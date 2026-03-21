¿Qué revela el ataque con misiles de Irán a una base de EE.UU. y el Reino Unido en el océano Índico sobre sus capacidades?

Por Kaanita Iyer y Gianluca Mezzofiore, CNN

El intento de Irán de atacar una base de Estados Unidos y el Reino Unido a más de 3.000 kilómetros de su costa ha reavivado las preguntas sobre las capacidades militares de Teherán y hasta dónde pueden llegar sus misiles.

El viernes por la mañana, hora local, Irán lanzó dos misiles balísticos de alcance intermedio contra Diego García, una base militar conjunta de Estados Unidos y el Reino Unido en el océano Índico, dijo a CNN un funcionario estadounidense, y agregó que ninguno impactó la base. Esto marca lo que parece ser el primer intento conocido de atacar la base, que fue construida deliberadamente en un lugar remoto, fuera del alcance de muchos adversarios.

Aunque el ataque no tuvo éxito, muestra que Irán podría no estar respetando su límite autoimpuesto de alcance de misiles de 2.000 kilómetros, lo que genera preocupación sobre si Teherán podría golpear intereses de Estados Unidos y Europa más lejos de lo que se pensaba anteriormente.

Jeffrey Lewis, académico distinguido de seguridad global en Middlebury College, dijo a CNN que Irán estaba desarrollando un misil balístico intercontinental que fue “reorientado” para lanzamiento espacial después de que el entonces líder supremo, Alí Jamenei, “impusiera un límite de alcance de 2.000 kilómetros” en 2017.

“Estaban esperando a que Jamenei cambiara de opinión o, bueno, muriera”, dijo Lewis. “Ahora está muerto”.

Trita Parsi, cofundador del Instituto Quincy para la Política Responsable, cree que Estados Unidos está a salvo de ataques iraníes, pero dijo a CNN que el intento de ataque “sugiere que otras bases que Estados Unidos pensaba que estaban fuera del alcance de Irán podrían, en realidad, estar dentro del alcance”, junto con buques estadounidenses “que se han mantenido a 3.000 kilómetros de distancia”.

Parsi también se pregunta si este incidente podría llevar a algunos países europeos que han permitido a Estados Unidos usar sus bases militares a reconsiderarlo.

A principios de este mes, el Reino Unido accedió a una solicitud de Estados Unidos para permitir que fuerzas estadounidenses utilicen sus bases militares en operaciones contra sitios de misiles iraníes. Mientras tanto, Rumania ha permitido que aviones cisterna estadounidenses, así como equipos estadounidenses de vigilancia y satélite, estén en sus bases, según Reuters.

“Sí coloca a ciertas bases europeas dentro de su alcance”, dijo Parsi, y añadió: “No sé si eso va a provocar una reconsideración del lado europeo, pero definitivamente aumenta el riesgo para ellos”.

El presidente Donald Trump ha afirmado repetidamente —incluso en sus primeros comentarios después de que Estados Unidos atacara a Irán a finales del mes pasado— que Teherán ha estado construyendo misiles que “pronto podrían alcanzar Estados Unidos”.

Sin embargo, una evaluación no clasificada de la Agencia de Inteligencia de Defensa de 2025 dijo que Irán podría desarrollar un misil balístico intercontinental “militarmente viable” para 2035 “si Teherán decide buscar esa capacidad”.

Fuentes también dijeron a CNN a finales del mes pasado que no había información de inteligencia que sugiriera que Irán esté impulsando, por ahora, un programa de misiles balísticos intercontinentales para atacar a Estados Unidos.

Parsi dijo que el ataque fallido a Diego García plantea “interrogantes sobre si (Irán) también podría tener otros tipos de armas que no creíamos que tuviera y que podría estar usando”.

Irán tiene varios misiles con un alcance de 2.000 kilómetros, incluidos los Sejjil y Khorramshahr, junto con el misil de crucero de largo alcance Soumar, que tiene un alcance de hasta 3.000 kilómetros, de acuerdo con el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

Sam Lair, investigador asociado en el Centro James Martin para Estudios sobre No Proliferación, dijo a CNN que los “vehículos de lanzamiento espacial de Irán, incluido el Ghaem-100 de combustible sólido del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés), podrían claramente alcanzar mayores distancias que su fuerza regional de misiles si se usaran de forma balística, en lugar de como vehículos de lanzamiento espacial”.

“La gente a menudo olvida que el lanzamiento espacial es, en esencia, la misma tecnología que los misiles balísticos”, añadió.

Lair también dijo que los iraníes quizá extendieron el alcance de un misil al reducir la carga explosiva.

“Tal vez un Khorramshahr con una carga útil muy pequeña, demasiado pequeña como para hacer algo”, dijo Lair.

Mientras tanto, Parsi cuestionó si Irán tiene la información necesaria para identificar objetivos y la precisión de misiles para atacar con éxito blancos más lejanos.

“Hay grandes partes de esa zona —no Diego García en sí— en las que los iraníes no tienen la capacidad de generar por sí mismos la información para identificar objetivos porque, esencialmente, no tienen ojos allí a través de sus satélites, etc.”, dijo Parsi. “Así que esa información probablemente provenga de los rusos y los chinos, y este es otro de esos elementos de esta guerra por los que, aparentemente, el Gobierno se ha visto tomado por sorpresa”.

CNN informó a principios de este mes que Rusia está proporcionando a Irán información sobre las ubicaciones y los movimientos de militares, barcos y aeronaves estadounidenses, según varias personas familiarizadas con los reportes de inteligencia de Estados Unidos sobre el asunto.

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