Cuba acusa a EE.UU. de ejercer “feroz presión y chantaje” para que más países corten lazos con su programa de médicos

Por Mauricio Torres, CNN en Español

El Gobierno de Cuba acusó este martes a Estados Unidos de ejercer “feroz presión y chantaje” para hacer que más países de América Latina y el Caribe corten lazos con las Brigadas Médicas Cubanas, un programa que la isla comenzó en la década de 1960 y que se ha vuelto emblemático de sus relaciones con la región.

La declaración provino del canciller Bruno Rodríguez, quien en su cuenta de X dijo que las autoridades de Estados Unidos no solo buscan “golpear” el despliegue de médicos cubanos, sino con ello “seguir cortando fuentes de ingresos de nuestra economía”.

“Castigan a los pueblos y comunidades más desfavorecidas de la región, que durante décadas han recibido la atención médica cubana. A cambio prometen recursos que sabemos que nunca llegarán ni beneficiarán a esas poblaciones”, concluyó.

CNN contactó al Departamento de Estado de Estados Unidos para pedir comentarios sobre las declaraciones del canciller de Cuba y está en espera de respuesta.

Previamente, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha descalificado el programa de médicos cubanos con el argumento de que representa trabajo forzado y que Cuba presuntamente lo usa como fachada para otras labores, como recabar información de inteligencia en las naciones donde despliega a sus brigadas.

En el contexto de tensiones entre Cuba y Estados Unidos, al menos cuatro países han anunciado este año el fin de su relación con el programa de médicos cubanos: Honduras, Guatemala, Jamaica y Guyana.

Las brigadas médicas son emblemáticas para el Gobierno de Cuba, fuente de ingresos para la isla y, según La Habana, un instrumento que permite llevar servicios de salud a sitios alejados y que han beneficiado a miles de personas. El Ministerio de Salud Pública de Cuba dijo recientemente en su cuenta de Facebook que, tan solo en México, unos 3.000 médicos cubanos prestan sus servicios en 29 de los 32 estados del país.

Los señalamientos del canciller cubano se suman a las tensiones que se han intensificado entre Cuba y Estados Unidos durante las últimas semanas.

Desde principios de este año, Estados Unidos dice que quiere cambios en Cuba y aumenta las presiones sobre el país caribeño, contra el que mantiene un embargo económico desde 1960 y al que ha privado de sus principales proveedores de petróleo. Por su parte, Cuba responsabiliza a las medidas de Estados Unidos de la crisis energética, económica y social por la que atraviesa la isla.

En una entrevista con el político español Pablo Iglesias publicada este lunes, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo que su país no quiere una guerra con Estados Unidos, sino diálogo, pero aseguró que los cubanos están dispuestos a “dar la vida por la Revolución”.

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Con información de Rocío Muñoz-Ledo, de CNN.