internacional de Kansas City, el de Orlando Sanford y otras 17 instalaciones de menor tamaño participan en el Programa de Asociación para la Inspección (SPP) de la TSA, que emplea a contratistas en los puntos de control.

Estas empresas privadas han logrado evitar las ausencias masivas con las que luchan actualmente algunos aeropuertos que utilizan personal de la TSA, a consecuencia del cierre parcial del Gobierno.

“Estos 20 aeropuertos son totalmente ajenos al cierre del Gobierno”, dijo Sheldon Jacobson, profesor fundador de Ciencias de la Computación que analiza datos para mejorar la seguridad aérea.

“¿Le agobian las filas en el aeropuerto?”, preguntó en las redes sociales VMD Corp., empresa que gestiona los puntos de control en los aeropuertos internacionales de Kansas City y Orlando Sanford. “Los equipos profesionales de nuestros aeropuertos del SPP (Programa de Asociación para la Inspección) registran tiempos de espera inferiores a los 3 minutos”.

Tanto el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston como el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta han registrado esta semana tiempos de espera superiores a las dos horas, dado que más de un tercio de los empleados de la TSA en cada terminal no se presentó a trabajar.

Los inspectores empleados por el Gobierno llevan más de un mes sin recibir su salario, mientras el Congreso permanece estancado en un punto muerto respecto a la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, debido a las discrepancias en torno a la reforma migratoria.

Sin embargo, este bloqueo no ha afectado a los inspectores que trabajan para empresas privadas.

“Todas las operaciones en los aeropuertos privatizados se desarrollan con normalidad, ya que seguimos pagando a nuestros empleados durante el cierre”, declaró Nat Carmack, de BOS Security, empresa encargada de la inspección de pasajeros en el Aeropuerto Regional de Tupelo, en Mississippi. “Nuestros empleados nunca han dejado de percibir su salario durante ninguno de los cierres del Gobierno”.

Carmack explicó que, si bien los empleados están recibiendo su pago, la empresa deberá asumir dicho gasto mientras espera que el Gobierno reabra sus operaciones y salde sus facturas pendientes.

“Para una pequeña empresa como la nuestra, esto supone una carga; no obstante, cubrimos esos gastos de nómina hasta que el Gobierno reabra y procese nuestras facturas”, señaló Carmack.

Todas las operaciones de seguridad en los aeropuertos privatizados permanecen bajo supervisión federal y deben cumplir con las mismas normativas que rigen para los agentes de la TSA. No obstante, estas empresas tienen la facultad de decidir cuántas personas contratar y cuál será su remuneración. Keith Jeffries es el exdirector federal de seguridad de la TSA en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y actual vicepresidente de K2 Security Screening Group. Dijo que los aeropuertos siempre tienen la opción de recurrir a empresas privadas para las labores de inspección, pero lo que ocurre en el punto de control permanece inalterable, independientemente de quién lo opere.

Los inspectores de seguridad de las empresas privadas “reciben el mismo tipo de capacitación que los de la TSA”, señaló Jeffries.

Los aeropuertos que experimentan problemas debido a la inasistencia del personal de la TSA durante el actual cierre parcial del Gobierno no pueden simplemente llamar a un contratista e incorporar empleados privados en cuestión de pocos días.

Para que un aeropuerto implemente servicios de inspección privados, primero debe obtener el permiso de la TSA. De ser aprobado, la adjudicación de un contrato podría demorar hasta un año. La TSA sería la encargada de seleccionar a la empresa que asumiría las funciones en un plazo de seis meses, según BOS Security.

El proceso de transición y solicitud podría disuadir a los aeropuertos de mayor envergadura de optar por esta vía, ya que podrían adoptar una actitud de “si no está roto, no lo arregles”, comentó Jeffries.

BOS Security hace referencia a estudios que, según afirma, demuestran que los contratistas privados realizan una labor más eficaz en la detección de contrabando, resultan más rentables y registran mayores niveles de satisfacción entre sus empleados.

El AFGE, el sindicato que representa a los inspectores de la TSA, sostiene que estos contratos —que habitualmente se adjudican al postor que ofrece el precio más bajo— ponen en riesgo la seguridad del público viajero, incentivan a las empresas a priorizar sus beneficios económicos por encima del bienestar de los pasajeros o los empleados y, de hecho, provocan escasez de personal.

Asimismo, señalan que, con anterioridad a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, la totalidad de la seguridad aeroportuaria en los Estados Unidos estaba gestionada por empresas privadas.

Jacobson, el profesor especializado en sistemas de seguridad aeronáutica, concibe la privatización más bien como una “asociación”. A este respecto, cita el ejemplo de NAV CANADA, entidad que gestiona el sistema de control del tráfico aéreo de Canadá desde su privatización en 1996.

“En el sector privado, uno no es quien establece los estándares”, explicó Jacobson. “Lo que uno hace en el sector privado es entregar el producto final”.

Aeropuerto Internacional de Atlantic City, Nueva Jersey

Aeropuerto del Condado de Sonoma–Charles M. Schulz, California

Aeropuerto Comunitario de Dawson, Montana

Aeropuerto Internacional de Great Falls, Montana

Aeropuerto Internacional Glacier Park, Montana

Aeropuerto Internacional Greater Rochester, Nueva York

Aeropuerto de la Ciudad y el Condado de Havre, Montana

Aeropuerto Internacional de Kansas City, Missouri

Aeropuerto L. M. Clayton, Montana

Aeropuerto Internacional de Orlando Sanford, Florida

Aeropuerto Internacional de Portsmouth, Nueva Hampshire

Aeropuerto de Punta Gorda, Florida

Centro Aéreo Internacional de Roswell; Nuevo México

Aeropuerto Internacional de San Francisco, California

Aeropuerto Internacional de Sarasota-Bradenton, Florida

Aeropuerto Municipal de Sidney-Richland, Montana

Aeropuerto Regional de Sioux Falls, Dakota del Sur

Aeropuerto Regional de Tupelo, Mississippi

Wokal Field/Aeropuerto Internacional de Glasgow, Montana

Aeropuerto de Yellowstone, Montana

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