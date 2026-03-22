Panamá dice que un portaviones y un destructor de la Armada de EE.UU. visitarán aguas panameñas en “gira por las Américas”

Por Elizabeth González, CNN en Español

El portaviones de propulsión nuclear USS Nimitz y el destructor USS Gridley, de la Armada de Estados Unidos, estarán en aguas panameñas desde el 29 de marzo al próximo 2 de abril como parte de “una gira por las Américas”, informó el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá.

El recorrido incluye paradas en Perú, Chile y Brasil, en esta gira que comenzó el pasado 12 de marzo, cuando el portaviones y el destructor zarparon desde la costa oeste de Estados Unidos, agregó el comunicado.

A principios de marzo, un portavoz de la Marina de EE.UU. dijo al Instituto Naval de Estados Unidos que se encontraban en curso los preparativos para el despliegue del USS Nimitz, que incluiría visitas a varios países socios durante su recorrido alrededor de Sudamérica rumbo a su nuevo puerto base.

“Actualmente se está llevando a cabo la planificación detallada para que el USS Nimitz visite varios países socios durante su circunnavegación del continente sudamericano, rumbo a su nuevo puerto base”, declaró el portavoz de la Marina, teniente comandante Peter Pagano, en un comunicado a USNI News. “Se darán a conocer más detalles sobre el próximo despliegue Southern Seas 2026, como las unidades participantes y embarcadas, antes de que comience”.

CNN contactó a la Marina de EE.UU. y al Pentágono para solicitar confirmación sobre la presencia prevista del USS Nimitz y el destructor USS Gridley en aguas panameñas y su recorrido.

Ambos navegarán el estrecho de Magallanes para, eventualmente, reposicionarse el próximo 20 de junio en su nuevo puerto base, en la costa este de Estados Unidos, según detalló el Servicio Aeronaval.

Sobre el paso del USS Nimitz y del USS Gridley por aguas panameñas, CNN consultó a la Autoridad del Canal de Panamá si ambos transitarían por la vía interoceánica. La respuesta fue que “puede que lleguen a nuestras costas, pero no pasarán por el canal”.

En ese sentido, se explicó que al navegar por el estrecho de Magallanes por Chile, para cruzar al otro lado, ya no pasarían por el Canal de Panamá, y que independientemente de ello, sólo el destructor podría pasar por la vía, a diferencia de los portaviones, que no caben por el canal.

Durante el tiempo de estadía en Panamá, el portaviones USS Nimitz permanecerá anclado en aguas abiertas y el destructor USS Gridley estará en el Puerto de Cruceros de Amador, en la capital panameña.

Mientras estén en el país, se desarrollarán los ejercicios Southern Seas 2026, en su undécima edición, que según se explica en el comunicado de la Aeronaval panameña, son tareas de cooperación para fortalecer el desarrollo a través del intercambio de conocimiento marítimo con países de la región.

El portaviones de propulsión nuclear USS Nimitz es uno de los buques de guerra más grandes del mundo, mide unos 333 metros de largo, con capacidad para 90 aeronaves (entre aviones y helicópteros) y puede desplazar unas 100.000 toneladas a 30 nudos.

Adicionalmente, funciona como una base aérea móvil, capaz de proyectar poder aéreo, apoyar operaciones y responder a crisis a grandes distancias.

Por su parte, el destructor USS Gridley es un buque que proporciona defensa avanzada y apoyo operativo, equipado con sistemas de radar y misiles de alta tecnología para enfrentar amenazas.

Juntas, ambas embarcaciones cuentan con la capacidad de transportar a unos 6.000 tripulantes.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.