Sheinbaum pide permiso para que 35 soldados de EE.UU. lleguen a México para entrenamientos en seguridad antes del Mundial

Por Mauricio Torres, CNN en Español

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió autorización al Senado para el ingreso al país de 35 militares de Estados Unidos que tienen previsto participar con marinos y otros funcionarios mexicanos en entrenamientos de seguridad de cara al Mundial de Fútbol del que ambos países serán anfitriones junto con Canadá.

El grupo estaría en México del 3 de abril al 1 de mayo para un encuentro denominado “Adiestramiento de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER”, de acuerdo con la solicitud que Sheinbaum envió al Senado este martes.

La actividad, según el documento, involucrará a elementos de la Unidad Naval de Operaciones Especiales, de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, de la Fuerza de Tarea Copa Mundial de Fútbol 2026 y de la Agencia Federal de Aviación Civil.

Del lado de Estados Unidos, se prevé la participación de cuatro integrantes del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército, 23 de los los equipos de agua, aire y tierra (SEALS, por sus siglas en inglés), dos del equipo de desactivación de explosivos de la Marina y seis de la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa de Estados Unidos.

La solicitud de Sheinbaum dice que el propósito de estos entrenamientos es preparar a las fuerzas mexicanas “para reaccionar ante cualquier contingencia y mejorar la interoperabilidad de las diferentes unidades de la Marina y primeros respondientes”.

“La presencia temporal de personal militar extranjero en territorio nacional no implica cesión alguna de soberanía, sino el ejercicio pleno de las facultades del Estado Mexicano para decidir con quién y bajo qué condiciones coopera”, señala.

El ingreso de tropas extranjeras a México y la salida de tropas mexicanas a otros países para ejercicios conjuntos son procesos comunes. De acuerdo con la Constitución, el Poder Ejecutivo debe pedir autorización al Senado, que se encarga de vigilar la política exterior —entre otras tareas— y regularmente otorga los permisos en la materia.

La entrada de los militares de Estados Unidos a México se llevaría a cabo cuando falten poco más de dos meses para el arranque del Mundial de Fútbol, que tendrá su partido inaugural el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. La final se jugará el 19 de julio en el Estadio MetLife de Nueva Jersey.

En total, los tres países sede recibirán 104 partidos, un calendario que se prevé genere un importante flujo de turistas internacionales.

Los gobiernos de las tres naciones dicen que están preparados para garantizar condiciones de seguridad durante la competencia.

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