Esta corredora recorrió más de 1.200 kilómetros a través del Ártico, montañas, desierto y hasta la selva en solo un año

Por Amy Woodyatt, CNN

Ioana Barbu participaba en una carrera de 200 kilómetros (143 millas) a través de las imponentes y remotas montañas Tian Shan, en Kirguistán, cuando las cosas tomaron un giro inesperado y adverso.

Una enorme tormenta se abatió sobre la zona, castigándola con granizo y haciendo que las temperaturas se desplomaran desde los 35 grados Celsius (95 grados Fahrenheit) hasta situarse entre los 5 y los 10 grados (41 y 50 Fahrenheit) en cuestión de minutos.

Los fuertes vientos habían arrastrado las marcas del recorrido fuera del sendero de la carrera, y muchos competidores sufrieron hipotermia y se vieron obligados a abandonar. Pero Barbu seguía totalmente concentrada en correr; tanto es así que no se percató de que un perro salvaje la perseguía hasta que sintió su mordisco.

“Simplemente iba corriendo. Lo primero que supe de ese perro fue que ya tenía sus dientes clavados en mí”, relató a CNN.

Aunque la adrenalina mitigó el dolor, pudo ver cómo brotaba sangre de la herida en su pierna. Barbu tomó sus bastones de senderismo para poner distancia entre ella y el animal, gritó con fuerza para ahuyentarlo y utilizó su dispositivo de rastreo GPS para alertar al equipo médico de la carrera sobre su estado.

A casi 10.500 pies sobre el nivel del mar y a 5 kilómetros (3 millas) de la meta de una carrera extenuante —que ya se había prolongado durante cinco días—, decidió seguir adelante, consciente de que la vacuna contra la rabia solo estaría disponible una vez que lograra salir de las montañas.

“Siempre bromeo diciendo que el perro me hizo un favor, porque, con la adrenalina a flor de piel, no me anduve con rodeos en esa subida: la superé en un abrir y cerrar de ojos”, recordó.

El año pasado, Barbu se convirtió en la primera persona en completar la serie de carreras globales Beyond the Ultimate (BTU) en un mismo año natural, recorriendo 940 kilómetros (584 millas) en cuatro pruebas a través de terrenos hostiles y remotos en el Ártico, la jungla, las montañas y el desierto, en el marco de ultramaratones por etapas y en régimen de autosuficiencia. También completó las otras dos carreras de la serie BTU —en la naturaleza salvaje de Kenya y en las Tierras Altas de Escocia—, convirtiéndose así en la primera persona en finalizar las seis pruebas de BTU en un solo año y cubriendo una distancia total de más de 1.200 kilómetros.

Sin embargo, Barbu, de 37 años y quien trabaja en televisión y podcasting, comenzó a correr puramente por casualidad, tras conversar con la personalidad televisiva británica Spencer Matthews durante un descanso de la grabación de su pódcast.

“Él estaba entrenando para el Beyond the Ultimate Jungle Ultra (maratón), y no hablaba de otra cosa”, relató Barbu. “Lo busqué en Google, lo miré y pensé: ‘Oh, me encantaría hacer algo así algún día’. Él simplemente me miró y dijo: ‘Soy dos meses mayor que tú. ¿Por qué no ahora?’. Así que, literalmente, me inscribí y me di siete meses para entrenar para ello”.

Tras terminar su primera carrera, Barbu contactó con un entrenador especializado en preparar a corredores para ultramaratones y se fijó un nuevo objetivo: convertirse en la primera persona en completar toda la Global Race Series en el transcurso de un año, enfrentándose a condiciones extremas en lugares remotos, como la Laponia sueca, el desierto de Namibia y la selva peruana.

“Me encontraba en una situación absurda: [normalmente] la gente entrena para una sola carrera al año. Yo estaba utilizando una carrera para entrenar para la siguiente”, comentó.

Antes de empezar, Barbu no se percató de que, en los últimos 12 años, muchos atletas habían intentado afrontar el desafío y habían fracasado.

“La ignorancia es una bendición; porque, de haberlo sabido, ¿acaso habría confiado menos en mí misma?”, reflexionó.

Aun así, se comprometió a entrenar como una atleta profesional —con entrenamiento de fuerza, carrera y caminatas de aclimatación en altitud de dos semanas de duración—, al tiempo que trabajaba a jornada completa.

Además de correr largas distancias a lo largo de varios días, la lista de peligros potenciales que los corredores podrían encontrar en la serie BTU bastaría para disuadir a muchos: animales salvajes, serpientes, insectos, ríos, montañas, deslizamientos de tierra y el riesgo de hipotermia y deshidratación.

“En la selva, te advierten sobre todas las serpientes, los bichos y cosas por el estilo. Y luego, en el desierto, hay serpientes y arbustos peligrosos, altamente venenosos”, comentó, añadiendo que tener que vadear a través del barro, los ríos y la vegetación significaba que la posibilidad de padecer del “pie de trinchera” también representaba una preocupación.

Para prepararse para las gélidas temperaturas del Ártico, Barbu se aclimató tomando baños de hielo; y para el sofocante desierto y la húmeda selva, utilizó cámaras térmicas. También colaboró ​​con la Universidad London Southbank —que estaba recopilando datos para una investigación sobre la adaptación humana a condiciones extremas—, con el fin de comprender mejor cómo preparar su cuerpo para la exigencia a la que estaba a punto de someterse.

En el Ártico, por ejemplo: “si pasas demasiado frío, sufres hipotermia; si pasas demasiado calor, también sufres hipotermia. Porque si empiezas a sudar, ese sudor se enfría sobre tu cuerpo y ya no vuelve a secarse”, explicó.

Barbu también era consciente de que dedicar tanto tiempo y energía a las carreras implicaría que debía priorizar su salud mental.

“Un tercio de la competición es el entrenamiento físico; otro tercio es el juego mental, especialmente cuando llevas recorridos casi 100 kilómetros y te duele todo. Algo que está garantizado es que te va a doler el cuerpo a medida que te acercas a esa marca de los 160 kilómetros. Es algo totalmente normal, porque somos humanos; pero, llegado ese punto, realmente dependes de tu fortaleza mental. Y el tercio restante consiste simplemente en la logística: conocer tu equipamiento y saber exactamente qué hacer. No puedes simplemente improvisar sobre la marcha”, comentó.

En 2025, Barbu completó su desafío, subiendo al podio en todas las carreras salvo en la de Kirguistán, donde su tiempo de llegada se vio afectado por la mordedura de un perro.

“Me ha enseñado que soy mucho más fuerte de lo que creía”, afirmó refiriéndose a su logro. “Además, resulta sumamente gratificante fijarse una meta y trabajar para alcanzarla; hay fortaleza en ello, y hay un gran poder en ello”.

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