Republicanos exploran financiar el DHS sin ICE, pero Trump frena esa opción

Por Alayna Treene y Lauren Fox, CNN

Al presidente Donald Trump se le presentó el domingo una posible vía de salida al cierre, de más de un mes, del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés): financiar todas las partes del departamento excepto las operaciones ejecutivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), dijeron a CNN dos fuentes familiarizadas con las conversaciones.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, habló con Trump justo después de que el personal presentara la idea al presidente, pero el mandatario rechazó la propuesta mientras recurría a Truth Social para atacar a los demócratas por no respaldar la “Ley SAVE America”, un proyecto de reforma de las elecciones federales que enfrenta probabilidades de aprobación casi imposibles en el Senado, dijeron las fuentes.

“No creo que debamos hacer ningún acuerdo con los Demócratas de la Izquierda Radical, Locos y Destructores del País a menos, y hasta que, voten con los republicanos para aprobar ‘LA LEY SAVE AMERICA’”, publicó Trump en Truth Social, haciéndose eco de una amenaza que hizo por primera vez más temprano, el domingo por la noche, durante una entrevista telefónica con NewsNation.

“Es mucho más importante que cualquier otra cosa que estemos haciendo en el Senado, y eso incluye dar a estas mismas personas terribles, los Dems (¡que tienen la culpa de este desastre!), un recorte de US$ 5.000 millones en la financiación de ICE, un acuerdo que, incluso cuando se disfraza como otra cosa, es inaceptable para mí y para el pueblo estadounidense”, añadió el presidente.

Pero la idea de financiación marcó un gran giro para los republicanos, que durante semanas han bloqueado propuestas similares de los demócratas, y reflejó la dinámica política cambiante a medida que crecen las filas en los aeropuertos por falta de personal.

También refleja un sentimiento creciente entre algunos en el Partido Republicano, incluido el senador de Texas, Ted Cruz, cuyo estado se ha visto muy afectado por las filas de la TSA en los últimos días.

Los demócratas han argumentado durante mucho tiempo que estarían dispuestos a financiar todo excepto ICE, ya que las negociaciones para frenar las políticas de cumplimiento migratorio de Trump se han estancado en el Senado.

A pesar de que los legisladores han tenido múltiples reuniones en los últimos días con el zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, los asesores advierten que el progreso ha sido tedioso y lento. Y hay pocas señales de que los negociadores puedan romper el estancamiento para finales de la semana únicamente continuando la búsqueda de un punto medio en las complicadas políticas migratorias ejecutivas que los demócratas han atacado durante meses.

Como parte del plan, se le dijo a Trump que los legisladores podrían financiar partes migratorias de ICE mediante reconciliación —el arcano proceso presupuestario que permite a los republicanos del Senado aprobar proyectos de ley con solo 51 votos—, dijeron las fuentes. Ese proceso le permitió al Partido Republicano, el verano pasado, inyectar miles de millones en la política ejecutiva migratoria sin apoyo demócrata.

El lunes, Thune calificó de “poco realista” que Trump vincule la aprobación de su proyecto de ley de identificación de votantes a la financiación del DHS.

“Creo que están bastante claros mis puntos de vista sobre la Ley SAVE America”, dijo Thune, quien ha enfatizado repetidamente que los republicanos no tienen el apoyo demócrata necesario para aprobar el paquete ni el apoyo republicano para ir más allá del debate indefinido.

“En algo en lo que creo que hay un acuerdo casi unánime es en la discusión sobre la política, pero, bueno, la idea de que tendríamos que garantizar su aprobación para poder reabrir el Gobierno, creo que todos sabemos que no es realista”, añadió.

Y es un punto innegociable para los demócratas, especialmente con la Casa Blanca exigiendo la inclusión de disposiciones controvertidas que ponen fin a la práctica generalizada del voto por correo sin excusa y que apuntan a políticas transgénero.

“Los demócratas van a seguir trabajando de buena fe. Donald Trump, mientras tanto, está tratando de sabotear las negociaciones, exigiendo que las conversaciones se detengan por completo hasta que el Congreso apruebe la Ley SAVE, un proyecto de ley que no tiene nada, nada que ver con pagar a los trabajadores de la TSA y no tiene nada que ver con poner fin al cierre”, dijo el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, en el pleno del Senado.

Incluso antes del mensaje del domingo por la noche, los republicanos —que habían estado esperando que los demócratas respondieran a la última oferta de la Casa Blanca en las conversaciones sobre el DHS— sugirieron que las negociaciones se habían ralentizado. “Estamos haciendo una pausa de un minuto, y todos se están recomponiendo y averiguando dónde quieren estar”, dijo Thune el domingo por la tarde.

Los demócratas creían que estaban logrando avances en las reuniones con Homan, pero una fuente familiarizada con las negociaciones dijo a CNN que a los demócratas se les informó que Homan no estaba disponible para reunirse esta mañana con ellos.

Los republicanos habían acordado el aporte de US$ 100 millones para cámaras corporales. Los demócratas también creían que estaban logrando avances en los estándares de capacitación y en prohibir la aplicación de la ley en áreas sensibles como hospitales, escuelas e iglesias.

La Casa Blanca dijo que está esperando que el senador de Oklahoma, Markwayne Mullin, sea confirmado como secretario del Departamento de Seguridad Nacional para continuar negociando con los demócratas.

“Dado que los demócratas rechazaron una reunión anterior y que es probable que Mullin sea confirmado esta noche, parece apropiado esperar hasta después de su confirmación para que pueda ser un participante pleno en las conversaciones en curso”, dijo a CNN un funcionario de la Casa Blanca.

Kit Maher, Nicky Robertson, Alison Main y Aileen Graef, de CNN, contribuyeron a este informe.

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