Antes y después: imágenes satelitales muestran la poca nieve que queda en el oeste de EE.UU.

Meteorólogo Dakota Smith

Un marzo con temperaturas cálidas récord derritió una capa de la ya escasa capa de nieve en todo el oeste de Estados Unidos, con impactos claramente visibles en las imágenes satelitales. Esto allana el terreno para una temporada de verano especialmente preocupante para una región que depende críticamente de la nieve de montaña.

La capa de nieve en el oeste de EE.UU. suele alcanzar su nivel más alto a finales de marzo o principios de abril, pero en su lugar está en mínimos récord, lo que implica una serie de posibles impactos, incluyendo un mayor riesgo de incendios forestales y menos disponibilidad de agua para las cuencas fluviales cuando llegue el verano. Eso incluye la cuenca del río Colorado, que lleva años atrapada en problemas de escasez de agua.

El gran deshielo comenzó hace dos semanas junto con una ola de calor sin precedentes que alcanzó su punto máximo con la temperatura de marzo más alta jamás registrada en el país. Diez días después, todavía está produciendo temperaturas récord.

Uno de los inviernos más secos y cálidos registrados en el Oeste significó que la capa de nieve ya estaba en mínimos récord incluso antes de que llegara la ola de calor impulsada por el cambio climático.

Y así fue. Cuando las temperaturas se dispararon hasta alcanzar los 30 grados por encima de lo normal, el manto de nieve se redujo drásticamente en las Montañas Rocosas de Colorado.

Normalmente, la capa de nieve en las Rocosas de Colorado alcanza su pico a principios de abril, pero el calor persistente significa que este pico probablemente ocurrió un mes antes de lo normal, en la primera semana de marzo.

Incluso con algo de nieve en el pronóstico para la próxima semana, los niveles ya bajos de nieve y el calor persistente harán increíblemente difícil que las Rocosas vean cualquier mejora real en el manto de nieve.

En California, el equivalente en agua de nieve, una medición que monitorea la salud de la capa de nieve, cayó al 22 % del promedio durante el último mes, ya que el calor récord disminuyó significativamente la capa de nieve en todo el estado.

La capa de nieve de California también probablemente alcanzó su pico aproximadamente un mes antes de lo normal. La cobertura de nieve, el porcentaje del área terrestre cubierta de nieve, en la Sierra Nevada ha disminuido drásticamente del 52 % el 1 de marzo al 21 % el 24 de marzo.

El equivalente en agua de nieve está en su nivel más bajo registrado en ambas cuencas, la baja y la alta, del río Colorado. Estas cuencas alimentan el río Colorado, que proporciona agua a más de 35 millones de personas, industrias y cultivos en siete estados.

A medida que comienza el verano, tanto los ríos como las personas pueden empezar a sentir el impacto de la baja capa de nieve, ya que las montañas se quedan sin nieve y dejan de proporcionar agua antes de lo normal.

La pérdida podría profundizar la larga sequía del oeste y exacerbar las ya contenciosas negociaciones sobre el agua a lo largo del río Colorado. Si las condiciones cálidas y secas persisten, podría tensionar los suministros de agua para los hogares, la agricultura y la generación de energía en toda la región.

Es probable que la baja capa de nieve en la cuenca del río Colorado se convierta en un problema más frecuente a medida que la contaminación que calienta el planeta aumenta la probabilidad, duración y severidad de las olas de calor. Científicos del clima en World Weather Attribution publicaron un análisis que encontró que la actual ola de calor sería “virtualmente imposible para esta época del año” en un mundo sin el calentamiento global causado por el ser humano.

El cambio climático también está alterando el calendario estacional de maneras que empeorarán las tendencias futuras de la capa de nieve. El invierno es la estación que se está calentando más rápido en gran parte de EE.UU., lo que probablemente significará una menor capa de nieve en general, picos más tempranos y un pronóstico que empeora para el río Colorado en los años venideros.

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