Ecuador exhorta a España a facilitar entrega del presunto líder de Los Tiguerones

Por EFE

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, exhortó este lunes a España a entregar a William Alcívar (alias ‘Willy’ o ‘Negro Willy’), presunto máximo líder de la banda criminal ecuatoriana Los Tiguerones, tras haber sido liberado en diciembre por la Justicia española al considerar que Ecuador no había ofrecido suficientes garantías sobre su vida para ser extraditado y procesado por actos calificados por la justicia del país sudamericano de terroristas.

Reimberg hizo estas declaraciones después de que ‘Willy’ concediera una entrevista al diario español El Mundo donde se mostró agradecido con el Gobierno y la Justicia de España

“Espero que España facilite que él venga acá al país”, dijo al señalar que Alcívar sería enviado a la cárcel del Encuentro, la prisión bandera del Gobierno de Noboa, inspirada en el modelo de Nayib Bukele en El Salvador.

Alcívar fue detenido en octubre de 2024 en Cataluña, pero en diciembre fue dejado en libertad por la Justicia española al señalar que el Gobierno de Ecuador no había presentado las garantías exigidas para proceder con la extradición, cuando se le solicitó que explicase cómo iba a proteger la vida del líder criminal dentro de prisión.

A alias “Willy”, un guardia de prisiones que se convirtió en un actor clave dentro del esquema criminal de Ecuador, se le atribuye haber ideado la irrupción de un grupo armado en 2024 al canal TC Televisión durante una emisión en directo, algo que él ha negado en su reciente entrevista con El Mundo.

El presunto jefe de Los Tiguerones aseveró en esas declaraciones que el ataque a TC Televisión fue supuestamente organizado por el Gobierno, y que alias ‘Fito’, el máximo líder de Los Choneros, la banda criminal más antigua que opera en Ecuador, le pidió apoyar a Noboa junto a otras organizaciones criminales.

“Fuimos quienes lo ayudamos con la financiación y la campaña. Pero tras ganar, Fito me dice que ‘el presidente se nos ha volteado’ y que se va a fugar. (…) Es entonces cuando el presidente comienza a golpear a todas las organizaciones con toda la fuerza pública, con el ejército. A todas las que no son de Fito”, dijo Willy.

Reimberg tildó las declaraciones de Willy de “ridiculez”. “Definitivamente el presidente no ha hecho lo que él ha mencionado. Lo hemos demostrado con trabajo. Le han dado micrófono a una persona que está siendo buscada para que venga a pagar (sus delitos) acá, y tratan de decir cualquier cosa para evitar no venir a enfrentarse a la Justicia de Ecuador”, dijo el ministro.

“Me apena por España que tenga un criminal de esa categoría suelto por las calles, que es capaz de poner bombas y matar gente, y que está viviendo producto del dolor que ha causado en Ecuador y de las muertes de la organización que él representa”, añadió el ministro, que también vinculó sin pruebas Willy con el correísmo, la principal fuerza de oposición.

El titular de la cartera de Interior insistió en que “es lamentable que un criminal de la categoría del ‘Negro Willy’, narcotraficante culpable de masacres en Ecuador, venga a agradecer a España por brindarle la oportunidad de crecer nuevamente de salir adelante”.

Aseguró que eso es “algo que Ecuador, como un país amigo, jamás permitiría que suceda acá y nosotros hubiéramos entregado inmediatamente a un criminal de esa categoría”, como ya lo ha hecho con otros países.

The-CNN-Wire

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